Nel film horror del 2024 diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il finale di Abigail si conclude con molto sangue e molte morti. Con Melissa Barrera e Dan Stevens, tra gli altri, Abigail termina con Joey e Frank come unici sopravvissuti. In un colpo di scena, Lambert si rivela essere un vampiro, trasformato da Abigail due anni prima, dopo aver lavorato con Frank. Vuole che Frank collabori con lui per uccidere Abigail e suo padre, ma Frank decide invece di uccidere Lambert.

Con solo Frank e Joey rimasti, Abigail inizialmente riesce a respingere entrambi. Joey cerca di fermare Frank, che la trafigge con una lancia, prima di andare contro Abigail nel tentativo di ucciderla dissanguandola. Joey si libera dalla lancia e Abigail le propone un patto: se l’aiuta a uccidere Frank, la lascerà andare. Joey accetta ma viene morsa da Frank; tuttavia riesce a resistere al suo controllo mentale perché non ha ancora effetto. Joey salva Abigail e insieme sconfiggono Frank. Kristof Lazar compare ma lascia andare anche Joey.

Perché Abigail lascia vivere Joey nel finale

Abigail lascia vivere Joey perché le aveva fatto una promessa — un “pinky promise” — come aveva fatto all’inizio del film. Ma non è solo questo: Joey ha salvato la vita di Abigail nella scena finale e, per tutto il film, è stata colei che ha mostrato più compassione verso la giovane ballerina. Joey, interpretata da Melissa Barrera, è anche la persona che più ha protetto Abigail quando nessun altro lo faceva.

È possibile che Abigail abbia capito che Joey voleva davvero rimediare agli errori commessi con suo figlio e che, uccidendola, Caleb sarebbe rimasto senza madre. Abigail era già ferita dal fatto che suo padre l’avesse abbandonata e non voleva che un altro bambino provasse lo stesso dolore. Joey avrebbe potuto uccidere sia Frank che Abigail dopo essere stata trasformata in vampiro, ma ha scelto invece di aiutare Abigail, dimostrando le sue buone intenzioni.

Il padre di Abigail è Dracula? Spiegazione del personaggio di Matthew Goode

Kristof Lazar viene menzionato più volte durante Abigail, ma compare solo negli ultimi momenti del film. Interpretato da Matthew Goode, il padre di Abigail quasi uccide Joey, ma si ferma quando sua figlia glielo chiede. Sebbene non venga detto esplicitamente, Abigail suggerisce fortemente che il personaggio sia Dracula, soprattutto perché il film è ispirato al classico del 1936 La figlia di Dracula ed è in gran parte una sua reinterpretazione.

Nel film del 1936, la protagonista Marya Zaleska vuole liberarsi dell’influenza del padre. In Abigail, invece, la figlia di Dracula desidera attirare l’attenzione del padre. Pur non essendo la stessa storia, il fatto che Abigail sia la figlia di un potente vampiro suggerisce fortemente che il suo padre sia proprio il Conte Dracula di Bram Stoker. Sebbene i registi non confermino direttamente l’identità, l’entrata di Goode e i suoi modi la lasciano intuire.

Il colpo di scena del villain Frank e il suo piano contro Abigail spiegati

Con un colpo di scena, Frank diventa il villain del finale. Invece di unirsi a Lambert, Frank aveva pianificato di eliminare Abigail da solo e diventare il vampiro dominante. Senza Abigail a ostacolarlo, probabilmente pensava di poter uccidere Kristof Lazar senza troppe difficoltà. Trasformare Joey in vampiro significava avere qualcuno da controllare e usare come alleata. Anche se il suo piano fallisce, diventare vampiro gli dava speranza di vendetta su Abigail e suo padre.

Il colpo di scena del rapimento di Abigail spiegato: perché voleva catturare e uccidere tutti

Dopo aver finto di essere spaventata dai rapitori, Abigail rivela di essere lei stessa l’artefice della loro cattura. Abigail voleva ucciderli come vendetta per aver lavorato contro suo padre — anche se molti di loro lo avevano fatto in modo indiretto o accidentale. Inoltre, Abigail voleva attirare l’attenzione del padre catturando e uccidendo Joey e il “Rat Pack”.

La ballerina credeva che, eliminando abbastanza avversari del padre, lui sarebbe tornato da lei invece di ignorarla. Abigail era anche annoiata e si divertiva a tormentare le sue vittime prima di ucciderle.

Le vere identità e i retroscena del “Rat Pack” di Abigail spiegati

Abigail scelse personalmente il “Rat Pack” per il loro passato legato a Kristof Lazar. Anche se non viene spiegato perché Dean e Rickles siano stati scelti, vengono rivelati gli altri retroscena:

Joey si chiama in realtà Anna Lucia Cruz, un medico di campo che ha perso la carriera a causa della dipendenza da morfina. Ha abbandonato suo figlio e ha lavorato come medico clandestino fino a ferire accidentalmente un uomo vicino a Lazar.

Frank è Adam Barnett, un detective sotto copertura che aveva arrestato dei luogotenenti di Lazar, poi uccisi da Abigail prima che potessero parlare. Dopo, Frank si è sentito vuoto e ha abbandonato la famiglia.

Rickles è Terrence LaCroix, membro di una gang di Montreal che ha rubato alla società di Lazar.

Sammy, cioè Jessica Hurney, è un’hacker che ha rubato a un’altra azienda legata a Lazar.

Non era un caso che fossero tutti lì per rapire Abigail.

Come il finale di Abigail prepara Abigail 2

Joey sopravvive, ma Abigail e suo padre sono ancora liberi. Il loro ritrovato legame suggerisce che potrebbero collaborare in futuro. Abigail ha lasciato andare Joey, ma non ha promesso di smettere di uccidere. Se il padre si unisse a lei, Abigail 2 potrebbe essere ancora più sanguinoso. Joey, come unica sopravvissuta, potrebbe anche diventare una cacciatrice di vampiri.

I registi Bettinelli-Olpin e Gillett sono aperti all’idea di un sequel, ma affermano che Abigail non è stato progettato per averne uno e che preferiscono finali chiusi. Tuttavia, se decidessero di continuare, il pubblico probabilmente accoglierebbe la scelta con entusiasmo.

Il vero significato di Abigail spiegato

Abigail ribalta i ruoli tradizionali: i criminali diventano le vittime. Pur essendo un potente vampiro, il film sottolinea l’importanza di non sottovalutare qualcuno basandosi sull’aspetto o sulle capacità presunte. Anche il Rat Pack dimostra che ognuno ha una storia complessa. Joey, inoltre, teme di essere una cattiva madre, ma imparando da Abigail capisce che conta soprattutto esserci.