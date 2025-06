28 anni dopo, la spiegazione del finale: Cillian Murphy appare e c’è una scena dopo i titoli di coda?

28 anni dopo è finalmente arrivato al cinema (qui la nostra recensione). Analizziamo il finale del film e capiamo se Cillian Murphy riprenderà il ruolo di Jim e se c’è qualcosa che vale la pena aspettare dopo i titoli di coda…

28 anni dopo inizia il giorno in cui il virus della rabbia ha devastato per la prima volta il Regno Unito, con un ragazzino di nome Jimmy che fugge in una chiesa vicina quando gli infetti attaccano. Suo padre, un prete, crede che sia il giorno del giudizio e si lascia divorare mentre il figlio si nasconde in una cripta e sopravvive.

Seguono SPOILER su 28 anni dopo

Il film poi fa un salto in avanti e, come avrete indovinato, arriva a “28 anni dopo“. L’Europa è riuscita a contenere il virus, ma il Regno Unito è stato messo in quarantena permanente. Le acque sono pattugliate da navi militari della NATO e chiunque sia rimasto in Gran Bretagna deve rimanere lì ed è abbandonato a se stesso.

Gran parte di ciò che segue ruota attorno a Spike (Alfie Williams) e suo padre, Jamie (Aaron Taylor-Johnson). Insieme alla madre malata di Spike, Isla (Jodie Comer), si sono rifugiati a Holy Island, ma lui e Jamie la lasciano provvisoriamente per raggiungere la terraferma in modo che Spike possa uccidere il suo primo infetto. È una sorta di rito di passaggio.

Incontrano i militari e uno zombie “Alpha”, un infetto di grandi dimensioni che guida gli altri. Tornato a casa, Jamie esagera enormemente il successo del figlio e fa sesso con un’altra donna. Vedendo ciò, Spike, infuriato, affronta il padre e fa uscire di nascosto la madre dall’insediamento per poter ottenere aiuto dal demente Dr. Kelson (Ralph Fiennes).

Madre e figlio incontrano un’infetta incinta, che dà alla luce un bambino non affetto dal Virus della Rabbia. Nel frattempo, il Dr. Kelson conferma che Isla ha un cancro terminale e non può fare nulla per aiutarla. Le offre una via d’uscita indolore e lei accetta. Detto questo, somministra a Spike dei farmaci e le pratica l’eutanasia.

Il giorno dopo, il dottore mostra a Spike il teschio di sua madre e il ragazzo lo posiziona in cima alla piramide di teschio all’esterno. Dopo aver aiutato il dottor Kelson a sfuggire all’ira di un Alpha, torna a casa con la bambina, di nome Isla, e la lascia fuori dai cancelli con un biglietto.

Il ragazzo torna sulla terraferma mentre il padre, disperato, urla il suo nome, invano. Nella scena finale del film, Spike è attorno a un falò e uccide con sicurezza un infetto (non è più il bambino spaventato dell’inizio del film). Ne arrivano altri, ed è allora che si presenta Jimmy (Jack O’Connell), adulto.

Guida un gruppo simile a una setta e indossa il crocifisso che il padre gli ha dato poco prima di morire al contrario. Congratulandosi con Spike per il suo successo nel tenere a bada gli infetti – il resto della setta li uccide in un bizzarro e violento rituale – Jimmy gli offre un posto nel gruppo mentre scorrono i titoli di coda.

28 Years Later: The Bone Temple esplorerà probabilmente la storia di Jimmy e il ruolo del suo gruppo in ciò che resta del Regno Unito. In precedenza, nel film, Spike e Jamie trovano un corpo appeso a testa in giù, con le lettere J-I-M-M-Y incise sul petto, quindi sono chiaramente un gruppo contorto le cui motivazioni, per ora, non sono chiare. Anche quando scappano da un branco di infetti, costeggiano un edificio che ha la fiancata imbrattata dalla scritta J-I-M-M-Y.

Con questa nuova trilogia, il regista Danny Boyle sembra voler esplorare cosa ne sia dell’umanità di fronte agli infetti e come questo la trasformi in mostri, lungo il cammino.

28 anni dopo non ha una scena post-credits, quindi dovremo aspettare e vedere cosa farà la regista Nia DaCosta con The Bone Temple e come il suo seguito continuerà la storia di Spike (e alla fine preparerà il terreno per il ritorno di Cillian Murphy nei panni di Jim, un personaggio che non appare in questo capitolo di apertura).