Tua madre: il Trailer Ufficiale

Ecco il trailer di Tua madre, il docufilm di Leonardo Malaguti, prodotto da Umberto Maria Angrisani con Dania Rendano, scritto da Margherita Arioli e Leonardo Malaguti, prossimamente al cinema.

Che cos’è una mamma?

Per molti, la parola evoca amore, calore e protezione. Ma dietro questa immagine si nasconde una realtà più complessa, fatta di ruoli, aspettative e identità in continuo cambiamento.

Tua Madre esplora come la società percepisce e definisce una donna quando diventa madre, chiedendosi se quel modello sia davvero naturale o una costruzione culturale che può evolversi. Attraverso le voci di donne (e non solo) provenienti da contesti diversi — tra cui esperte di sociologia, psicologia, politica e letteratura — il film offre un ritratto corale dell’esperienza materna contemporanea. A guidare questa ricerca è Dania (25), una studentessa di cinema che scopre di essere incinta e decide di trasformare il proprio dubbio in un documentario.

Il suo viaggio personale si intreccia con una riflessione collettiva, mostrando che essere madre dovrebbe essere, prima di tutto, una scelta individuale, influenzata ma non imposta dalla società.