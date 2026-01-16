28 anni dopo – Il tempio delle ossa: perché Sansone è così diverso dal film precedente?

Il terrificante Samson è tornato in 28 anni dopo – Il tempio delle ossa (la nostra recensione), ma con un aspetto molto diverso rispetto al film precedente, grazie alla regista Nia DaCosta. Introdotto nel film del 2025 di Danny Boyle che ha rilanciato il franchise horror, l’Infetto interpretato da Chi Lewis-Parry è stato considerato un antagonista per i protagonisti, dal momento che è uno degli infetti Alpha evoluti che danno la caccia a Isla di Jodie Comer e a Spike di Alfie Williams attraverso la campagna, oltre ad avere varie interazioni con il dottor Ian Kelson interpretato da Ralph Fiennes.

Lewis-Parry torna nel ruolo di Samson in 28 anni dopo – Il tempio delle ossa, che riprende poco dopo gli eventi del film precedente, nel quale Spike si unisce al gruppo di Jimmy, interpretato da Jack O’Connell. Nel frattempo, Kelson continua a costruire la struttura che dà il titolo al film, frequentemente visitata da Samson, portando il personaggio di Fiennes a interrogarsi sulla possibilità di una cura per il virus della Rabbia.

Ora, in un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant in occasione dell’uscita del film, Nia DaCosta ha condiviso alcune riflessioni sul ritorno di Samson in 28 anni dopo – Il tempio delle ossa. Alla domanda sul suo aspetto e su come sia cambiato rispetto al capitolo del 2025, la regista ha spiegato che la sua evoluzione dipendeva in parte dalla sceneggiatura, ma anche dal fatto che lei “poteva fare tutto ciò che voleva con lui nel suo film”.

Una delle cose principali su cui lei e il leader del franchise, Danny Boyle, si sono trovati d’accordo è che “abbiamo gusti diversi come registi”, il che avrebbe fatto sì che il design originale di Samson “non apparisse altrettanto efficace” se adattato allo stile e al “linguaggio visivo” di DaCosta. Da lì, la regista ha apportato modifiche a tutto, dall’aspetto del personaggio al modo in cui Lewis-Parry lo interpretava:

Nia DaCosta: “Cambiano le protesi, cambia il trucco, cambia la sua fisicità e la performance. È stato qualcosa che abbiamo costruito in fase di preparazione. Quel personaggio era così importante per me, e bisogna muoversi con estrema cautela con lui. Mi è stata davvero concessa carta bianca con Samson nel film”.

Nel primo 28 anni dopo, Samson era una forza estremamente imponente con cui i non infetti dovevano fare i conti, anche se uno degli elementi più evidenti del suo design era il fatto che fosse completamente nudo, con i vestiti ormai marciti nel corso degli anni. Presentava inoltre varie chiazze di pelle morta su tutto il corpo, mentre il volto era in gran parte nascosto da una criniera di capelli e barba incolti, con le parti più visibili rappresentate dalle iridi rosse e dai denti in decomposizione.

Tra le immagini diffuse e i trailer del film, 28 anni dopo – Il tempio delle ossa ha già lasciato intendere grandi cambiamenti per Samson, sia nel design sia nel suo arco narrativo. Dal fatto di indossare effettivamente una sorta di indumento attorno alla vita a un volto molto più visibile e occhi più marcati, le modifiche di DaCosta al personaggio interpretato da Lewis-Parry hanno certamente conferito a Samson una sensazione molto diversa in questo nuovo capitolo.

Tutto ciò è ancora più importante considerando che Samson sembra essere il potenziale catalizzatore di una cura per il virus della Rabbia in 28 anni dopo – Il tempio delle ossa. In precedenza, il franchise non aveva apparentemente preso in considerazione una simile cura, dato che l’enfasi era posta sull’eradicazione del virus a causa della sua estrema intensità e della sua natura altamente contagiosa. Tuttavia, se Samson dovesse davvero condurre a un modo per liberare il mondo dal virus della Rabbia, questo potrebbe permettere al capitolo conclusivo della trilogia pianificata di 28 anni dopo di fungere anche da capitolo finale per l’intero franchise.