The Monkey: le origini e il simbolismo del giocattolo della scimmia spiegati dal regista

Mentre il film lascia molto all’immaginazione, Oz Perkins ha un’idea piuttosto precisa delle origini del giocattolo in The Monkey. Scritto e diretto dal regista di I lunghi, il film del 2025 adatta il racconto breve di Stephen King con lo stesso titolo, seguendo un uomo alle prese con i demoni del suo passato legati a una scimmietta giocattolo che apparentemente uccide persone a caso in modi orribili. Con protagonista Theo James, The Monkey ha raccolto recensioni per lo più positive da parte della critica per il suo tono umoristico e le uccisioni raccapriccianti causate dal giocattolo, le cui origini rimangono un mistero.

Durante una recente sessione di Ask Me Anything su Reddit, a Perkins è stato chiesto delle origini del giocattolo e se lo scrittore/regista ne avesse previsto uno o se avesse scelto consapevolmente di non crearne uno. Perkins ha rivelato che aveva intenzione che la figura fosse una rappresentazione di “Dio” in The Monkey, osservando anche con umorismo che parte del simbolismo è che non sa “da dove viene Dio o cosa cazzo pensa di fare”. Guarda cosa ha spiegato Perkins di seguito:

Cosa significa per il giocattolo in The Monkey

Perkins ha fatto molte allusioni a questo simbolismo in tutto il film

Anche se il film potrebbe aver apportato alcune modifiche al materiale originale, le misteriose origini del giocattolo in The Monkey rimangono fedeli al racconto breve di King in quanto non trovano mai risposta. Alcuni hanno sostenuto che si tratta semplicemente di una manifestazione del senso di colpa di Hal, mentre altri hanno sostenuto che si tratta di un’entità genuinamente soprannaturale, entrambe idee che King ha esplorato in passato. Anche James ha recentemente espresso la sua opinione sulla prima teoria, ritenendo che, sebbene sia un’idea “interessante”, non ritiene che funzioni per il film in quanto lo rende un po’ troppo “esistenziale” invece che divertente.

Indipendentemente da come l’interpretazione influisca sulla visione del film, ci sono sicuramente molti indizi che alludono alla visione di Perkins di The Monkey‘s toy come una forma di dio. In tutto il film, in particolare nelle scene di flashback di Hal e Bill che incontrano molteplici morti, ci sono riferimenti all’idea biblica che tutto accade per una ragione e tutto rientra nel misterioso piano di Dio. Lois, interpretata da Tatiana Maslany, presenta ai suoi figli un’interessante idea alternativa secondo cui tutto e niente è un incidente, da cui deriva la visione comica del film.

Il tono umoristico di The Monkey è uno dei maggiori cambiamenti del film rispetto al racconto, che aveva un approccio molto più serio.

Uno dei maggiori legami tra il simbolismo di Perkins e il film è nel finale di The Monkey, in cui Bill cerca freneticamente di costringere il giocattolo a uccidere suo fratello, provocando un’ondata di morti e distruzione nell’area piuttosto che il suo gemello, per poi essere ucciso a sua volta. Come i fratelli affermano spesso nel corso del film, non è mai del tutto chiaro come funzioni il giocattolo, che si inserisce nell’idea dei misteriosi meccanismi di Dio, mentre l’apparizione di un cavaliere pallido allude al Cavaliere della Morte, che fa parte dell’apocalisse biblica.

La nostra opinione sulle origini del giocattolo in La scimmia

Se fosse troppo contorto, ne andrebbe perso il fascino

Considerando quanto possano essere complicate le creazioni con retroscena per qualcosa di unico come una scimmia giocattolo a molla che uccide le persone attraverso macchinazioni alla Rube Goldberg, Perkins ha probabilmente fatto la scelta giusta mantenendo l’attenzione de The Monkey sul passato traumatico dei personaggi con il giocattolo piuttosto che sui loro sforzi per saperne di più. Non solo ha permesso al film di assaporare le morti raccapriccianti e macabre in tutto il film, ma ha anche mantenuto la sua storia relativamente radicata nelle evoluzioni di Bill e Hal.