Abigail: guida al cast e ai personaggi del film horror

Il cast di Abigail esalta l’ibrido unico del film tra un film di rapina e un film horror, con ottime interpretazioni da parte di tutti. Abigail si concentra su un gruppo di criminali e assassini incaricati di rapire la figlia di un uomo potente e ricco. Inizialmente temono le eventuali ritorsioni da parte del padre, ma presto il gruppo scopre l’entità reale del pericolo quando capisce che la giovane Abigail non è ciò che sembra.

Melissa Barrera

Attrice: Nata a Monterrey, Nuevo León, Melissa Barrera ha frequentato sia l’American School Foundation di Monterrey che la Tisch School of the Arts della New York University. Barrera è apparsa in diverse produzioni messicane prima di ottenere il ruolo da protagonista nella serie Starz Vida. Dopo essere apparsa come Vanessa nel film In the Heights diretto da Jon M. Chu, Barrera ha raggiunto nuovi livelli di fama interpretando Sam Carpenter in Scream e Scream VI.

Personaggio: Melissa Barrera interpreta Joey in Abigail. Come spiegato da Barrera a Screen Rant durante una visita sul set, il ruolo di Joey nel colpo è quello di “badante e infermiera” della rapita Abigail. Ex medico dell’esercito, l’esperienza medica di Joey le fornisce una base di conoscenze che utilizza efficacemente durante il film. La sua esperienza in guerra significa anche che “ha abilità con le armi ed è addestrata nel combattimento corpo a corpo.”

Joey è un personaggio pragmatico, lì per portare a termine il lavoro e ricongiungersi a suo figlio. Il vero nome del personaggio, Ana Lucia Cruz, che Barrera ha ideato insieme ai registi, è un sottile riferimento a Lucy Westenra di Dracula.

Dan Stevens

Attore: Cresciuto in Galles, Dan Stevens si è appassionato alla recitazione da adolescente grazie alle produzioni teatrali. Dopo essersi affermato sul palcoscenico e in produzioni BBC, la sua grande occasione arriva con il ruolo di Matthew Crawley in Downton Abbey. Da allora ha costruito una carriera eclettica che spazia da ruoli drammatici a musical fino ad azione più realistica. Stevens si è dimostrato anche un forte doppiatore, apparendo in prodotti animati come Kipo and the Age of Wonderbeasts, Love, Death & Robots, The Boy and the Heron e Solar Opposites.

Personaggio: Dan Stevens interpreta Frank in Abigail. Presentato subito come il leader della squadra che rapisce Abigail, Frank è anche un “str***o”, secondo Stevens. Ex poliziotto con un passato torbido, Frank è infastidito dalla naturale leadership mostrata da Joey nel film. Stevens ha rivelato a Screen Rant durante una visita sul set che il ruolo era stato inizialmente scritto per un italo-americano più anziano, cosa che ha richiesto modifiche alla storia del personaggio dopo il suo coinvolgimento. Stevens ha tratto ispirazione da I Think You Should Leave per definire il look e il guardaroba di Frank.

Alisha Weir

Attrice: Alisha Weir è nata a Dublino, in Irlanda, e ha seguito rapidamente le sue sorelle nella recitazione. È apparsa in diverse produzioni teatrali, tra cui Once, Annie e The Wizard of Oz. Il suo debutto cinematografico è avvenuto con Don’t Leave Home nel 2018, ma Weir ha raggiunto la notorietà globale interpretando Matilda Wormwood nell’adattamento Netflix Matilda the Musical.

Personaggio: Alisha Weir interpreta Abigail in Abigail. Inizialmente presentata come una normale bambina (sebbene figlia di un uomo potente e ricco), Abigail si rivela poi essere una vampira assassina e secolare. Abigail è la più imprevedibile del film, permettendo a Weir di mostrare una vasta gamma di emozioni e una freddezza da villain. Tuttavia, il film esplora gradualmente anche le sue vere motivazioni, mentre la giovane vampira sviluppa un improbabile legame con uno dei suoi rapitori.

Kathryn Newton

Attrice: Kathryn Newton è nata a Orlando, Florida. Ha iniziato a recitare da giovane, raggiungendo la fama con il ruolo di Louise Brooks in Gary Unmarried. Dopo essersi trasferita a Los Angeles, è apparsa in film come Paranormal Activity 4 e serie come Supernatural. Negli anni è diventata sempre più richiesta, apparendo in film premiati agli Oscar come Lady Bird e Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Newton ha inoltre assunto il ruolo di Cassie Lang nel Marvel Cinematic Universe.

Personaggio: Kathryn Newton interpreta Sammy in Abigail. L’esperta di tecnologia della squadra, Sammy sembra essersi data al crimine più per adrenalina che per necessità. Il film rivela gradualmente le sue origini benestanti, un elemento di segretezza che Newton ha incorporato nella sua interpretazione. Newton era particolarmente entusiasta di integrare la sua passione reale per i tatuaggi nel personaggio. Ha spiegato a Screen Rant durante una visita sul set che ha lavorato con i registi di Abigail per utilizzare i tatuaggi come parte della costruzione del personaggio.

William Catlett

Attore: William Catlett è nato ad Alexandria, Virginia, e ha trascorso anni come attore e produttore in progetti minori. Questo è cambiato dopo ruoli da protagonista in serie come First e That Guy. La sua performance più nota è quella di Lala in Black Lightning. Da allora è apparso anche nella miniserie True Story, nella serie Apple TV+ Constellation e in film come A Thousand and One.

Personaggio: William Catlett interpreta Rickles in Abigail. Ex cecchino dei Marines, Catlett ha descritto Rickles a Screen Rant come quello che “tiene tutto con i piedi per terra nel film”. Mentre gli altri membri della squadra sono definiti dalle loro personalità eccentriche, Rickles è un personaggio più affidabile e diretto. Inoltre, Rickles forma un rapido legame con Joey, anch’essa veterana, creando una dinamica interessante all’interno del gruppo.

Kevin Durand

Attore: Kevin Durand è nato in Ontario, Canada, e lavora stabilmente dagli inizi degli anni 2000. Molti dei suoi ruoli si basano sulla sua presenza imponente, ma Durand sovverte spesso questo aspetto con comicità e carisma. Dopo essersi fatto notare per il ruolo dell’ibrido umano/canino Joshua in Dark Angel, ha interpretato eroi e villain in numerosi film e serie. È forse più noto per il ruolo del malvagio Keamy in Lost e recentemente è apparso come Proximo Caesar in Kingdom of the Planet of the Apes.

Personaggio: Kevin Durand interpreta Peter in Abigail. Il “gorilla” del gruppo e un ex enforcer nell’hockey, Peter è mostrato come un po’ più lento degli altri. Come spiegato da Durand a Screen Rant, l’attore ha interpretato questa caratteristica come il risultato di una barriera linguistica: “Peter è sempre un paio di passi indietro, in parte per via della barriera linguistica. Lo interpreto come se venisse dal Canada francese, che è il mio accento naturale.”

Angus Cloud

Attore: Angus Cloud è nato in California e ha frequentato la School of Production Design — dove è stato compagno di classe della futura co-star Zendaya. Il suo primo ruolo e grande occasione arriva con la parte di Fezco in Euphoria. Successivamente ha recitato in North Hollywood e film come Freaky Tales. Tragicamente, Cloud è scomparso nel 2023. Abigail è dedicato alla sua memoria, essendo l’ultima sua interpretazione cinematografica.

Personaggio: Angus Cloud interpreta Dean in Abigail. Dean è l’autista della squadra. Joey lo descrive come il più “non professionale” del gruppo, riconoscendo le sue eccellenti capacità ma anche la sua personalità pericolosa.

Giancarlo Esposito

Attore: Nato a Copenaghen, Danimarca, Giancarlo Esposito è diventato uno degli attori caratteristi più richiesti di Hollywood. Recita dal 1979, apparendo in ruoli minori in serie iconiche come Law & Order e Sesame Street. La sua notorietà aumenta con il ruolo di Mike Giardello in Homicide: Life on the Street. Tuttavia, il suo ruolo più iconico è quello di Gus Fring in Breaking Bad, che lo ha consacrato come uno dei villain più efficaci della Hollywood moderna. Ha anche prestato spesso la sua voce a progetti animati.

Personaggio: Giancarlo Esposito interpreta Lambert in Abigail. Lambert è presentato sin da subito come un efficace criminal mastermind. È lui a riunire la squadra per il rapimento di Abigail. Ex associato di Frank, Lambert dà inizio alla catena di eventi che occupa gran parte del film.

Matthew Goode

Attore: Matthew Goode è nato a Devon, in Inghilterra, e ha iniziato la sua carriera in produzioni BBC e film TV come Confessions of an Ugly Stepsister. Il suo grande salto arriva con il ruolo del protagonista romantico nella commedia Chasing Liberty con Mandy Moore. Ha recitato in una vasta gamma di produzioni, tra cui l’adattamento cinematografico di Watchmen di Zack Snyder e Downton Abbey. Una delle sue interpretazioni più acclamate è quella in The Crown, dove ha interpretato Antony Armstrong-Jones, ruolo che gli è valso una nomination agli Emmy.

Personaggio: Matthew Goode interpreta Kristof Lazar in Abigail. Kristof è assente per gran parte del film, ma la potenziale minaccia che rappresenta incombe sui protagonisti. Essendo il padre di Abigail, la squadra si aspetta inizialmente un grande riscatto per la sua restituzione. Tuttavia, le qualità pericolose del boss criminale conferiscono al film un tono più teso. Kristof appare solo verso la fine del film. Le sue vere origini rimangono un mistero in Abigail, lasciando spazio a un possibile ampliamento del film in un’intera serie.