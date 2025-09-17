HomeTrailerThe History of Sound - Sulle note di un amore: il trailer...
The History of Sound – Sulle note di un amore: il trailer ufficiale del film con Paul Mescal e Josh O’Connor

Chiara Guida

Universal Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di The History of Sound – Sulle note di un amore (qui la nostra recensione), il nuovo film di Oliver Hermanus, con protagonisti Paul Mescal e Josh O’Connor. Il film è stato già presentato a Cannes 75, prossimamente al cinema.

La trama di The History of Sound – Sulle note di un amore

Nel 1917, Lionel—un giovane e talentuoso studente di musica—incontra David al Conservatorio di Boston, dove nasce un legame grazie alla loro profonda passione per la musica folk. Anni dopo, Lionel riceve una lettera da David, che lo porta a un viaggio improvvisato attraverso i boschi del Maine per raccogliere canzoni tradizionali. Questo incontro inaspettato, la conseguente storia d’amore e la musica che collezionano e preservano plasmeranno il corso della vita di Lionel molto al di là della sua stessa consapevolezza.

Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

