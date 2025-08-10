Sydney Sweeney avvistata sul set di Il Diavolo Veste Prada 2

Si vocifera che Sydney Sweeney si sia unita al cast de Il diavolo veste Prada 2 dopo essere stata avvistata sul set! L’attrice ventisettenne, coinvolta nella controversia sulla sua pubblicità per American Eagle, ha mantenuto un basso profilo mentre lasciava la sua roulotte sul set giovedì (7 agosto) a New York. È stato riferito che anche Emily Blunt era sul set quel pomeriggio per la scena.

Sydney Sweeney è stata vista con una felpa con cappuccio azzurra e pantaloni della tuta blu navy. Portava un ombrello per proteggersi il viso, ma le sue unghie erano le stesse di pochi giorni prima durante un’apparizione sul red carpet. (foto di Just Jared)

Le riprese di Il diavolo veste Prada 2 sono attualmente in corso e molti membri del cast stanno tornando, insieme a diverse nuove entusiasmanti star che si uniranno al cast.

Cosa sappiamo su Il diavolo veste prada 2?

Il film originale del 2006, un cult classico per la sua satira tagliente sul mondo spietato della moda, si concludeva con Andy che lasciava Runway per un lavoro in un giornale di New York. Ora, i fan potranno finalmente vedere cosa stanno facendo Miranda e Andy in un panorama mediatico profondamente cambiato. Nel sequel, Miranda, interpretata dalla Streep, si ritrova coinvolta in una competizione ad alto rischio per ottenere importanti introiti pubblicitari, trovandosi sorprendentemente a dover affrontare la sua ex assistente dalla lingua tagliente Emily Charlton (Emily Blunt), che ora è una potente dirigente nel settore della moda.

David Frankel, che ha diretto il primo film, è tornato alla regia di Il diavolo veste Prada 2, lavorando su una sceneggiatura di Aline Brosh McKenna, che ha scritto anche l’originale. Le produttrici Wendy Finerman e Karen Rosenfelt sono a bordo, con la 20th Century Studios che ha in programma di distribuire il film il 1° maggio 2026. Oltre a Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt, nel cast si ritrovano anche Stanley Tucci, che riprende il ruolo del sempre solidale Nigel Kipling, insieme a Simone Ashley, Pauline Chalamet e Helen J. Shen. Tracie Thoms e Tibor Feldman tornano sul set, mentre diversi volti nuovi si uniscono al cast, tra cui Kenneth Branagh, che interpreterà il marito di Miranda, insieme a Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom e Patrick Brammall.