The History of Sound – Sulle note di un amore: il trailer ufficiale del film con Paul Mescal e Josh O’Connor

Universal Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di The History of Sound – Sulle note di un amore (qui la nostra recensione), il nuovo film di Oliver Hermanus, con protagonisti Paul Mescal e Josh O’Connor. Il film è stato già presentato a Cannes 75, prossimamente al cinema.

La trama di The History of Sound – Sulle note di un amore

Nel 1917, Lionel—un giovane e talentuoso studente di musica—incontra David al Conservatorio di Boston, dove nasce un legame grazie alla loro profonda passione per la musica folk. Anni dopo, Lionel riceve una lettera da David, che lo porta a un viaggio improvvisato attraverso i boschi del Maine per raccogliere canzoni tradizionali. Questo incontro inaspettato, la conseguente storia d’amore e la musica che collezionano e preservano plasmeranno il corso della vita di Lionel molto al di là della sua stessa consapevolezza.