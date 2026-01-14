Scream 7: il trailer italiano ufficiale annuncia il ritorno di Ghostface dal 25 febbraio al cinema

È stato diffuso il trailer italiano ufficiale di Scream 7, nuovo capitolo della storica saga horror che tornerà nelle sale italiane dal 25 febbraio, distribuito da Eagle Pictures. Il film segna il ritorno di volti iconici del franchise e introduce una nuova generazione di personaggi, promettendo di rinnovare ancora una volta il mito di Ghostface.

Nel cast tornano Neve Campbell e Courteney Cox, volti storici della saga nata negli anni ’90, affiancate da Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos. Un ensemble ampio che suggerisce un racconto corale, fedele alla tradizione del franchise ma pronto a spingersi verso nuove direzioni.

Un nuovo capitolo nel solco della saga creata da Kevin Williamson

Scream 7 è prodotto da William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein, ed è basato sui personaggi creati da Kevin Williamson, autore che ha ridefinito il genere slasher con il primo Scream. Il soggetto è firmato da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre la sceneggiatura vede coinvolti lo stesso Williamson insieme a Busick, a garanzia di una continuità narrativa e tematica con l’eredità della saga.

Dal trailer emerge un’atmosfera che mescola tensione, autoconsapevolezza e violenza improvvisa, elementi che hanno reso Scream un punto di riferimento nel cinema horror contemporaneo. Ghostface torna a colpire seguendo regole nuove, ma senza rinunciare al gioco metacinematografico che ha sempre distinto il franchise dagli altri slasher.

Il film sembra voler riflettere ancora una volta sul rapporto tra orrore e spettacolo, aggiornando i codici del genere in un’epoca dominata da sequel, reboot e legacy sequel. Il ritorno di personaggi storici accanto a nuove figure suggerisce un passaggio di testimone che potrebbe ridefinire il futuro della saga.

Con Scream 7, il franchise punta a consolidare il rilancio iniziato negli ultimi capitoli, mantenendo viva la tensione tra nostalgia e rinnovamento. L’appuntamento è fissato: dal 25 febbraio al cinema, Ghostface è pronto a tornare.