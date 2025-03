Biancaneve, la spiegazione del finale: come il remake Disney reinventa il classico d’animazione

Il finale di Biancaneve è un’adeguata modernizzazione della narrazione originale, coerente con la storia originale ma allo stesso tempo ampliata in modo intelligente e moderno. Basato sul primo lungometraggio della Disney Animation, Biancaneve prende la classica fiaba e la aggiorna per il pubblico moderno. Il cast di Biancaneve vanta star come Rachel Zegler e Gal Gadot, che aggiungono nuovi strati alle loro interpretazioni in gran parte fedeli di Biancaneve e della Regina Cattiva.

Tuttavia, mentre gran parte dei tratti generali di Biancaneve sono molto simili a Biancaneve e i sette nani, elementi specifici del terzo atto e del finale del film sono stati modificati e aggiornati in modo intelligente. I nuovi dettagli cambiano una delle morti più importanti della storia, danno a Biancaneve più potere nel climax e addirittura reimmaginano un elemento chiave del film originale. Ecco cosa succede nel finale di Biancaneve (la nostra recensione) e in cosa differisce dal classico cartone animato originale.

Biancaneve diventa ufficialmente la regina nel nuovo finale

Biancaneve viene accolta come una sovrana giusta

Il climax di Biancaneve trasforma la principessa titolare nella regina del suo regno, ampliando notevolmente la portata del finale. Come nella storia originale, Biancaneve viene umiliata dalla Regina Cattiva. Travestita da strega, la Regina inganna Biancaneve facendola mangiare una mela avvelenata. Tuttavia, il bacio del vero amore è in grado di guarirla, permettendo a Jonathan di riportarla nel mondo dei vivi. Il film rivela poi come Biancaneve sia tornata nel suo regno e abbia affrontato la Regina per i suoi crimini di fronte al pubblico.

Il film si conclude con Biancaneve che riunisce il regno e viene posta in una posizione di governo dopo la morte della Regina Cattiva. Biancaneve termina con una nota inequivocabilmente positiva, con Biancaneve e i nani che festeggiano con il regno in una rivisitazione del felice numero musicale che ha aperto il film. Biancaneve sembra essere incontrastata nella sua nuova autorità, con il regno che festeggia gioiosamente intorno a lei. Questo aspetto si inserisce nei temi e nei toni più dolci del film, che chiude una storia luminosa con una conclusione appropriatamente dolce.

La morte della regina cattiva e cosa le succede in Biancaneve spiegato

La nuova morte della regina cattiva è molto diversa dal film originale

L’unica morte sullo schermo nel film è quella di Gal Gadot, la regina cattiva, che passa gran parte del film cercando di far uccidere Biancaneve. Come nel film originale, la regina è invidiosa di Biancaneve che diventa “la più bella del reame”, un titolo che fa gola alla regina. Quando la regina cattiva viene affrontata da Biancaneve e sfidata dai suoi sudditi, si infuria e rompe lo specchio magico. Rompere l’oggetto magico uccide rapidamente la regina cattiva. Il suo corpo si trasforma in cenere e la donna si sbriciola rapidamente.

Sebbene la morte della Regina sia chiara, il finale accenna a un mondo più profondo di magia che non si vede nel film.

L’aspetto più misterioso di questo evento è ciò che c’è oltre lo specchio. I frammenti di vetro non cadono semplicemente a terra, ma ricostruiscono rapidamente lo specchio. La cenere viene trascinata dall’altra parte dello specchio, che Biancaneve (e il pubblico) possono intravedere brevemente all’interno. In quello spazio c’è un vuoto oscuro, un piano misterioso rimosso dal mondo corporeo. Appena appare, la via si chiude e lo specchio si ripara da solo. Anche se la morte della regina è chiara, il finale accenna a un mondo più profondo di magia che non si vede nel film.

In che modo il finale di Biancaneve in live-action differisce dal film d’animazione

La moderna Biancaneve si basa sul finale del film d’animazione

Biancaneve è simile a Biancaneve e i sette nani nelle linee generali, ma alcuni dettagli, come l’interesse amoroso di Biancaneve e il ruolo di Tontolone nella storia, sono stati modificati. I cambiamenti più grandi al finale arrivano nel terzo atto, che continua oltre il finale del film d’animazione originale. In Biancaneve e i sette nani, la Regina Cattiva viene uccisa poco dopo aver fatto cadere Biancaneve, che precipita da una scogliera mentre si prepara a tendere un’imboscata ai nani. Il Principe che risveglia Biancaneve con un bacio era il finale del film d’animazione.

Il live-action Biancaneve si discosta dal punto del bacio, con la Regina Cattiva che torna trionfante nel suo regno invece di essere inseguita dai nani. Questo prepara il confronto di Biancaneve con lei e il destino inglorioso della Regina Cattiva. È un cambiamento avvincente della storia, poiché dà a Biancaneve il controllo nel momento culminante. Permette al film di valorizzare gli elementi del suo personaggio che sono stati ampliati, come la sua dedizione al suo popolo e la sua empatia per i soldati che la stanno dando la caccia. È funzionalmente un lieto fine simile, ma con elementi ampliati.

Cosa significa veramente “la più bella del reame” in Biancaneve

Biancaneve è più di un bel viso nel nuovo film

“La più bella del reame” è un ritornello frequente in Biancaneve e assume due significati nel corso del film. Nel film d’animazione originale, “più bella” si riferiva solo all’aspetto fisico di una persona. Questo vale anche per Biancaneve, con la Regina Cattiva che viene acclamata per la sua bellezza e spinta a una gelosia omicida per la scoperta che Biancaneve è diventata una donna “più bella”. Tuttavia, c’è un elemento secondario del personaggio che diventa più pronunciato man mano che il film avanza e assume un significato diverso per il motivo della crescita di Biancaneve.

Una delle lezioni fondamentali che Biancaneve ha ricevuto dai suoi genitori è stata la loro convinzione di essere un governante “giusto” per i propri sudditi. Sotto il loro governo, c’era un senso di comunità, carità ed empatia che è assente dal regno della Regina Cattiva. Biancaneve è in grado di unire il popolo dietro di sé grazie al suo impegno verso questi valori. Biancaneve è la più “bella” di tutti, il che fa sì che i commenti dello Specchio su di lei possano riferirsi non solo alla sua bellezza, ma anche alla sua dignità di sovrana. Questo dà alla Regina Cattiva un motivo in più per temere la sua ascesa e motivare il suo odio.

Cosa succede ai nani nel finale di Biancaneve

I nani hanno un lieto fine in Biancaneve

I nani sono personaggi secondari in Biancaneve, e svolgono principalmente il ruolo di comprimari nella storia di Biancaneve. Tuttavia, c’è una chiara crescita per il gruppo nel suo insieme e per Tontolone in particolare. I nani, creatur magiche che vivono nei boschi da secoli, hanno evitato gli esseri umani per qualche tempo. Alla fine del film, le loro interazioni con la troupe di Biancaneve e Jonathan li fanno uscire dall’isolamento. Partecipano al numero musicale finale del film, consolidando il loro posto come membri del regno.

L’arco narrativo di Tontolone è quello che è più legato tematicamente al resto della narrazione, poiché parla per la prima volta a sostegno di Biancaneve e della sua missione di abbattere la Regina per i suoi crimini. Tontolone viene rivelato nel finale come il narratore di sempre, che racconta alla folla la storia di Biancaneve che il pubblico ha visto. Questo dà ai nani un lieto fine, permettendo loro di diventare parte della comunità che hanno a lungo evitato a causa dei loro sospetti sugli umani.

Biancaneve prepara un sequel?

Biancaneve termina con un finale adatto alla tematica

Anche se potrebbe esserci un seguito a Biancaneve, il film non prepara un cliffhanger naturale o un luogo da rivisitare in un sequel. La storia di Biancaneve termina con una nota ampiamente conclusiva, con la Regina Cattiva sconfitta e il suo regno riunito. Anche Biancaneve ottiene un lieto fine per la sua storia d’amore e si assicura che anche i nani facciano parte della loro comunità. Il film conclude la storia con una ripresa della canzone “Good Things Grow”, che simboleggia il ritorno alla prosperità del regno. Il film utilizza persino le immagini della chiusura del libro di fiabe di Biancaneve, simile all’originale.

L’inizio e la fine Biancaneve sul finale del libro di fiabe è un chiaro riferimento a Biancaneve e i sette nani iniziò e finì in modo simile.

Questo non vuol dire che non ci siano alcuni elementi del mondo più grande che potrebbero essere ampliati per un sequel. Si potrebbe rivisitare la creazione di un regno rivale a sud, esplorando le “minacce” che la Regina Cattiva ha usato per giustificare la trappola che ha usato per uccidere il Re. Questo potrebbe costringere Biancaneve a confrontarsi con il modo in cui altri sovrani controllano le loro terre mentre lei stessa è in una posizione di potere. C’è anche l’opportunità di esplorare le regole della magia nel mondo di Biancaneve e cosa sta succedendo esattamente dietro lo specchio magico.

Il vero significato della versione live action di Biancaneve della Disney

L’importanza di trovare un sovrano giusto

Al centro della storia di Biancaneve c’è l’idea che la “giustizia” sia più importante della bellezza. L’empatia e l’impegno di Biancaneve per la “giustizia” come sovrana la rendono capace di unire le persone in un modo che la magia, la bellezza e la volontà della Regina Cattiva non potranno mai fare. Gli sforzi di Biancaneve finiscono per unire l’intero regno, mettendo in evidenza le qualità che rendono un buon sovrano. Quell’empatia, quando condivisa con gli altri, si rivela trasformativa nelle loro vite. I nani si avvicinano, Tontolone trova il coraggio di parlare grazie all’incoraggiamento di Biancaneve e la sua influenza trasforma Jonathan in un eroe.

La generosità di spirito e la resilienza di Biancaneve di fronte alle avversità la rendono una protagonista ideale per il film e una moderna interpretazione della principessa Disney.

La generosità di spirito e la resilienza di Biancaneve di fronte alle avversità la rendono una protagonista ideale per il film e una moderna interpretazione della principessa Disney. Questa gentilezza le conferisce anche un tratto caratteriale migliore da incarnare rispetto alla crudele e fredda regina cattiva. Questo dà una profondità gratificante alla loro animosità e gioca sul tema centrale del film. Il vero significato di Biancaneve riguarda l’importanza dell’empatia e del cameratismo come leader.