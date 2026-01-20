HomeSerie TvNews

L’ultima cosa che mi ha detto: svelato il trailer della seconda stagione, dal 20 febbraio su Apple TV+

Di Redazione

-

Seguici su Google News
L'ultima cosa che mi ha detto - Stagione 2
© Apple TV

Apple TV ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di L’ultima cosa che mi ha detto, la serie thriller interpretata e prodotta da Jennifer Garner. I nuovi episodi debutteranno il 20 febbraio sulla piattaforma, con un episodio a settimana ogni venerdì fino al 10 aprile.

Accanto a Jennifer Garner tornano i protagonisti della prima stagione Angourie Rice, David Morse e Nikolaj Coster-Waldau, mentre tra le new entry del cast figurano Judy Greer e Rita Wilson. La seconda stagione sarà composta da otto episodi.

Basata su The First Time I Saw Him, sequel dell’acclamato romanzo bestseller di Laura Dave, la nuova stagione riprende la storia cinque anni dopo gli eventi della prima. Owen (Coster-Waldau) ricompare improvvisamente dopo una lunga latitanza, costringendo Hannah (Garner) e la figliastra Bailey (Rice) a una corsa contro il tempo per capire come ricostruire la propria famiglia prima che il passato torni a travolgerli.

Oltre ai nomi già annunciati, la seconda stagione accoglie anche Augusto Aguilera, Josh Hamilton, Nick Hargrove, Michael Galante, John Noble, Michael Hyatt, Luke Kirby ed Elizabeth O’Donnell, ampliando ulteriormente l’universo narrativo della serie.

In vista della premiere, il pubblico potrà approfondire la storia leggendo o ascoltando su Apple Books il romanzo The First Time I Saw Him, che prosegue il percorso emotivo e narrativo di Hannah Hall prima del ritorno sullo schermo.

L’ultima cosa che mi ha detto è prodotta da 20th Television e da Hello Sunshine, la società fondata da Reese Witherspoon e Lauren Neustadter, parte di Candle Media. La serie è creata e adattata da Laura Dave insieme al co-creatore premio Oscar Josh Singer. Tra i produttori esecutivi figurano anche Jennifer Garner, Witherspoon e Neustadter, con Aaron Zelman che entra nella seconda stagione come co-showrunner insieme a Singer.

La prima stagione di L’ultima cosa che mi ha detto è attualmente disponibile in streaming su Apple TV+.

Articolo precedente
Un Bel Giorno: trailer del nuovo film di Fabio De Luigi, al cinema dal 5 marzo
Articolo successivo
Léa Seydoux si unisce a Mikey Madison in La maschera della morte rossa
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved