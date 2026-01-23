Ben – Rabbia Animale: guida al cast e ai personaggi

Con Ben – Rabbia Animale, Johannes Roberts dirige un film estremo e provocatorio, a tutti gli effetti uno dei titoli di genere più discussi di inizio anno. Il film, prodotto da Paramount Pictures, ha conquistato un solido 77% su Rotten Tomatoes, un risultato tutt’altro che scontato per un horror “invernale”, dato che la stagione d’oro per il genere è l’estate.

Il film arriverà al cinema in Italia il 29 gennaio, distribuito da Eagle Pictures. Ma oltre allo scimpanzé assassino, chi sono i protagonisti che danno vita all’adrenalinica e sanguinosa storia di Ben – Rabbia Animale? Scopriamolo insieme:

Troy Kotsur interpreta Adam

Troy Kotsur è un attore americano sordo, nato nel 1968. È noto per il film “CODA”, con cui ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista. Attivo anche in teatro e televisione, promuove l’inclusione della comunità sorda nelle arti performative. È anche performer in lingua dei segni americana contemporanea oggi.

Jess Alexander interpreta Hannah

Jess Alexander è un’attrice britannica attiva nel cinema e nella televisione. Ha costruito la propria carriera interpretando ruoli secondari e ricorrenti in produzioni internazionali. Apprezzata per versatilità e presenza scenica, continua a lavorare tra set cinematografici e serialità televisiva, consolidando progressivamente il proprio percorso professionale artistico personale nel tempo recente. La vediamo in Amadeus, su Sky, e in The Beauty, su Disney+.

Johnny Sequoyah interpreta Lucy

Johnny Sequoyah è un’attrice statunitense nata nel 2002. Ha iniziato a lavorare giovanissima nel cinema e nella televisione, distinguendosi per interpretazioni intense e mature. Di origini nativo americane, è apprezzata per sensibilità espressiva e per l’impegno nel rappresentare identità culturali complesse sullo schermo, con rigore e continuità professionale artistica contemporanea. Fa parte del cast di Dexter: New Blood.

Victoria Wyant interpreta Kate

Victoria Wyant è un’attrice statunitense attiva tra teatro, televisione e cinema. Ha iniziato la carriera in giovane età, distinguendosi per solide capacità interpretative. Apprezzata per disciplina professionale e versatilità, continua a lavorare in produzioni artistiche contemporanee, sviluppando con continuità il proprio percorso nel panorama dello spettacolo americano attuale. L’abbiamo vista in Fondazione di Apple Tv.