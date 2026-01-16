28 anni dopo – Il tempio delle ossa ha una scena dopo i titoli di coda?

La saga di zombie di Danny Boyle continua con 28 anni dopo – Il tempio delle ossa, e non sarà l’ultimo capitolo. Dal momento in cui Sony ha annunciato l’intenzione di rilanciare la saga con Boyle e lo sceneggiatore Alex Garland, è stato riferito che era prevista una trilogia. Dopo il successo di 28 anni dopo, Il tempio delle ossa è rimasto in programma per l’uscita sei mesi dopo, con un terzo 28 Years Later ufficialmente in fase di sviluppo nel dicembre 2025.

I piani per continuare la serie e la visione complessiva della trilogia significano che 28 anni dopo – Il tempio delle ossa non conclude completamente la storia. Proprio come il finale di 28 anni dopo – Il tempio delle ossa offriva un assaggio di ciò che sarebbe successo nel sequel, non sorprende che questa conclusione contribuisca a preparare il terreno per il terzo film.

Con le serie hollywoodiane che stanno diventando sempre più abituate a utilizzare le scene dei titoli di coda per offrire ulteriori anticipazioni sui sequel, ci si potrebbe chiedere se The Bone Temple abbia qualcosa dopo i titoli di coda.

28 anni dopo – Il tempio delle ossa non ha una scena dopo i titoli di coda

Cinefilos.it può confermare che non c’è alcuna scena dopo i titoli di coda in 28 anni dopo – Il tempio delle ossa. Gli spettatori non avranno il piacere di vedere una scena a sorpresa durante i titoli di coda o una rivelazione finale di qualche tipo dopo i titoli di coda. Boyle, Garland e la regista Nia DaCosta hanno lasciato che la scena finale fosse l’ultima che vediamo del mondo infetto fino all’uscita del terzo film.

Nonostante le scene dopo i titoli di coda siano diventate molto diffuse a Hollywood, la loro assenza in The Bone Temple è più tradizionale. Questa serie di film sugli zombie non ha mai utilizzato scene dopo i titoli di coda nei tre film precedenti. Anche con un altro film in arrivo, sarebbe piuttosto sorprendente se Boyle avesse cambiato rotta e ne avesse inclusa una qui.

Considerando come la serie ha gestito le scene dopo i titoli di coda in passato, alcuni spettatori potrebbero naturalmente supporre che non ci sia altro e andarsene una volta iniziati i titoli di coda di 28 anni dopo – Il tempio delle ossa. Aggiungerne una al secondo capitolo di una trilogia (e al quarto capitolo della serie in generale) avrebbe potuto aumentare la possibilità che i fan non vedessero qualcosa di importante per il terzo capitolo.

Non c’è nemmeno un motivo reale per cui 28 anni dopo – Il tempio delle ossa avesse bisogno di una scena post-crediti, dato che i momenti finali del film fanno tutto il lavoro pesante nel preparare il prossimo capitolo. Una delle ultime scene avrebbe potuto essere conservata per una sequenza tag, ma il film ha preso la saggia decisione di includere tutte le grandi rivelazioni prima dei titoli di coda, assicurandosi che il pubblico non si perdesse nulla.

Solo perché non c’è una scena post-crediti in 28 anni dopo – Il tempio delle ossa, non significa che dovresti smettere immediatamente di guardare il film. Guardare i titoli di coda è sempre un ottimo modo per vedere i nomi di tutti coloro che hanno lavorato duramente per realizzare un film.