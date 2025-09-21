Tom Holland definisce Spider-Man: Brand New Day una “rinascita” per Spidey

Spider-Man: Brand New Day potrebbe essere ancora più atteso di Avengers: Doomsday. Mentre la trilogia di Jon Watts su Spider-Man, composta da Homecoming, Far From Home e No Way Home, è stata accolta con grande entusiasmo, il regista Daniel Deston Cretton sembra pronto a riportare Peter Parker alle sue radici urbane.

Tom Holland ha indicato che Spider-Man: Brand New Day sarà un nuovo inizio per il lancia-ragnatele, e ha spiegato perché non sembra una continuazione diretta dei film precedenti. “Sembra davvero che non stiamo girando il quarto film. Stiamo girando il primo film del prossimo capitolo. Questa è una rinascita“, ha anticipato l’attore britannico. “È qualcosa di completamente nuovo.”

E con esso arriva un nuovo costume, che non è più dotato della tecnologia delle Stark Industries. Spider-Man non è più il protetto di Tony Stark, e Holland ha confermato che il costume rende effettivamente omaggio a quelli indossati da Tobey Maguire e Andrew Garfield.

“Sono davvero contento che la gente stia cogliendo l’omaggio al costume di Tobey e Andrew”, ha detto. “Penso che il terzo film sia stato incentrato molto sul rendere omaggio a quei ragazzi. Mi piace molto l’idea che lui cerchi di essere come i suoi fratelli maggiori, che li ammiri e che veda piccoli dettagli sui loro costumi che ritiene davvero fantastici, e ora che sta realizzando il suo costume e non fa parte di questa squadra più grande.”

È stato precedentemente riportato che Spider-Man: Brand New Day includerà alcuni elementi Multiversali, probabilmente per preparare il terreno per Avengers: Doomsday. Se così fosse, l’apparizione di Maguire e Garfield in una scena post-credit è sicuramente scontata, anche se ci aspettiamo che i tre Spider-Men si riuniscano prima della fine della Saga del Multiverso, a prescindere.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.