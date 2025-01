We live in time – Tutto il tempo che abbiamo: il trailer del film con Florence Pugh e Andrew Garfield

Presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e poi nella sezione Grand Public della Festa del cinema di Roma, We live in time – Tutto il tempo che abbiamo (qui la nostra recensione) di John Crowley, con Florence Pugh e Andrew Garfield, arriva al cinema dal 6 febbraio.

John Crowley, noto per la sua visione calorosa e delicata dell’amore e dell’immigrazione inBrooklyn (candidato agli Oscar 2016), torna a dirigere un film romantico e intenso sulla capacità dell’amore di plasmare il tempo e la vita delle persone.

La trama di We live in time – tutto il tempo che abbiamo

Un incontro fortuito cambia le vite di Almut (Florence Pugh), una chef in ascesa, e Tobias (Andrew Garfield), appena uscito da una storia travagliata.

Attraverso istantanee della loro vita insieme – innamorarsi perdutamente, costruire una casa, diventare una famiglia – emerge una verità che mette a dura prova la loro storia d’amore. Mentre intraprendono un percorso scandito dalla dittatura del tempo, imparano ad apprezzare ogni attimo del loro amore.

Dalla nostra recensione di We Live in Time

Il lavoro di Nick Payne e John Crowley è riflessione sulla natura dell’amore, che non cerca la permanenza, ma accetta la sua finitezza. Lo spettatore è invitato a riflettere sul valore del tempo e sull’importanza di scegliere come vivere il tempo a disposizione, con la consapevolezza che tutto è passeggero su questa Terra.