Assassinio sull’Orient Express, la spiegazione del finale

Il finale di Assassinio sull’Orient Express spiega che questo non è solo un giallo di Agatha Christie, ma forse il suo migliore. Il film è una rivisitazione contorta del genere di sua proprietà che spinge l’iconico detective Hercule Poirot ai limiti della sua morale. Il film di Kenneth Branagh del 2017, da lui diretto e interpretato, è una versione patinata, ricca di star, ma per lo più fedele. Il primo film della nuova serie di Agatha Christie ha riportato Hercule Poirot all’attenzione del pubblico.

Assassinio sull’Orient Express introduce gli spettatori a Poirot a Gerusalemme, dove sta risolvendo un crimine con una logica tipicamente sherlockiana, ma è tutto un preambolo al caso vero e proprio. Costretto a tornare in Inghilterra per contribuire a un’indagine precedente, Poirot prende l’Orient Express insieme a un gruppo sorprendentemente numeroso di altri passeggeri, considerando che siamo in pieno inverno. La situazione si fa subito strana e, poco dopo che una valanga fa deragliare il treno, viene scoperto un cadavere.

Ci sono dodici assassini, tutti collegati alla vittima

La vittima è l’assassino John Cassetti

La vittima è Samuel Ratchett (Johnny Depp). Con un’inquietante cicatrice sull’occhio destro, gli indizi fanno pensare ai suoi precedenti crimini di vendita di tappeti falsi ai gangster, ma la verità emerge rapidamente dopo la sua morte. Si tratta di John Cassetti, che qualche anno prima aveva rapito la piccola Daisy Armstrong dalla casa dei genitori e, dopo essere stato pagato il riscatto, l’aveva uccisa, causando l’aborto della madre Sonia e spingendo il padre al suicidio. Tuttavia, l’ha fatta franca. Una cameriera è stata ingiustamente condannata per il crimine.

Il risultato è l’intensa forma di giustizia vigilante del film: tredici persone che hanno qualche legame con la famiglia Armstrong e con l’indagine che ne è seguita si riuniscono per vendicarsi. Ognuno di loro ha un ruolo da svolgere, intrappolando Cassetti in un’elaborata trappola che culmina con il ritrovarsi tutti insieme sull’isolato Orient Express. Prima di entrare nel merito di come hanno eseguito l’omicidio, però, ecco come sono collegati tra loro:

Mentre indaga, Poirot scopre queste connessioni e, alla luce dell’alto livello di prove contraddittorie da parte dei sospettati, formula due possibili soluzioni: la prima è che uno dei nemici della mafia di Ratchett si sia intrufolato nel treno e lo abbia ucciso; la seconda è che siano tutti colpevoli. Egli razionalizza correttamente che la seconda soluzione è quella più orribile e rivela la sua conclusione agli assassini dell’Ultima Cena (che sostituisce il classico salotto).

Come hanno effettivamente commesso l’omicidio

Il gruppo ha pianificato un modo per commettere l’omicidio con ragionevole dubbio

La Arden della Pfeiffer è la mente del piano, che riunisce gli altri nel tentativo di vendicarsi. Sanno di aver bisogno di un luogo remoto e isolato per l’omicidio, dove non possano essere interrotti, e l’Orient Express viene deciso come terreno ideale per la messa in scena. MacQueen e Masterman si fingono subalterni di Ratchett, assicurandosi che finisca sul treno mentre gli altri si preparano alla fuga. Il piano di base consiste nel drogare il caffè di Ratchett e poi far sì che tutti e dodici lo accoltellino una volta sola, sia per fare giustizia che per mantenere il vero colpo di grazia un mistero.

Le cose si complicano solo con l’ingresso di Hercule Poirot. Quando viene fatto salire sul treno all’ultimo momento proprio accanto alla cabina di Ratchett, gli assassini devono costruire una narrazione alternativa per distrarre il detective. Dopo una falsa agitazione per distrarre Poirot e disorientarlo sulle specifiche dell’omicidio, la maggior parte delle quali consiste in semplici bugie quando li interroga, creano una falsa serie di eventi che crea il mistero del conduttore basso e acuto del treno.

Inoltre, gli forniscono numerosi indizi falsi, come l’ora regolata sul cronometro, il bottone del guardiano disonesto e il fatto di nascondere le prove nel suo bagaglio, lasciandogli intravedere Debenham con la vestaglia rossa. Naturalmente, anche senza Hercule Poirot accanto, a causa dell’equipaggio del treno, dovevano essere segreti, ma solo il suo coinvolgimento li ha portati a recitare e incorniciare in modo così intricato gli eventi della serata.

Egli razionalizza che poteva accadere solo in America, alludendo a un incontro precedente.

Alcuni aspetti chiave del caso, presenti nel libro, non sono presenti nel film. Poirot si rende conto che c’è qualcosa che non va nella fusione delle provenienze che compongono gli abitanti del treno – è così diversa che razionalizza che potrebbe accadere solo in America, alludendo a un incontro precedente – mentre il cambio di fuso orario porta a confondere l’ora in cui è avvenuto l’omicidio. Ci sono altri sottili cambiamenti (il guardiano è uno degli assassini in origine), ma l’etica dell’omicidio è la stessa. Ciò che differisce un po’ è la risoluzione.

Perché Poirot decide di lasciarli andare

Hercule Poirot sceglie di ignorare il crimine

Forse la cosa più scioccante della dozzina di assassini è che Poirot li lascia andare via. Racconta la prima falsa storia di un clandestino alle autorità, che se la bevono grazie alla sua identità. Questo sembra un grande tradimento di tutto ciò che rappresenta – soprattutto per il rigore di Branagh – ma rappresenta un’evoluzione del suo personaggio e un maggiore apprezzamento del grigiore morale della sua area di competenza. Il gruppo ha ucciso un uomo, ma le azioni di Cassetti li hanno anche danneggiati e segnati emotivamente.

Quasi all’inizio, Poirot dice a Ratchett che ha un’età in cui sa cosa gli piace e cosa no.

Non si tratta di un semplice atto di giustizia giustizialista – occhio per occhio – ma piuttosto di un modo per superare il danno che ha causato. Quando Arden tenta il suicidio piuttosto che mettere a tacere l’uomo che si sente in dovere di rivelare la verità, si rende conto della portata della colpa. Quasi all’inizio, Poirot dice a Ratchett che ha un’età in cui sa cosa gli piace e cosa no; il colpo di scena lo mette in discussione, dimostrando che non è mai troppo tardi per cambiare e crescere.

Se in un primo momento questo sembra spezzare irreversibilmente la determinazione del detective e fargli desiderare di abbandonare la sua professione – inizialmente ignora una richiesta di aiuto – dopo una pausa di riflessione, si rimette in gioco, pronto per una nuova avventura. Questa versione di Assassinio sull’Orient Express ha l’impressione di voler essere una dissezione di Poirot, esplorando le caratteristiche di un individuo così unico. Questo mistero in particolare è un’entrata in scena molto intelligente, perché mina intrinsecamente i suoi ideali e lo vede poi uscire rafforzato.

Il vero significato del finale di Assassinio sull’Orient Express

Assassinio sull’Orient Express è una sovversione del giallo – un omicidio in cui tutti sono colpevoli – che usa i tropi che ci si aspetta contro di noi. La maggior parte delle “prove” è una distrazione delle vittime. Branagh ha preso questo aspetto e lo ha usato per esplorare il detective. Alla fine del film, Poirot capisce chi sono gli assassini e sceglie di non fare nulla. Questo perché sa che quello che hanno fatto è sbagliato, ma lo hanno fatto per una ragione che lui comprende perfettamente.

Il fatto che Hercule abbia scelto di girare la testa la dice lunga.

Anche questo è un grande colpo di scena, perché dimostra che non si trattava di un giallo che portava il detective a una sola persona che avrebbe potuto arrestare. Il fatto che tutti i passeggeri del treno fossero responsabili dell’omicidio dimostra che dimostrare la colpevolezza di qualcuno sarà praticamente impossibile. Il fatto che Hercule abbia scelto di girare la testa, ma anche che abbia capito che insistere ulteriormente sul caso non sarebbe servito a nulla e avrebbe ferito ancora di più le persone già vittime. L’omicidio è sbagliato, ma in questo caso era giustificato.

Come il finale di Assassinio sull’Orient Express si confronta con gli altri film di Hercule Poirot

Hercule Poirot è più umano nel film Assassinio sull’Orient Express di Branagh

Hercule Poirot è un detective brillante, attento e meticoloso, che nel corso della sua carriera si è assicurato di trovare sempre l’assassino. Questo è uno dei motivi per cui i detective credono a tutto ciò che dice alla fine di Assassinio sull’Orient Express, anche se sta mentendo su tutto. Questo è stato il primo film della carriera di Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot, proseguita con Morte sul Nilo e Un mistero a Venezia. Assassinio sull’Orient Express mostra quanto sia diversa la sua versione.

Nelle precedenti versioni delle storie di Agatha Christie, Hercule è per lo più analitico e determinato unicamente a risolvere i crimini, con pochi o nessun retroscena. Nella versione di Branagh, invece, ha una storia tragica, quasi un’amante e un lato sensibile che non possiede nelle versioni precedenti. Qui raramente vuole accettare un caso, e il finale di Assassinio sull’Orient Express mostra che Hercule è anche disposto a voltare le spalle a un caso quando si rende conto che le circostanze giustificano il crimine.