Giurato numero 2 è basato su una storia vera? Justin Kemp e James Sythe sono basati su persone reali?

Diretto da Clint Eastwood, Giurato numero 2 (Juror #2) racconta la storia di un uomo che scopre di far parte della giuria di un caso con cui ha un legame scioccante. Il protagonista è Justin Kemp, interpretato da Nicholas Hoult, chiamato a far parte della giuria nel caso di una donna uccisa un anno prima, il cui accusato è il suo fidanzato. Justin non sa nulla del caso, ma nel momento in cui i dettagli gli vengono esposti il primo giorno del processo, capisce che il fidanzato è innocente e che lui stesso è l’assassino.

La domanda ora è: Justin dovrebbe confessare o lasciare che la giustizia faccia il suo corso e che un uomo innocente si prenda la colpa? Il film tocca elementi molto umani attraverso un personaggio che sembra qualcuno che potrebbe vivere proprio nella porta accanto. È interessante notare che l’idea per il film è nata da una situazione reale.

Giurato numero 2 trae ispirazione dalle esperienze vissute in un’aula di tribunale reale

Giurato numero 2 (Juror #2) è una storia interamente immaginaria concepita dalla fantasia creativa di Jonathan Abrams. Lo scrittore ha rivelato di aver avuto l’idea in un tribunale reale. Spiegando le origini del film, ha parlato di un suo caro amico, che ora è giudice in California e prima lavorava come pubblico ministero. Circa dieci anni fa, si trovava a seguire un caso che sembrava destinato a una sconfitta certa. L’unico modo in cui pensava di poter salvare la situazione era presentare un’arringa finale convincente, e per questo chiamò Abrams. Gli avvocati chiesero al suo amico di scrivere qualcosa di così potente da poter commuovere la giuria. Non gli importava che Abrams includesse elementi che sembravano funzionare solo nei film perché, a quel punto, non aveva molto da perdere. Abrams fece la sua magia e, sorprendentemente, l’arringa finale ribaltò la situazione e vinse la causa.

La vittoria impressionò così tanto l’amico di Abrams che chiese allo scrittore di assistere ai processi con lui. Un giorno, lo scrittore partecipò all’esame preliminare della giuria, dove trovò persone che cercavano di inventare scuse per sottrarsi al dovere di giurato. Il giudice, tuttavia, non ne voleva sapere. Questo portò Abrams a pensare alla cosa migliore che si potesse dire in una situazione del genere per convincere il giudice a lasciarli andare, e gli venne in mente un’idea interessante. E se una persona dicesse che non poteva far parte della giuria perché era stata lei a commettere il crimine? Questo fu il gancio della storia, e la parte sulle persone che cercavano scuse trovò posto nel film.

Una volta capito di cosa trattava la storia, Abrams iniziò a lavorarci. Parlò con i suoi amici avvocati per renderla il più autentica possibile dal punto di vista legale. Quando il film entrò in produzione, anche il regista Clint Eastwood chiese consiglio ai giudici e agli avvocati che lavoravano nel tribunale dove era stato girato il film. Abrams ha rivelato che Giurato numero 2 (Juror #2) è influenzato da 12 Angry Men, ma è stato Mystic River di Eastwood a ispirarlo nella definizione del tono e del finale della storia. Fortunatamente, è riuscito a convincere lo stesso Eastwood a dirigere il film, e lo sceneggiatore ne è stato molto felice.

Lo sceneggiatore e il regista volevano che Justin e James fossero imperfetti ma identificabili

Mentre scriveva la storia, Jonathan Abrams sapeva che non voleva che il protagonista fosse qualcuno che il pubblico avrebbe odiato. Voleva che Justin Kemp fosse solo un uomo normale con cui il pubblico potesse identificarsi. Non doveva essere un cattivo che voleva mandare in prigione una persona innocente per salvarsi. All’inizio, almeno, il pubblico doveva vedere Justin come un ragazzo normale coinvolto in una situazione straordinaria e capire perché aveva preso certe decisioni. L’umanità del personaggio era il fulcro della storia, e Clint Eastwood era d’accordo. Quando quest’ultimo lesse la sceneggiatura, apprezzò il fatto che la storia fosse incentrata più sulla persona che sul crimine. Come dimostrano le sue opere, l’attore-regista ama adottare un approccio minimalista, in cui l’attenzione è interamente concentrata sui personaggi. Desiderava lo stesso per Justin.

Abrams ha rivelato che Eastwood gli ha persino chiesto di eliminare gli aspetti superficiali e di concentrarsi sul dilemma di Justin e sul suo desiderio di salvarsi, ma anche di non far pagare a una persona innocente i suoi crimini. Allo stesso modo, volevano che James Sythe fosse un personaggio apparentemente cattivo con cui gli spettatori potessero empatizzare nonostante il suo passato turbolento. Ha fornito il contrasto di un cattivo innocente rispetto al buono colpevole di Justin, rendendo la trama più coinvolgente. Il regista riteneva che il pubblico dovesse essere in grado di mettersi nei panni di Justin e allo stesso tempo comprendere la difficile situazione di James, il che conferisce maggiore profondità al dilemma morale molto reale che la storia e i personaggi di Giurato numero 2 (Juror #2) , anche se fittizi, presentano agli spettatori.