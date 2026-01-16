28 anni dopo – Il tempio delle ossa: spiegazione del finale: come si collega a 28 giorni dopo e cosa anticipa per il futuro

28 anni dopo – Il tempio delle ossa è un capitolo selvaggio, cupo e sorprendentemente edificante della saga, che getta le basi per il futuro con alcuni colpi di scena e ritorni importanti. Secondo capitolo della trilogia sequel di 28 Anni Dopo, Il tempio delle ossa rivisita il giovane Spike e il dottor Kelson mentre incontrano un pericoloso leader di una setta soprannominato Sir Jimmy.

Mentre Jimmy semina il caos nelle zone rurali colpite dall’epidemia, Kelson stringe silenziosamente un legame con l’Alpha infetto soprannominato Samson e lavora a una potenziale cura per l’epidemia. Alla fine di Il tempio delle ossa (la nostra recensione), la maggior parte del cast è morta, ma i sopravvissuti si dirigono verso un futuro che potrebbe stravolgere tutto ciò che sapevamo sulla serie.

28 anni dopo – Il tempio delle ossa rivela che il virus della rabbia può essere curato

Il colpo di scena più grande in Il tempio delle ossa è la rivelazione che il virus della rabbia può essere curato, una scoperta che Kelson porta con sé nella tomba anche se Samson viene guarito dalla combinazione di medicine di Kelson. Grazie alla sua conoscenza della biologia umana, dei trattamenti farmacologici e delle pratiche mediche, Kelson trascorre gran parte di Bone Temple prendendosi cura di Samson e stringendo amicizia con gli infetti.

Verso la fine del film, Kelson rivela la sua teoria secondo cui Samson è stato lasciato in una forma di psicosi dal virus della rabbia, una convinzione supportata dalla rivelazione precedente di Samson che attacca quello che crede essere un ghoul in decomposizione invece di un essere umano terrorizzato. Dopo aver trovato prove della persistente umanità di Samson, Kelson lavora a una possibile cura.

La cura impiega alcune ore per fare effetto, ma Samson alla fine ritrova la lucidità mentale e gradualmente si riprende. Più tardi diventa persino chiaro, quando Samson identifica Kelson morente chiamandolo per nome, che conserva i ricordi di ciò che ha vissuto mentre era infetto. Inoltre, Samson conserva la sua nuova forza e stazza, sembrando persino diventare immune alla reinfezione.

È una scoperta rivoluzionaria che potrebbe cambiare il mondo. Purtroppo, Kelson se la porta nella tomba, poiché muore prima di poter diffondere l’informazione. Anche se la ricerca di Kelson potrebbe ancora esistere nel bunker, non è chiaro se qualcuno, a parte Spike, possa pensare di cercarla lì. Questo potrebbe anche costituire la ricerca del lavoro di Kelson come filo conduttore per il sequel.

28 anni dopo riporta in scena Jim, interpretato da Cillian Murphy

La scena finale di Il tempio delle ossa sposta l’attenzione dalla storia di Kelson e dei Jimmy, passando invece a Jim e sua figlia in una casa isolata. Jim era il protagonista di 28 Days Later, un corriere in bicicletta che si è risvegliato dal coma nel bel mezzo dell’epidemia di rabbia e si è ritrovato in un mondo molto diverso.

Il film si concludeva con Jim, Selena e Hannah che sfuggivano alla morsa del maggiore Henry West e dei suoi soldati e venivano visti per l’ultima volta in un ambiente confortevole e remoto. L’implicazione è che Jim e Selena, che hanno concluso il primo film confermando la loro storia d’amore con un drammatico bacio finale, hanno avuto un figlio insieme.

L’assenza di Selena solleva alcune domande sul suo destino. È possibile che sia semplicemente in un’altra parte della casa o che sia uscita per una commissione. È anche possibile che le sia successo qualcosa, rendendo Jim un personaggio ancora più tragico. Il finale vede Jim e sua figlia muoversi per salvare Spike e l’ex Jimmy Ink.

Questo prepara il prossimo capitolo della serie a essere un punto di incontro tra il film originale e i sequel più recenti. Sarà interessante vedere come Jim influirà sulla storia di Spike, data la presenza di quest’ultimo come filo conduttore dei film moderni, soprattutto considerando che la figlia di Jim sembra avere più o meno la stessa età di Spike.

Perché Kelson tradisce Sir Jimmy

Uno degli elementi più interessanti di 28 Years Later: Bone Temple è la dinamica tra Kelson e Sir Jimmy. I due si incontrano solo verso la fine del film, quando Jimmy mente ai suoi seguaci dicendo loro che lui è il diavolo, solo per scoprire che è solo un medico. I due uomini hanno una conversazione sorprendentemente piacevole, anche se le minacce di Jimmy incombono su Kelson.

Inizialmente, il piano è che Kelson assecondi i piani di Jimmy per la setta, fingendo di essere il diavolo e rafforzando la fede dei suoi seguaci in lui. Anche se la “benedizione” di Kelson ai piani di Jimmy di massacrare innocenti lo turba chiaramente, è disposto a lasciar correre se questo significa che gli risparmieranno la vita (e potenzialmente lavoreranno su altre cure per gli Infetti).

Tuttavia, vedendo Spike tra i seguaci di Jimmy, Kelson non riesce ad andare fino in fondo, dando il via a una serie di eventi in cui Kelson, Jimmy e quasi tutti i Finger muoiono. La scelta di Kelson di salvare Spike, che altrimenti sarebbe stato ucciso o sarebbe caduto ulteriormente sotto l’influenza di Jimmy, è il culmine del ruolo del personaggio come modello della serie.

Kelson ha dimostrato di essere uno dei personaggi più affascinanti della serie, un uomo che rifugge dalle prime impressioni e trasforma l’immagine della morte in un tributo alla vita. Kelson ha condiviso le sue esperienze con Spike nel film precedente, riconoscendo la moralità come un mezzo per stimolare la sua memoria per coloro che erano morti.

Questo gli dà una ragione logica per riconoscere Spike e avere la sua epifania morale, decidendo che non può permettere a Sir Jimmy di causare altro caos. Ciò sembra anche giustificato dato il suo carattere. È chiaro che Kelson, un medico così empatico da volere il consenso degli Infetti prima di somministrare loro le medicine, è sconvolto dal costo mortale che comporta aiutare Jimmy.

Dal punto di vista tematico, sembra una nota finale appropriata per il personaggio. Kelson ha sovvertito le aspettative sia dei personaggi dell’universo narrativo che del pubblico più ampio, trasformando le immagini scioccanti e inquietanti del tempio delle ossa in qualcosa di silenziosamente nobile. Anche travestito da devi, Kelson doveva essere nobile anche quando rischiava la vita.

Questo si conclude in modo notevole con la morte di quasi tutti i personaggi citati nel film, ad eccezione di Spike, il suo nuovo compagno Jimmy Ink e, a loro insaputa, Samson, che è guarito. Di conseguenza, però, la resistenza di Kelson di fronte alla malvagità e l’accettazione dell’empatia aprono la strada a un futuro più luminoso per tutti i coinvolti.

Dove potrebbe arrivare 28 Anni dopo da qui in avanti?

28 Years Later ha gettato le basi per una trilogia, e la recente conferma di un terzo film rende il finale di Bone Temple ancora più intrigante. Sarà interessante rivedere Jim, un altro personaggio con un ricordo nitido del mondo prima del virus della rabbia, e vedere come reagisce a persone come Spike.

Ci sono molte altre strade che il prossimo sequel potrebbe intraprendere, molte delle quali incentrate sul guarito Samson e su ciò che egli rappresenta per il futuro della serie. Il fatto che sia stato guarito potrebbe invogliare qualcuno a cercare di replicare il successo. Sarebbe anche quasi impossibile eliminare completamente gli infetti.

Ci sono anche altri filoni irrisolti, come la donna incinta che fugge dai Jimmys, che potrebbero essere ripresi come complicazioni per personaggi come Spike. Potrebbe anche finire per mettere i personaggi più anziani come Jim contro i protagonisti dei film moderni. Questo prepara il terreno affinché il terzo film possa prendere molte direzioni potenziali.

Il vero significato di 28 anni dopo – Il tempio delle ossa

Riprendendo i temi del film precedente, 28 anni dopo – Il tempio delle ossa si concentra sulla moralità di fronte a una tragedia inimmaginabile. Con Spike come surrogato del pubblico, agli spettatori viene mostrata un’altra forma di pensiero in opposizione all’umanità calma e rispettosa che è al centro della filosofia di Kelson.

In contrasto con la prospettiva più protetta e tradizionalista del padre di Spike, Jamie, Sir Jimmy è il nichilismo caotico portato all’estremo. Mentre Jamie era definito dalla sua vita familiare e dalla vita di paese, Sir Jimmy ha un fervore religioso per la sua brutalità. Nessuna delle due prospettive è considerata corretta, anche se Sir Jimmy è molto peggiore di quanto Jamie sia mai stato.

Spike è testimone di queste diverse filosofie e approcci a un mondo pericoloso, e ancora una volta ne esce chiaramente valorizzando Kelson e i suoi insegnamenti. È degno di nota il fatto che Spike alzi il coltello solo due volte, con l’intenzione di uccidere Sir Jimmy, e solo dopo che questi ha attaccato il dottore. Grazie a Kelson, Spike non diventa come Jamie o Jimmy.

L’umanità di Kelson ha avuto una chiara influenza positiva, non solo su Spike, ma anche su Samson e tutti gli altri che sono stati influenzati dal loro esempio. L’empatia di Spike, qualcosa che Kelson apprezzava e cercava di coltivare, si riflette a sua volta su Jimmy Ink, portandola a viaggiare con Spike e a rivelare il suo vero nome.

L’empatia può salvare qualcuno piccolo come Spike e grande come Samson. In un genere caratterizzato da persone che diventano mostri per sopravvivere, il ruolo di Kelson nei primi due film di 28 anni dopo sostiene che la nobile umanità può sopravvivere anche in tempi bui. Questo conferisce a 28 anni dopo – Il tempio delle ossa un nucleo emotivo chiaro e potente.