God of War: Ryan Hurst sarà Kratos nella serie live action

Prime Video ha trovato il suo Kratos. La piattaforma di streaming ha scelto Ryan Hurst per interpretare il personaggio che uccide gli dei nel suo prossimo adattamento dei videogiochi God of War. Hurst ha già interpretato Thor nel gioco per PlayStation God of War Ragnarök, ottenendo una nomination ai BAFTA per la sua interpretazione.

Hurst è anche noto per aver vestito i panni del motociclista Harry “Opie” Winston, uno dei personaggi principali della serie televisiva Sons of Anarchy, dal 2008 al 2012 . Nel 2019 è invece entrato nel cast della serie televisiva The Walking Dead, dove ha interpretato il ruolo di Beta. Prossimamente sarà anche in Odissea di Christopher Nolan, con un ruolo ancora sconosciuto.

La serie God of War comprende 10 videogiochi e varie riedizioni, ma è stata lanciata originariamente nel 2005 per PlayStation 2. La serie segue le vicende di Kratos, un guerriero spartano, che incrocia il cammino di vari dei mitologici. Nella prima serie di giochi Kratos combatte contro divinità della mitologia greca.

La serie è stata poi rilanciata nel 2018, con Kratos che ora combatte nel regno della mitologia norrena. Anche suo figlio, Atreus, è stato introdotto come protagonista secondario. La serie Prime Video seguirà proprio la linea temporale introdotta nel gioco del 2018, con Kratos e Atreus che intraprendono un’avventura per spargere le ceneri di Faye, moglie e madre del duo padre-figlio.

Prime ha già acquistato la serie per due stagioni, con la pre-produzione attualmente in corso. Frederick E.O. Toye, veterano di Shōgun e The Boys, dirigerà i primi due episodi della serie. Il casting aggiuntivo è attualmente in corso.

Di cosa parlerà la serie God of War

La trama ufficiale della serie recita: “God of War segue padre e figlio, Kratos e Atreus, mentre intraprendono un viaggio per spargere le ceneri della loro moglie e madre, Faye. Attraverso le loro avventure, Kratos cerca di insegnare a suo figlio a essere un dio migliore, mentre Atreus cerca di insegnare a suo padre come essere un essere umano migliore“.

Ronald D. Moore, che ha già lavorato a For All Mankind, Outlander e Battlestar Galactica, sarà lo showrunner, il produttore esecutivo e lo sceneggiatore della serie.

Con una mitologia così densa e una figura come Moore dietro la serie, God of War ha il potenziale per diventare un successo blockbuster per Prime Video. Il loro altro recente adattamento del videogioco Fallout ha ottenuto riconoscimenti, consensi dalla critica e un numero enorme di spettatori. Se God of War riuscirà ad adattare con successo i popolari videogiochi, potrebbe rendere Prime una destinazione privilegiata per questo tipo di adattamenti.

Con le riprese che dovrebbero iniziare nel corso dell’anno, sembra che God of War non arriverà sugli schermi prima della metà del 2027. Il processo di post-produzione sarà probabilmente lungo, dato che la serie sarà sicuramente ricca di effetti speciali. Con due stagioni già approvate, però, il ritardo tra una stagione e l’altra potrebbe essere ridotto, e questo è un segno della fiducia di Prime nella longevità di questa serie molto attesa.