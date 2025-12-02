Gigolò per caso – La sex guru, il trailer e le immagini della seconda stagione Prime Video

Prime Video ha rilasciato oggi il trailer e il poster di Gigolò per caso – La sex guru, la seconda stagione della serie comedy Original Italiana che vede l’inedita coppia padre-figlio formata da Christian De Sica e Pietro Sermonti, questa volta alle prese con una nuova sfida, l’arrivo della sex guru femminista Sabrina Ferilli. Entra nel cast anche Gianmarco Tognazzi accanto ai ritorni Ambra Angiolini, Frank Matano, Giorgia Arena e Francesco Bruni, a cui si uniscono anche le nuove guest star Euridice Axen, Gianfranco Gallo, Francesca Agostini e Valerio Lundini. Tutti e sei gli episodi di Gigolò per caso – La sex guru saranno disponibili in esclusiva su Prime Video dal prossimo 2 gennaio 2026 in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

In questa seconda stagione, padre e figlio sono nuovamente alle prese con nuove esilaranti avventure ed un rapporto conflittuale dai risvolti comici. L’attività dei Bremer è in pericolo: sta per arrivare una rivoluzione e il suo nome è Rossana Astri (Ferilli), celebre guru femminista che insegna alle donne a fare a meno degli uomini. Le sue idee sovversive metteranno a rischio il business di Giacomo (De Sica) e la vita privata di Alfonso (Sermonti), soprattutto quando Margherita (Angiolini) diventa una delle sue seguaci più devote. Costretto nuovamente ad aiutare il padre, Alfonso si ritrova nel bel mezzo di una guerra tra sessi che fa emergere con ironia i desideri nascosti delle donne e la disarmante difficoltà degli uomini a stare al loro passo.

Gigolò per caso – La sex guru è una serie co-prodotta da Amazon MGM Studios con Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti e Serena Sostegni per Lucky Red. La seconda stagione di Gigolò per caso è diretta nuovamente da Eros Puglielli, mentre Tommaso Renzoni, Elena Santoro e Matteo Calzolaio firmano soggetto e sceneggiatura.