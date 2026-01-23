Chris Pratt pone una condizione per il suo ritorno in Jurassic World 5 con Scarlett Johansson

Chris Pratt non esclude un ritorno nella saga di Jurassic World. Tuttavia, spiega che qualsiasi futura apparizione del suo personaggio dovrà avvenire alle giuste condizioni. Pratt, che ha interpretato Owen Grady nei tre film di Jurassic World, ha parlato della cosa al podcast Happy Sad Confused, spiegando che la decisione dipenderà soprattutto dalla trama. Ha spiegato che, pur amando il suo personaggio, il team dietro al film e la nuova protagonista Scarlett Johansson, se la storia non fosse abbastanza interessante da rendere giustizia al franchise sui dinosauri, non sarebbe interessato a tornare.

Il franchise è attualmente in un periodo di transizione dopo Jurassic World – Il Dominio, che doveva essere il culmine sia della saga originale di Jurassic Park che dei film più recenti. Sebbene la Universal abbia chiarito la sua intenzione di mantenere vivo il marchio dei dinosauri, lo studio ha anche espresso interesse a far evolvere la serie piuttosto che limitarsi a ripetere ciò che ha fatto in passato. Questi cambiamenti potrebbero quindi includere nuovi protagonisti e nuove linee temporali.

Si vocifera infatti che la Johansson, dopo aver già recitato da protagonista in Jurassic World – La rinascita, sarà una figura centrale nella prossima era del franchise. Il suo potenziale coinvolgimento segnerebbe un cambiamento significativo, mettendo in primo piano un nuovo personaggio, ma lasciando comunque spazio ai personaggi storici per apparire in ruoli secondari o crossover.

Da un punto di vista puramente commerciale, un film con Pratt e Johansson sarebbe probabilmente un enorme successo al botteghino. Entrambi gli attori sono star iconiche affermate che hanno recitato in diversi franchise importanti con un enorme seguito di fan che potrebbero attirare al cinema, specialmente quelli che potrebbero non essere stati interessati a Jurassic World.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, Jurassic World 5 rimane avvolto nel mistero. Anche se ci saranno altri film in arrivo, la Universal non ha confermato alcuna informazione ufficiale sul cast o sui dettagli della trama. Tuttavia, le dichiarazioni di Pratt lasciano aperta la possibilità che lui possa tornare in qualche modo in futuro, forse anche prima del previsto.