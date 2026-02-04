A Beautiful Mind: le differenze tra il film e la storia vera

Il film A Beautiful Mind racconta la storia vera del matematico John Nash, premio Nobel per l’economia, noto per i suoi contributi pionieristici alla teoria dei giochi. Diretto da Ron Howard e interpretato da Russell Crowe nel ruolo di Nash, il film si concentra sul suo periodo come studente dotato a Princeton e su come sia caduto in una spirale da incubo dopo aver lavorato come crittografo per la CIA. Approfondisce anche il rapporto difficile che Nash aveva con sua moglie Alicia, interpretata da Jennifer Connelly. Scritta da Akiva Goldsman, la sceneggiatura del film è stata adattata dall’acclamata biografia omonima di Sylvia Nasar del 1998.

Il film biografico è stato nominato per otto Oscar e ne ha vinti quattro, tra cui quello per il miglior film. Howard è stato nominato miglior regista, la Connelly ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista e Goldsman ha portato a casa l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. Con la sceneggiatura che esplora le difficoltà di Nash con la salute mentale, A Beautiful Mind si è facilmente guadagnato un posto tra i migliori film sui geni tormentati. Per motivi di libertà creativa, tuttavia, la personalità asociale di Nash e la diagnosi di schizofrenia sono piene di inesattezze fattuali, e il film è stato criticato per tutto ciò che cambia e omette dalla storia vera.

John Nash non vedeva persone immaginarie

Dopo aver saputo di essere affetto da schizofrenia, si scopre che John Nash parlava con persone che esistevano solo nella sua immaginazione. Tra queste c’erano il suo compagno di stanza a Princeton, Charles, la nipote di Charles, Marcee, e il minaccioso funzionario del Dipartimento della Difesa William Parcher. Tuttavia, questo elemento allucinatorio è eccessivamente drammatizzato in A Beautiful Mind. “Il modo in cui il film descrive il dottor Nash che vede e conversa con ‘persone’ realistiche non corrisponde all’esperienza della maggior parte delle persone affette da schizofrenia”, ha dichiarato il professore di psichiatria Steve Lamberti alla ABC News. Il dottor Tim Johnson ha aggiunto che gli schizofrenici con allucinazioni visive tendono a vedere figure distorte o “caricaturali”, al contrario della rappresentazione realistica mostrata in A Beautiful Mind.

La cerimonia delle penne a Princeton non è mai avvenuta

Ciò che rende A Beautiful Mind uno dei migliori film con Russell Crowe è l’empatia e la sfumatura con cui l’attore interpreta Nash. Ad esempio, nella scena in cui i professori di matematica dell’Università di Princeton presentano ritualmente le loro penne a un Nash anziano, le espressioni cariche di emozione di Crowe sono degne di lode. Ma un evento del genere non ha mai avuto luogo. Il sito web ufficiale della Biblioteca dell’Università di Princeton afferma che “non esiste alcuna usanza del genere” e che la scena è stata “completamente inventata a Hollywood”. Tuttavia, il sito web riconosce l’importanza della scena in quanto simboleggia l’accettazione e il riconoscimento di Nash da parte dei suoi colleghi matematici per i suoi successi.

John Nash non ha assunto farmaci dal 1970 in poi

In A Beautiful Mind, John Nash rifiuta di assumere farmaci per la sua schizofrenia dopo alcune esperienze da incubo. Ma in una scena ambientata nel 1994, dice: “Prendo i farmaci più recenti”. Questa è un’altra differenza tra il film e la storia vera, poiché la biografia di Sylvia Nasar sostiene che Nash abbia smesso di assumere farmaci nel 1970. Sebbene Ron Howard abbia realizzato film storicamente accurati, come Apollo 13, A Beautiful Mind vacilla a causa di tali inesattezze. Nel commento al DVD del film, Howard giustifica la libertà creativa presa con i farmaci come una decisione volta a garantire che il film non venga interpretato erroneamente come se suggerisse che le persone affette da schizofrenia non abbiano mai bisogno di farmaci.

Il discorso di accettazione del Premio Nobel non è mai avvenuto

John Nash e i suoi colleghi teorici dei giochi John Harsanyi e Reinhard Selten hanno ricevuto collettivamente il Premio Nobel per l’Economia nel 1994. In una delle scene più drammatiche di A Beautiful Mind, Nash tiene un discorso commovente in cui dedica il suo Nobel alla moglie. Questo momento è stato persino parodiato e ha ispirato una delle teorie sul film Sto pensando di finirla qui. Tuttavia, contrariamente a quanto mostrato in A Beautiful Mind, il vero John Nash non ha mai tenuto un discorso dopo aver ricevuto il premio. Il filmato originale conservato dal New York Times mostra Nash mentre riceve il premio a Stoccolma e si inchina davanti al pubblico che lo applaude.

Il Wheeler Laboratory del MIT è fittizio

Dopo aver conseguito il dottorato a Princeton, Nash accetta un posto come docente al MIT. Sebbene questo punto della trama sia in linea con la vera storia dietro A Beautiful Mind, la sua facoltà al MIT è una creazione fittizia. La versione cinematografica di Nash viene assegnata al prestigioso Wheeler Laboratory del MIT, dove può dedicarsi alla ricerca matematica. Tuttavia, come ha dichiarato il professor Isadore M. Singer al MIT News, “Non esiste e non è mai esistito alcun laboratorio Wheeler al MIT”. In realtà, il vero John Nash fu invitato all’università come docente C.L.E Moore, un titolo professionale offerto dal dipartimento di matematica del MIT ai dottori di ricerca con potenziale nella ricerca matematica.

John Nash probabilmente ha avuto esperienze omosessuali

Sebbene John Nash e Sylvia Nasar affermino che egli non fosse gay, il libro A Beautiful Mind fa riferimento ad alcuni incontri omosessuali. Secondo Slate, Nasar ha scritto che Nash ha tentato di “provarci” con un amico maschio arrampicandosi nel suo letto mentre dormiva. Allo stesso modo, Nasar afferma che Nash potrebbe aver provato “qualcosa di molto simile all’amore” per il collega matematico John Milnor. L’articolo di Slate menziona anche che Nash baciò sulla bocca un altro amico di nome Donald Newman, anche se Newman non ricambiò il gesto. Il libro di Nasar menziona un’altra esperienza di “attrazione reciproca” con un uomo. L’adattamento omette i sentimenti complicati di Nash per altri uomini.

A Beautiful Mind tralascia il divorzio di Alicia e John Nash nel 1963

Una delle peggiori inesattezze nei film biografici è l’aggiunta di scenari commoventi al posto delle tristi realtà. Questo accade in A Beautiful Mind con la rappresentazione di Alicia Nash come parte costante della vita di John Nash, ignorando il loro divorzio. La vera Alicia era un’aspirante fisica, ma rinunciò ai suoi obiettivi professionali per sostenere il marito e divenne una sostenitrice della salute mentale. Sposatisi nel 1957, la coppia divorziò nel 1963. Slate riferisce che Nash continuò a vivere con la sua allora ex moglie come “pensionante”. I due si risposarono nel 2001, poco prima dell’uscita del film. Quindi, la presenza di Alicia in scene come la cerimonia del Nobel non sarebbe potuta accadere.

John Nash ha avuto un figlio con un’altra donna

John e Alicia Nash hanno avuto un figlio nel 1959, battezzato John Charles Martin Nash. Tuttavia, alcuni anni prima del matrimonio, il venticinquenne Nash ha avuto un figlio con un’infermiera di Boston di nome Eleanor Stier. Lei ha dato alla luce un figlio di Nash chiamato John David Stier nel 1953, ma Nash si è rifiutato di prendersi cura sia del bambino che della madre. Secondo Slate, John David fu dato in affidamento e la Stier dovette assumere un avvocato nel 1956 per ottenere da Nash il pagamento degli alimenti. Nonostante i 17 anni di separazione, Nash e John David continuarono a comunicare tramite lettere e occasionalmente si incontravano di persona.

John Nash non sventò alcun complotto sovietico

Quando viene assunto dall’immaginario funzionario del Pentagono William Parcher in A Beautiful Mind, John Nash usa le sue abilità matematiche per decifrare i codici sovietici. Con questo lavoro sotto copertura svolto nella sua immaginazione, Nash diventa paranoico pensando che le spie sovietiche lo stiano cercando. Allontanandosi dalle visioni allucinatorie di Nash, la vera storia suggerisce che Nash si dedicò effettivamente a lavori legati alla difesa e alla sicurezza nazionale. Ma, come affermato dal Guardian, non era direttamente legato al Pentagono, bensì lavorava come consulente per la RAND Corporation, un think tank senza scopo di lucro che si occupa di ricerca sulla sicurezza nazionale e riceve finanziamenti dal governo degli Stati Uniti.

A Beautiful Mind non include tutto il lavoro rivoluzionario di John Nash

A Beautiful Mind introduce il pubblico all’equilibrio di Nash, l’aggiunta rivoluzionaria alla teoria dei giochi che ha consacrato Nash come un visionario della matematica. Il premio Nobel ha però ideato anche molti altri concetti matematici che non è stato possibile incorporare nel film. Se i suoi contributi alla teoria dei giochi gli sono valsi il Premio Nobel, ha anche vinto il Premio Abel, un prestigioso riconoscimento matematico, per i suoi contributi nel campo delle equazioni differenziali parziali. L’omissione degli altri lavori di Nash dal film ha però senso, dato che il gergo matematico di queste teorie potrebbe non essere stato facilmente comprensibile per il pubblico, ma impedisce al film di raccontare tutta la vera storia.