Yellowjackets – Stagione 3, episodio 7, la spiegazione del finale: Edwin è morto?

Dopo una stagione quasi interamente a fuoco lento, la terza stagione di Yellowjackets, episodio 7, ha improvvisamente cambiato marcia e ci ha dato così tante risposte in una cinquantina di minuti. Questo episodio ci mostra il punto di vista di un estraneo sulla vita delle ragazze, sia nella linea temporale presente che in quella passata. In particolare, c’è così tanto da scoprire su Shauna, che sembra averci conquistato da adulta, ma come si può difendere tutto ciò che ha fatto da adolescente nella natura selvaggia? Suppongo che in realtà dipenda da ciò che farà dopo, dopo ciò che abbiamo visto in questo episodio.

L’episodio 7 della terza stagione di Yellowjackets riavvolge un po’ il nastro e torna a 3 giorni prima che l’uomo con il giubbotto veda la testa mozzata di Ben e imprecasse ad alta voce. Avevamo tutti le nostre teorie e sinceramente non mi aspettavo risposte prima della fine della stagione; tuttavia, nell’episodio 7 abbiamo ottenuto molto più di quanto mi aspettassi, quindi sono sinceramente entusiasta. Ma sono anche contenta che la mia teoria secondo cui l’orso nel sogno di Akilah fosse un segno che le persone le avrebbero trovate sia stata confermata. Ma, senza ulteriori indugi, passiamo all’episodio 7.

Chi troverà le vespe?

La terza stagione, episodio 7, inizia 3 giorni prima che le ragazze vengano trovate dai 3 campeggiatori nella natura selvaggia. Hannah ed Edwin sono una coppia che sta cercando di studiare la rana banshee artica, un tipo di rana che va in letargo per 7 anni e poi esce per un rituale di accoppiamento. Ma, cosa più importante, è una rana che gonfia tutto il petto, no, come se facesse un palloncino e poi emettesse un grido ad alto numero di ottani molto simile a quello che le ragazze hanno sentito di recente. Quindi, penso che sia solo una coincidenza che le ragazze abbiano sentito la rana quando volevano sentire un segno dalla Natura. Ancora più importante, anche se i primi strilli erano reali, è possibile che ora stiano vivendo un’isteria di massa e immaginando che la Natura selvaggia stia rispondendo loro.

Hannah ed Edwin hanno assunto una guida di nome Kodi per portarli in giro nella fitta foresta. Edwin e Kodi hanno alcune differenze perché, ammettiamolo, uno è un secchione appassionato di rane e l’altro mangia rane per sopravvivere. Hannah sembra essere incuriosita da Kodi, e decidono di fumare un po’ d’erba in una notte piovosa. Mentre è fatta, Hannah cerca di fare una chiamata con il telefono satellitare che hanno, che è solo per le emergenze, ma lei e Kodi finiscono per rompere l’antenna per sbaglio, il che fa infuriare Edwin. Inoltre, Hannah chiede a Kodi se ha preso il nome dall’orso Kodiak, che è ciò che ho collegato al sogno della grotta della droga di Akilah.

Edwin inizia a diventare paranoico, pensando che Kodi li stia portando sulla strada sbagliata e che abbia rotto il telefono di proposito. Quindi, per qualche motivo, quando sente il suono di persone così lontane dalla civiltà, decide di andare a controllare piuttosto che stare alla larga, come suggerisce Kodi. Nonostante abbia visto le ragazze girare intorno a un fuoco, ballare e persino urlare come animali, Edwin pensa che “l’unione faccia la forza”, quindi si precipita verso di loro, anche se Kodi è fermamente contraria a farlo.

Cosa succede a Edwin?

Poi, come sappiamo, Edwin urla dopo aver visto la testa di Ben sul tavolo. Sembra che solo Nat e Van comprendano veramente la gravità della situazione in quel momento, perché Van parla immediatamente di tornare a casa e Nat chiaramente condivide questo sentimento. Tuttavia, con grande sorpresa di tutti, Lottie attacca Edwin da dietro, uccidendolo all’istante conficcandogli una specie di ascia in testa. Lei sostiene che la Natura Selvaggia non li vuole lì, e questo ci fa capire quanto Lottie sia veramente persa. Certo, i campeggiatori potrebbero essere scappati sapendo che queste ragazze stavano conducendo rituali cannibalistici nella foresta, ma sarebbero comunque stati il loro biglietto per la civiltà. Non sono sicuro di cosa faccia Lottie tutta la notte con il sangue di Edwin, perché la mattina dopo il suo viso e le sue mani sono coperti, quasi come se si fosse nutrita del suo cervello tutta la notte. Ma non credo che lo abbia fatto?

D’altra parte, Kodi ha un arco e una freccia, che usa per tenere lontane le ragazze, e la freccia colpisce Melissa. Prima di correre a seguire la coppia, Shauna dice a Mari e Gen di aiutare Melissa e di non preoccuparsi di Edwin, o finiranno anche loro morti come lui (cavolo ragazza). All’alba, le ragazze non riescono in qualche modo a rimuovere la freccia dal petto di Melissa e si rendono conto che devono spingerla fino in fondo. Sappiamo che Melissa e Gen sono morte nella linea temporale attuale, quindi è probabile che stiamo per arrivare alla fine di Melissa. Ma ricordate quel nastro DAT? Come sospettavamo, è stata Hannah a iniziare a registrare tutto, ma soprattutto ha lasciato un messaggio per suo figlio, che ha avuto da adolescente. Quindi, suppongo, Hilary Swank interpreterà Alex, la persona che ha inviato il nastro DAT. Ma non credo che si tratti di vendetta, per ora. Inoltre, Misty, ormai adulta, dice esplicitamente che Melissa e Gen si sono avvicinate a Hannah nella foresta.

Inoltre, le altre ragazze e Travis cercano Kodi e Hannah. Hannah si nasconde sotto un tronco caduto e fa una registrazione per sua figlia. Prima nasconde il sistema in un posto sicuro, poi si infila sotto il tronco. Ma quando è sicura di non poter scappare, si rivela a Nat e Shauna, dicendo loro che può aiutare Melissa perché sa dove trovare il kit di pronto soccorso. Shauna tira fuori il coltello, ma portano Hannah al campeggio. Allo stesso tempo, Misty si unisce a Travis e Akilah per impedire a Kodi di scappare. Travis dice a Misty di andare da sola in una direzione, mentre lui e Akilah vanno dall’altra parte. Misty viene colpita da Kodi, ma si abbassa, perdendo gli occhiali nell’erba. D’altra parte, Akilah e Travis mettono alle strette Kodi sul bordo di una scogliera. Lui inciampa accidentalmente, ma si aggrappa al bordo. Travis lo aiuta a uscire da lì usando la pistola come una corda improvvisata.

Al mattino, Lottie chiede a Mari e Gen se può aiutare, ma loro rifiutano il suo aiuto perché ha “fatto abbastanza”. Ha ucciso un uomo completamente innocente. È allora che Shauna, Nat, Van e Tai portano Hannah con loro, e lei si presenta al gruppo. Ma, d’altra parte, Travis e Akilah riusciranno a contenere Kodi da soli? E cosa succederà a Misty? Ho la sensazione che rimarrà sola per un po’ prima di riunirsi ai suoi amici.

Dove ha intenzione di andare Shauna?

Nell’attuale linea temporale, Shauna cerca informazioni su Hannah su Internet dopo aver ascoltato l’intero nastro e aver saputo della sua gravidanza adolescenziale. Poi dice a Jeff che se ne andrà per un po’, ma che lui e Callie dovrebbero restare dove sono. Jeff vuole solo aiutare e Shauna gli dice che il modo migliore per farlo è tenere d’occhio Callie. Shauna sa benissimo che Callie è proprio come lei, curiosa e intelligente, ma ovviamente deve proteggerla dalle cose che sua madre ha fatto in passato. Ma Callie sente questa conversazione e allo stesso tempo sa più di quanto non lasci trasparire del nastro.

Nel frattempo, Misty si fa strada nella stanza di Van e Tai fingendo di essere un poliziotto. Poi affronta Tai riguardo all’incontro con Lottie prima della sua morte, e Tai le dice che l’ha fatto, ma che non l’ha uccisa. Van trova difficile crederci, ma finge di crederle davanti a Misty. Tai ha parlato con Lottie perché voleva che la aiutasse a capire cosa fare riguardo alla situazione di Van e Wilderness, ma suppongo che non sia servito a molto. Tai racconta poi a Misty del nastro, il che porta il trio a cercare la fonte, cioè Shauna. Proprio mentre arrivano, Shauna sta partendo per andare a cercare Alex in Virginia, molto lontano da dove si trovano loro. È ora di un viaggio on the road tra ragazze.

Durante il viaggio, Shauna aggiorna le ragazze su chi sia Alex e discutono su chi possa aver trovato la registrazione e salvato la cassetta. Non pensano che abbia senso che qualcuno abbia aspettato 25 anni per vendicarsi, però. Quando si fermano per fare benzina, Van chiede ancora una volta a Tai se ha ucciso Lottie, e Tai nega. Le dice che voleva solo parlarle, e Van le ricorda che non vuole “vivere così”.

Poco dopo, Misty riceve una chiamata da Walter, e finge che stia chiamando perché la vuole ancora, ma in realtà si tratta del test del DNA. Walter aveva i capelli di Shauna, e corrispondono al DNA trovato sotto le unghie di Lottie. Misty poi manda un messaggio a Tai e Van su come Shauna abbia ucciso Lottie, ma Shauna si accorge che si stanno messaggiando. Tuttavia, nel caos delle cose, Van inizia a tossire sangue, quindi devono correre in ospedale.

In ospedale, Van sogna se stessa nel letto d’ospedale, ma è nella natura selvaggia. Immagina se stessa più giovane mentre brucia il letto su cui è sdraiata. È un segno di autodistruzione? La giovane Van dice alla vecchia Van che in realtà non hanno mai ingannato la morte, quindi forse è la fine per Van. Poco dopo, il sogno si sposta su Tai con le labbra annerite, quasi come se stesse marcendo. Tai dice a Van che vuole aiutarla, ma Van si chiede perché e per chi. Nel mondo reale, Tai dice a Van che ha bisogno di sangue e dice ai medici che è O+.

Dall’altra parte, Misty e Shauna litigano fuori e Misty dice a Shauna che sa di aver ucciso Lottie. Sappiamo già che queste due ragazze non si fidano l’una dell’altra, quindi non c’è niente che possano fare per convincersi a vicenda. Tornando nella stanza, Jeff pensa di avere le cimici dei letti perché ha dei segni di morsi sul braccio, ma Callie pensa che siano i suoi turbamenti interiori che si manifestano sotto forma di foruncoli. Vedi, Callie ha fatto tutte le ricerche e ora crede che Shauna, Van e Tai possano aver ucciso delle persone. Pensa che sua madre possa essere una “cattiva persona”. Ma è vero? Perché Shauna ha perso la testa? A causa di tutto il trauma, è entrata in modalità sopravvivenza quando ha pensato che non ci sarebbe stato modo di tornare indietro. Ma poi ha fatto tagliare il corpo di Ben a Nat come punizione, il che l’ha quasi fatta sembrare sadica. Quindi Callie potrebbe avere ragione? Ed è così sicura di ciò perché si sente allo stesso modo?

Alla fine dell’episodio 7 di Yellowjackets, Shauna dice a Misty che sta andando a prendere una bibita, ma poi si allontana per trovare Alex da sola. Quando arriva a casa, tira fuori un coltello dalla borsa. Questo coltello sembra quello che usava ai tempi della natura selvaggia, quindi Shauna sa più di quanto non lasci intendere? O è disposta a tutto per sopravvivere, proprio come faceva quando era un’adolescente? Inoltre, pensiamo che Hannah sia la ragazza della fossa adesso?