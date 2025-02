The Accountant 2: il primo trailer con Ben Affleck

The Accountant 2, disponibili a partire da oggi il poster e il trailer ufficiali del film diretto da Gavin O’Connor con protagonisti Ben Affleck e Jon Bernthal. Fanno parte del cast dell’atteso sequel anche J.K. Simmons, Cynthia Addai-Robinson e Daniella Pineda. Il film sarà distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures a partire dal 24 aprile 2025.

La trama di The Accountant 2

Christian Wolff (Ben Affleck) ha un talento per risolvere problemi complessi. Quando un vecchio conoscente viene ucciso, lasciando dietro di sé il messaggio criptico “trova il contabile”, Wolff è spinto a risolvere il caso. Rendendosi conto che sono necessari metodi più estremi, Wolff recluta il suo letale fratello Brax (Jon Bernthal) per aiutarlo. In collaborazione con Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), vicedirettore del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, scoprono una letale cospirazione, diventando bersagli di una spietata rete di assassini che non si fermeranno davanti a nulla pur di mantenere sepolti i loro segreti.