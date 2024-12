Krypto: breve storia del cane di Superman

I fan più fedeli di Superman hanno molta familiarità anche con il suo cane, Krypto, che nel film di James Gunn sarà importante per la storia, almeno a giudicare dal primo trailer! Ma chi è Krypto? Qual è la sua storia?

Il personaggio esiste dal 1955, quando la DC lo ha inserito per la prima volta in Adventure Comics n. 210 per quella che doveva essere una trama unica. L’arco narrativo ha riscosso così tanto successo, che non passò molto tempo prima che Krypto tornasse, ancora e ancora, scatenandosi regolarmente attraverso una varietà di imprese dei fumetti di Superman e Superboy.

Powered by

Qual è la storia di Krypto?

La storia delle origini di Krypto, o “Skip”, come viene chiamato quando vive in incognito nella fattoria Kent in Kansas, è un po’ oscura dopo così tanti decenni di storie scritte da diversi autori. Ma ecco le basi: il cane era un soggetto di prova per un prototipo di uno di quei razzi che il padre di Superman ha usato per trasportare il figlioletto in salvo prima che Krypton esplodesse. Ma come spesso accade nella mitologia di Krypton, qualcosa è andato terribilmente storto con il lancio, l’astronave è uscita dalla rotta e Krypto ha vagato nello spazio per anni prima di trovare finalmente la strada per la Terra, dove lui e Superman, ormai adolescente, si sono riuniti.

Oltre ad apparire in una serie di fumetti e, in seguito, in un mucchio di cartoni animati, Krypto è apparso negli ultimi anni in prima serata in TV in Smallville, Titans e Superman & Lois. Ha fatto il suo esordio sul grande schermo nel 2022, in DC League of Super-Pets, un film d’animazione per il quale è stato scelto Dwayne Johnson come sua voce. Ricordiamo che il personaggio non parla nei fumetti e i suoi pensieri a volte sono illustrati con fumetti di testo, il che era abbastanza strano, e nella serie animata del 2005 di Cartoon Network Krypto the Superdog, gli è stato dato un dispositivo di traduzione un po’ come quello che Ed Asner usava per chiacchierare con i segugi in Up. Ma no, il Superdog non sa parlare. Come i cani della Terra, abbaia.

Quali sono i poteri di Krypto?

I poteri che possiede esattamente l’animale dipendono dall’universo DC in cui viene raccontato. Ma ci sono alcune costanti. È più intelligente dei cani normali, più veloce, più forte e può volare, in altre parole, può fare praticamente tutto ciò che fa il suo padrone, solo a quattro zampe. Come Superman, Krypto indossa un mantello rosso quando combatte il crimine, sfoggia anche un collare dorato e una targhetta con una grande “S” rossa. La sua razza è incerta: in alcune rappresentazioni sembra un Labrador Retriever, altre volte più un Pitbull; nel trailer di Gunn sembra avere qualità da terrier, ma la sua pelliccia è sempre bianca come la neve. A meno che, ovviamente, non si travestisse da Skip, nel qual caso i Kent aggiungono una macchia di tintura nera in stile dalmata sulla sua schiena, un po’ come Clark Kent che si infila un paio di inutili occhiali di corno.

Ovviamente, Krypto ha un potere aggiuntivo che supera di gran lunga le sue (e persino quelle di Superman) altre abilità: è carino. Si potrebbe persino dire super carino. Questa è una caratteristica più critica di quanto si possa pensare. Uno dei motivi per cui il trailer di Gunn è stato così ben accolto tra i fan è proprio la presenza di Krypto.

Guardare Krypto correre nella tundra artica nel trailer di Gunn, sollevando una nuvola di neve mentre scatta al fischio del suo padrone ferito, è un momento così dolce e toccante che potrebbe scaldare persino il cuore di Lex Luthor.