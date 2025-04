Un altro piccolo favore, il trailer ufficiale

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di Un altro piccolo favore che debutterà sulla piattaforma il 1° maggio in Italia. Diretto ancora una volta da Paul Feig, il film è prodotto da Feig e Laura Fischer. Il film è il sequel di Un piccolo favore del 2018 basato sui personaggi creati da Darcey Bell. Nel cast principale tornano Blake Lively e Anna Kendrick, con Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Elizabeth Perkins, Michele Morrone, Alex Newell, Elena Sofia Ricci, con Henry Golding e Allison Janney.

La trama di Un altro piccolo favore

Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ed Emily Nelson (Blake Lively) si ritroveranno in Italia, nella splendida isola di Capri, per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d’affari italiano. Insieme agli affascinanti ospiti, non mancheranno omicidi e tradimenti per un matrimonio che avrà più svolte sorprendenti e mozzafiato di quelle che punteggiano la strada che da Marina Grande porta alla piazzetta di Capri.