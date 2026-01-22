The Roundup: No Way Out, la spiegazione del finale del film

The Roundup: No Way Out è il terzo capitolo della trilogia composta anche da The Outlaws e The Roundup. È un film poliziesco con un tocco di commedia in ogni scena. Vediamo il protagonista, Ma Seok-do, comportarsi in modo selvaggio. Ma in questo film lo vediamo anche prendere un sacco di botte. Il film rimane però anche un thriller con inseguimenti in cui il cattivo rimane proprio davanti agli occhi del protagonista. Tuttavia, il protagonista riesce a capirlo solo alla fine.

Questo terzo capitolo offre anche una trama migliore rispetto al suo predecessore, anche se non c’è alcun collegamento tra i due film. Ciò che lo rende interessante è che la polizia di Geumcheon è sulle tracce di un vero e proprio criminale e non di un gangster folle. Quindi, non siamo in grado di anticipare cosa farà il protagonista. Tutto ciò che sappiamo è che è assetato di denaro e disposto a uccidere per ottenerlo, il che lo rende molto pericoloso. The Roundup: No Way Out offre dunque azione adrenalinica e brividi, pur mantenendo uno sviluppo narrativo costante.

La trama di The Roundup: No Way Out

Il film segue il detective Ma Seok-do (Ma Dong-Seok) mentre indaga su un altro caso di omicidio e droga legato alle gang. Il film inizia con Ma Seok-do che indaga su un caso di omicidio quando si imbatte in una nuova droga venduta e acquistata illegalmente. Il capo dell’organizzazione di trafficanti di droga vuole fare soldi, ma viene associato a un’organizzazione giapponese che entra nel giro del traffico illegale. Seok-do è determinato a portare avanti le indagini per fermare il traffico di droga.

Scopre anche che un agente di polizia è scomparso mentre stava inseguendo autonomamente i criminali che trafficavano la droga. Scopriamo che la banda di trafficanti ha ucciso il poliziotto. Man mano che procede con le indagini, Seok-do si rende conto che i criminali sono collegati alla Yakuza giapponese. Nell’ambito delle indagini, Seok-do si reca in un’altra sezione della stazione di polizia per scoprire se sanno qualcosa della droga. I poliziotti sembrano un po’ straniti nei confronti di Seok-do, cercando di intimidirlo.

Un affare di droga va male quando i colleghi di Seok-do ottengono un indizio su dove potrebbero trovarsi le droghe e inseguono uno dei membri della Yakuza. Si recano a casa sua e lo arrestano. Ma mentre si recano alla stazione di polizia, un’auto li investe, uccidendo quasi il membro della Yakuza. Quando questi chiede di essere salvato, viene invece assassinato. Joo Sung-Chul offre a uno dei suoi sottoposti la possibilità di trafficare droga. Joo Sung-chul è un poliziotto corrotto che si occupa di traffico di droga. Inoltre, Joo Sung-Chul ha a che fare con alcuni giapponesi promettendo di consegnare 20 kg di droga.

Quando arriva il momento di consegnare la droga, Joo Sung-Chul non può mantenere la sua promessa perché il suo sottoposto ha deciso di prendere la droga per proteggersi. Un killer spietato di nome Ricky viene mandato a recuperare la droga rubata. Seok-do ora deve catturare Sung-Chul e Ricky. Ricky rintraccia gli altri membri del clan e li uccide. Incontra il capo della banda e gli chiede la droga, ma lui si rifiuta di dargli un indizio e Ricky uccide anche lui.

Seok-do escogita un piano per catturare sia Ricky che Sung-Chul. Chiede aiuto a uno dei suoi contatti, che in passato era nel giro della droga. Gli chiede di contattare Sung-Chul, dicendogli che ha la droga. Al telefono, Sung-Chul si comporta con nonchalance, quindi gli viene inviata un’immagine con la droga. Dopo aver visto l’immagine, Sung-Chul chiede al sicario di incontrarlo da solo in un luogo particolare. Dopo aver perso la droga, Sung-Chul non è riuscito a consegnarla ai giapponesi e ha finito per ucciderli perché era sotto pressione.

Quando il teppista arriva sul posto, vede Ricky al posto di Sung-Chul e decide di scappare, ma viene fermato e picchiato. Seok-do viene in suo soccorso, ma anche lui viene picchiato selvaggiamente. Ricky apre la borsa e trova del sale al posto della droga. Riceve una telefonata da Sung-Chul che gli dice di aver preso la droga e gli chiede di prendersi cura di Seok-do. Sung-Chul picchia i colleghi di Seok-do dopo che hanno preso la droga. Il sottoposto di Ricky gli dice che devono inseguire Sung-Chul perché probabilmente prenderà la droga e scapperà.

Ricky decide di portare Seok-do con sé. Ricky picchia Seok-do, ma riceve una chiamata da Sung-chul. Seok-do inizia a lottare e dice a Ricky che devono inseguire Sung-Chul, ma Ricky lascia che siano i suoi scagnozzi a combatterlo. Seok-do combatte il teppista e lo picchia a sangue. Ricky se ne assume la responsabilità e combatte Seok-do, ma viene sconfitto. I poliziotti si affrettano a rintracciare Sung-Chul. Sung-Chul, vedendo Seok-do, gli chiede se non sia ancora morto. I due ingaggiano allora una lotta intensa e Sung-Chul viene sconfitto. Nell’ultima scena del film, vediamo dunque i poliziotti festeggiare la loro vittoria.

La spiegazione del finale di The Roundup: No Way Out

Nel corso di The Roundup: No Way Out emerge con forza il tema della corruzione, presentata come un fenomeno sistemico che attraversa tanto il mondo criminale quanto quello delle forze dell’ordine. Il film mostra poliziotti disposti a chiudere un occhio sul traffico di droga in cambio di tangenti, mentre la figura di Sung-Chul incarna una corruzione ancora più profonda: quella di chi sfrutta il ruolo istituzionale come copertura per attività illegali. Alla base di tutto c’è una logica di arricchimento personale che erode ogni principio etico e trasforma la legge in uno strumento manipolabile.

Strettamente legata alla corruzione è la brama di denaro, che diventa il vero motore delle azioni dei personaggi. La cupidigia spinge criminali e poliziotti a tradirsi a vicenda, come dimostra il voltafaccia di un sottoposto di Sung-Chul, pronto a eliminarlo pur di impossessarsi della droga e concludere affari più vantaggiosi. Lo stesso Sung-Chul non è immune da questa spirale: dopo aver stretto accordi segreti con la Yakuza giapponese per guadagni milionari, arriva a tentare la fuga finale tradendo Ricky, nel disperato tentativo di scappare con soldi e stupefacenti.

Il traffico di droga costituisce lo sfondo costante della narrazione e diventa il catalizzatore della violenza, rivelando il lato più oscuro della natura umana. In un contesto in cui le droghe sono difficili da reperire, ogni carico assume un valore enorme e scatena una guerra sanguinosa tra gang rivali. Il film restituisce un universo dominato dall’istinto di sopravvivenza, dove il tradimento è la norma e la violenza la risposta immediata a qualsiasi conflitto. Il finale, coerente con questi presupposti, suggella una visione profondamente pessimista: non c’è spazio per la redenzione o il dialogo, ma solo per l’autodistruzione generata dall’avidità e dall’assenza totale di scrupoli morali.