L’ultima cosa che mi ha detto: svelato il trailer della seconda stagione, dal 20 febbraio su Apple TV+

Apple TV ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di L’ultima cosa che mi ha detto, la serie thriller interpretata e prodotta da Jennifer Garner. I nuovi episodi debutteranno il 20 febbraio sulla piattaforma, con un episodio a settimana ogni venerdì fino al 10 aprile.

Accanto a Jennifer Garner tornano i protagonisti della prima stagione Angourie Rice, David Morse e Nikolaj Coster-Waldau, mentre tra le new entry del cast figurano Judy Greer e Rita Wilson. La seconda stagione sarà composta da otto episodi.

Basata su The First Time I Saw Him, sequel dell’acclamato romanzo bestseller di Laura Dave, la nuova stagione riprende la storia cinque anni dopo gli eventi della prima. Owen (Coster-Waldau) ricompare improvvisamente dopo una lunga latitanza, costringendo Hannah (Garner) e la figliastra Bailey (Rice) a una corsa contro il tempo per capire come ricostruire la propria famiglia prima che il passato torni a travolgerli.

Oltre ai nomi già annunciati, la seconda stagione accoglie anche Augusto Aguilera, Josh Hamilton, Nick Hargrove, Michael Galante, John Noble, Michael Hyatt, Luke Kirby ed Elizabeth O’Donnell, ampliando ulteriormente l’universo narrativo della serie.

In vista della premiere, il pubblico potrà approfondire la storia leggendo o ascoltando su Apple Books il romanzo The First Time I Saw Him, che prosegue il percorso emotivo e narrativo di Hannah Hall prima del ritorno sullo schermo.

L’ultima cosa che mi ha detto è prodotta da 20th Television e da Hello Sunshine, la società fondata da Reese Witherspoon e Lauren Neustadter, parte di Candle Media. La serie è creata e adattata da Laura Dave insieme al co-creatore premio Oscar Josh Singer. Tra i produttori esecutivi figurano anche Jennifer Garner, Witherspoon e Neustadter, con Aaron Zelman che entra nella seconda stagione come co-showrunner insieme a Singer.

La prima stagione di L’ultima cosa che mi ha detto è attualmente disponibile in streaming su Apple TV+.