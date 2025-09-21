Tom Holland definisce Spider-Man: Brand New Day una “rinascita” per Spidey

Spider-Man: Brand New Day potrebbe essere ancora più atteso di Avengers: Doomsday. Mentre la trilogia di Jon Watts su Spider-Man, composta da Homecoming, Far From Home e No Way Home, è stata accolta con grande entusiasmo, il regista Daniel Deston Cretton sembra pronto a riportare Peter Parker alle sue radici urbane.
Tom Holland ha indicato che Spider-Man: Brand New Day sarà un nuovo inizio per il lancia-ragnatele, e ha spiegato perché non sembra una continuazione diretta dei film precedenti. “Sembra davvero che non stiamo girando il quarto film. Stiamo girando il primo film del prossimo capitolo. Questa è una rinascita“, ha anticipato l’attore britannico. “È qualcosa di completamente nuovo.”
E con esso arriva un nuovo costume, che non è più dotato della tecnologia delle Stark Industries. Spider-Man non è più il protetto di Tony Stark, e Holland ha confermato che il costume rende effettivamente omaggio a quelli indossati da Tobey Maguire e Andrew Garfield.
“Sono davvero contento che la gente stia cogliendo l’omaggio al costume di Tobey e Andrew”, ha detto. “Penso che il terzo film sia stato incentrato molto sul rendere omaggio a quei ragazzi. Mi piace molto l’idea che lui cerchi di essere come i suoi fratelli maggiori, che li ammiri e che veda piccoli dettagli sui loro costumi che ritiene davvero fantastici, e ora che sta realizzando il suo costume e non fa parte di questa squadra più grande.”
È stato precedentemente riportato che Spider-Man: Brand New Day includerà alcuni elementi Multiversali, probabilmente per preparare il terreno per Avengers: Doomsday. Se così fosse, l’apparizione di Maguire e Garfield in una scena post-credit è sicuramente scontata, anche se ci aspettiamo che i tre Spider-Men si riuniscano prima della fine della Saga del Multiverso, a prescindere.
Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day
Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.
Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.
L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.
Di certo c’è che il film condivide il titolo con un’epoca narrativa controversa, che ha visto la Marvel Comics dare all’arrampicamuri un nuovo inizio, ponendo però fine al suo matrimonio con Mary Jane Watson e rendendo di nuovo segreta la sua identità. In quel periodo ha dovuto affrontare molti nuovi sinistri nemici ed era circondato da un cast di supporto rinnovato, tra cui un resuscitato Harry Osborn.
Il film è stato recentemente posticipato di una settimana dal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dirigerà il film da una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Tom Holland guida un cast che include anche Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas e Jon Bernthal. Michael Mando è stato confermato mentre per ora è solo un rumors il coinvolgimento di Charlie Cox.
Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.