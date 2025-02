Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, le riprese della terza stagione sono in corso

Prime Video ha confermato che la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è attualmente in pre-produzione e che le riprese inizieranno questa primavera nella nuova sede di produzione dello show, presso gli Shepperton Studios (Regno Unito). Annunciati inoltre i tre registi di questa stagione, due ritorni e una novità: Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Stefan Schwartz. La serie di successo globale, che ha attratto oltre 170 milioni di spettatori in tutto il mondo, continua ad essere uno dei principali elementi trainanti per i nuovi abbonamenti Prime.

“Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo, e siamo entusiasti che la terza stagione sia in fase di pre-produzione. La squadra creativa ha una visione straordinaria di come si svilupperanno le storie che ci hanno incantato e rapito” – ha dichiarato Vernon Sanders, head of television, Amazon MGM Studios – “Non vediamo l’ora di continuare questo epico viaggio con i nostri spettatori in tutto il mondo, addentrandoci ancora più a fondo nelle leggendarie storie che hanno plasmato la Terra di Mezzo”.

Charlotte Brändström, che ha ricoperto il ruolo di co-executive producer e ha diretto diversi episodi delle prime due stagioni, torna come executive producer e regista anche per la terza. A lei si affiancano la regista Sanaa Hamri, che ritorna dopo aver già diretto alcuni episodi della seconda stagione, e il regista di grande esperienza Stefan Schwartz, alla sua prima collaborazione con la serie. Ogni regista supervisionerà più episodi nella prossima stagione.

Brändström ha lavorato in molteplici produzioni tra cui Shōgun (FX), Scarpetta (Prime Video), The Outsider (HBO), The Witcher (Netflix) e The Man in the High Castle (Prime Video). Hamri, regista acclamata nota per il suo lavoro in La Ruota del Tempo (Prime Video) ed Empire (Fox), porta con sé una vasta esperienza che spazia dalla televisione ai videoclip musicali ai lungometraggi, recentemente ha diretto il pilot di The Bondsman(Prime Video), e continua il suo sodalizio creativo con Amazon MGM Studios grazie ad un overall deal. A completare la talentuosa squadra di regia si unisce Schwartz, le cui esperienze includono The Boys (Prime Video), The Walking Dead (AMC), Luther (BBC) e The Americans (FX).

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la terza stagione in lavorazione

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato un successo senza precedenti, con un vasto pubblico globale di fan appassionati. I critici hanno elogiato la serie per la sua portata epica e il suo valore produttivo; le prime due stagioni hanno ottenuto il Certificate Fresh di Rotten Tomatoes. La prima stagione rimane il più grande debutto nella storia di Prime Video, mentre la seconda stagione è la returning season più vista in assoluto in termini di ore di visione.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è prodotta dai creatori ed executive producers J.D. Payne e Patrick McKay. A loro si uniscono gli executive producers Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell e la executive producer e regista Charlotte Brändström. Matthew Penry-Davey è il produttore, mentre Ally O’Leary, Tim Keene e Andrew Lee sono i co-produttori