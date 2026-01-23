HomeCinemaApprofondimenti

Ben – Rabbia Animale: guida al cast e ai personaggi

Di Chiara Guida

Victoria Wyant and Johnny Sequoyah in Ben - Rabbia Animale (2025)

Con Ben – Rabbia Animale, Johannes Roberts dirige un film estremo e provocatorio, a tutti gli effetti uno dei titoli di genere più discussi di inizio anno. Il film, prodotto da Paramount Pictures, ha conquistato un solido 77% su Rotten Tomatoes, un risultato tutt’altro che scontato per un horror “invernale”, dato che la stagione d’oro per il genere è l’estate.

Il film arriverà al cinema in Italia il 29 gennaio, distribuito da Eagle Pictures. Ma oltre allo scimpanzé assassino, chi sono i protagonisti che danno vita all’adrenalinica e sanguinosa storia di Ben – Rabbia Animale? Scopriamolo insieme:

Troy Kotsur interpreta Adam

Troy Kotsur è un attore americano sordo, nato nel 1968. È noto per il film “CODA”, con cui ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista. Attivo anche in teatro e televisione, promuove l’inclusione della comunità sorda nelle arti performative. È anche performer in lingua dei segni americana contemporanea oggi.

Jess Alexander interpreta Hannah

Jess Alexander è un’attrice britannica attiva nel cinema e nella televisione. Ha costruito la propria carriera interpretando ruoli secondari e ricorrenti in produzioni internazionali. Apprezzata per versatilità e presenza scenica, continua a lavorare tra set cinematografici e serialità televisiva, consolidando progressivamente il proprio percorso professionale artistico personale nel tempo recente. La vediamo in Amadeus, su Sky, e in The Beauty, su Disney+.

Johnny Sequoyah interpreta Lucy

Johnny Sequoyah è un’attrice statunitense nata nel 2002. Ha iniziato a lavorare giovanissima nel cinema e nella televisione, distinguendosi per interpretazioni intense e mature. Di origini nativo americane, è apprezzata per sensibilità espressiva e per l’impegno nel rappresentare identità culturali complesse sullo schermo, con rigore e continuità professionale artistica contemporanea. Fa parte del cast di Dexter: New Blood.

Victoria Wyant interpreta Kate

Victoria Wyant è un’attrice statunitense attiva tra teatro, televisione e cinema. Ha iniziato la carriera in giovane età, distinguendosi per solide capacità interpretative. Apprezzata per disciplina professionale e versatilità, continua a lavorare in produzioni artistiche contemporanee, sviluppando con continuità il proprio percorso nel panorama dello spettacolo americano attuale. L’abbiamo vista in Fondazione di Apple Tv.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

