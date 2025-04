Eddington: teaser trailer e data di uscita del nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix

Sono stati annunciati la data di uscita e il trailer di Eddington. Il film del regista Ari Aster (Hereditary, Midsommar) è ambientato nella città immaginaria di Eddington, nel New Mexico, nel maggio 2020, e segue uno scontro tra lo sceriffo locale Joe Cross (Joaquin Phoenix) e il sindaco Ted Garcia (Pedro Pascal). Il cast stellare del film comprende anche Emma Stone, Austin Butler, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Clifton Collins Jr. e Luke Grimes, protagonista di Yellowstone.

La A24 ha ora svelato il trailer ufficiale di Eddington, che, come rivelato, debutterà il 18 luglio. Il video, della durata di un minuto, è presentato come una sorta di scroll dei social media. Mentre una voce snocciola teorie cospirative sul COVID-19 e altri argomenti, una persona invisibile scorre vari video, tra cui lo sceriffo Cross con un cappello da cowboy che sembra parlare in un’udienza su come “la gente di Eddington ama le armi”, e il personaggio dai capelli lunghi di Austin Butler, Vernon Jefferson, che tiene un discorso ispiratore su come “il tuo dolore non è una coincidenza”.

Altri video includono Emma Stone che denuncia un recente annuncio fatto da suo marito (il suo nome utente è “louise.cross”, quindi probabilmente interpreta la moglie di Phoenix), il sindaco Ted Garcia che parla di “combattere la pandemia” e l’ingiustizia razziale, e un video della CNN con lo sceriffo Cross con la didascalia “Lo sceriffo di Law and Order aggredisce un manifestante nella città sconvolta dall’omicidio”. La fine del trailer rivela che questo feed viene fatto scorrere da un Cross abbattuto mentre è a letto. Guarda il trailer qui sotto:

Cosa significa per Eddington

Il trailer offre uno sguardo al seguito di Beale di Ari Aster

Il trailer di The House That Jack Built offre il primo vero assaggio del prossimo film di Ari Aster, indicando l’ultima direzione che sta prendendo la sua carriera. Mentre sia Hereditary che Midsommar erano intensi film horror sul dolore, guidati da donne, il suo seguito Beau is Afraid ha preso una strada completamente diversa, mettendo il suo personaggio principale (interpretato anche da Phoenix) in un’odissea surreale mentre cerca di gestire la sua grave ansia. Anche se lo sceriffo Cross interpretato da Phoenix è un personaggio completamente diverso, sembra che l’ultima collaborazione di Aster con la star assumerà più un tocco di “Beau” che i suoi film horror di successo.

Proprio come Eddington, Beau is Afraid presentava un ampio cast di attori intorno a Phoenix, un elenco che includeva Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen McKinley Henderson, Parker Posey e Patti LuPone.

Tuttavia, invece di concentrarsi più o meno interamente sul mondo interiore del personaggio di Phoenix come Beau is Afraid, sembra che Eddington volgerà lo sguardo verso l’esterno, verso la società in generale. Anche se il tono sembra ancora leggermente surreale, è comunque allo stesso tempo il mondo più realistico di Aster sullo schermo, che affronta questioni della vita reale del 2020, tra cui la pandemia di COVID-19 e le proteste di Black Lives Matter con una satira pungente che include il feed dei social media che mostra un influencer che balla per celebrare la lettura del romanzo di James Baldwin Giovanni’s Room.