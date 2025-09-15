Springsteen: Liberami dal Nulla, ecco il nuovo trailer italiano

Il nuovo trailer di Springsteen: Liberami dal Nulla, l’atteso film 20th Century Studios del regista Scott Cooper.

Springsteen: Liberami dal Nulla segue la realizzazione dell’album “Nebraska” di Bruce Springsteen del 1982. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l’album segnò un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere.

“‘Nebraska’ è il momento in cui Bruce ha scelto la verità al posto delle aspettative, una scelta che ancora oggi risuona in tutto ciò che ha scritto da allora. A quel bivio, avrebbe potuto inseguire le luci e il frastuono delle arene, invece ha scelto di guardarsi dentro, armato solo del silenzio, di un registratore a quattro piste e del coraggio di confrontarsi con sé stesso. Il fatto che mi abbia affidato il compito di raccontare quella storia, il capitolo più vulnerabile della sua vita, è il più grande onore che abbia mai ricevuto come regista”, afferma Cooper.

“Questo film prende un paio d’anni della mia vita e li analizza molto da vicino, il periodo in cui ho realizzato ‘Nebraska’ e ho attraversato alcune difficoltà personali”, afferma Springsteen. “Sono molto grato a Jeremy Allen White e all’intero cast per le loro interpretazioni meravigliose e commoventi, e a Scott Cooper, uno dei collaboratori più generosi con cui abbia mai lavorato”.

Il film, con Jeremy Allen White nel ruolo di Bruce Springsteen, è diretto da Scott Cooper e tratto dall’omonimo libro di Warren Zanes. Springsteen: Liberami dal Nulla vede anche Jeremy Strong nel ruolo di Jon Landau, storico manager e confidente di Springsteen; Paul Walter Hauser nei panni del tecnico di chitarre Mike Batlan; Odessa Young nel ruolo di Faye; Stephen Graham in quelli di Doug, padre di Springsteen; Gaby Hoffman in quello di Adele, madre di Springsteen e David Krumholtz in quelle di Al Teller, Columbia executive.

Il film è prodotto da Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson e Scott Stuber. Tracey Landon, Jon F. Vein e Zanes sono i produttori esecutivi. Il film include la colonna sonora originale del compositore Jeremiah Fraites, la fotografia di Masanobu Takayanagi, la scenografia di Stefania Cella, i costumi di Kasia Walicka-Maimone e il montaggio di Pamela Martin.

Springsteen: Liberami dal Nulla, dopo l’ottima accoglienza ricevuta al Telluride Film Festival, arriverà nelle sale italiane il 23 ottobre 2025.