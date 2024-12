Warfare: il trailer del film di Alex Garland

A24 ha rivelato il trailer di Warfare. Si tratta del film di prossima uscita, co-diretto da Alex Garland di Civil War e da Ray Mendoza, ex veterano militare della vita reale. Racconta la storia vera dell’esperienza di Mendoza come Navy SEAL nella guerra in Iraq. Warfare vanta un cast di primo piano che comprende Joseph Quinn, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Kit Connor, Noah Centineo, Finn Bennett, Michael Gandolfini, Charles Melton, Henrique Zaga e D’Pharaoh Woon-A-Tai. Il film non ha ancora una data di uscita, ma è previsto per il 2025.

Veterano della guerra in Iraq, Mendoza è arrivato a collaborare con Garland in Warfare dopo aver lavorato come suo supervisore militare in Civil War, il suo dramma distopico, con Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny, uscito questa primavera, incassando oltre 126 milioni di dollari in tutto il mondo. Sempre per A24, quel film è ambientato in un’America del prossimo futuro fratturata da un conflitto violento, seguendo un gruppo di giornalisti che viaggiano da New York a Washington, D.C. per documentare l’impatto devastante di una seconda guerra civile americana.

Candidato all’Oscar altrimenti meglio conosciuto per progetti come Ex Machina e Devs, Alex Garland ha recentemente firmato per scrivere la sceneggiatura di una nuova trilogia di film nella serie di zombi 28 Days Later per Sony. Ha co-scritto e prodotto la prima puntata, 28 Years Later, diretta da Danny Boyle, che uscirà il 20 giugno 2025 e ha appena pubblicato il suo primo trailer con grande clamore.