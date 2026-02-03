Bohemian Rhapsody: le differenze tra il film e la storia vera

Bohemian Rhapsody (leggi qui la recensione) racconta la vera storia dell’ascesa alla fama e alla fortuna di Freddie Mercury e dei Queen. Tuttavia, il film non è del tutto accurato nel raccontare la storia della band. A parte le battute argute di Freddie e alcuni scambi sarcastici tra i membri della band, il film tratta i suoi argomenti in modo piuttosto serio. Con Rami Malek nel ruolo di Freddie Mercury e Gwilym Lee in quello di Brian May, il film mostra i Queen mentre creano i loro successi iconici e il loro trionfo finale al concerto Live Aid del 1985.

Tuttavia, gli appassionati dei Queen noteranno sicuramente che la cronologia degli eventi è stata alterata e che alcuni dettagli non tornano. In un certo senso, c’era da aspettarselo. Da Argo a BlacKkKlansman, Hollywood ha una lunga tradizione di sensazionalizzazione di eventi reali per i film biografici sul grande schermo. Tuttavia, questo non sempre viene fatto per aumentare la tensione drammatica della finzione. Alcune tappe fondamentali devono essere condensate per adattarsi alla durata di due ore, oppure non possono essere rappresentate a causa del mancato ottenimento dei diritti o delle autorizzazioni.

Nel caso di Bohemian Rhapsody, diversi eventi sono stati riorganizzati per creare un potente effetto drammatico. Questo approccio è particolarmente evidente verso la fine del film, con l’avvicinarsi del concerto Live Aid. Come hanno notato molte recensioni, il risultato è una celebrazione a tratti spettacolare, anche se edulcorata, della storia dei Queen, che mostra la band al suo meglio. In questo approfondimento, andiamo allora alla scoperta di ciò che c’è di vero e di inventato all’interno del film.

Bohemian Rhapsody cambia quasi tutto sulla formazione dei Queen

Il primo atto di Bohemian Rhapsody descrive in dettaglio come i Queen siano emersi dai loro umili inizi e abbiano creato alcune delle canzoni più popolari della musica rock. È vero che queste personalità eclettiche – un dentista, un astrofisico, un ingegnere elettrico e un immigrato parsi – hanno dato vita ai Queen. Ma il film cambia il modo in cui si sono incontrati. Dopo un assaggio della gloria dei Queen al Live Aid, Bohemian Rhapsody torna indietro ai giorni di Freddie Mercury come studente universitario e addetto ai bagagli all’aeroporto di Heathrow.

Poco dopo, il giovane e timido Farrokh Bulsara va a vedere l’esibizione della band Smile. Quando il bassista Tim Staffell lascia il gruppo alla fine dello spettacolo, Bulsara trova il coraggio e incontra il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor. Ben presto li impressiona con il suo talento e Freddie viene prontamente accettato come loro nuovo cantante. Lontano dall’essere quel giovane timido che vediamo sullo schermo, Freddie era sempre “estremamente sicuro di sé”, secondo Brian May.

Secondo diverse fonti, sembra che il giovane Freddie Mercury abbia sempre creduto che sarebbe diventato una star. Infatti, prima di entrare a far parte dei Queen, aveva già fatto parte di un gruppo chiamato Ibex. Inoltre, a quel punto non era sconosciuto alla band: Freddie aveva condiviso un appartamento con May, Taylor e Staffell per un certo periodo e loro si erano persino uniti a Freddie e agli Ibex per il bis a Liverpool, nel 1969. Pertanto, la sostituzione di Staffell con Freddie non fu così spontanea come suggerisce il film.

Bohemian Rhapsody taglia gran parte della presenza di Mary Austin nella vita di Freddie

Quel primo concerto degli Smile è una serata piuttosto fatidica per Freddie Mercury. Prima di entrare a far parte della band che diventerà i Queen, il giovane Freddie incontra anche la giovane Mary Austin (Lucy Boynton), con la quale instaura immediatamente un legame. Poco dopo Freddie le fa visita al Biba, il negozio dove lei lavora, e da lì il loro legame si evolve. Il lungo e duraturo amore tra Freddie e Mary Austin è rappresentato in modo generalmente fedele in Bohemian Rhapsody. Tuttavia, i loro omologhi cinematografici vivono le cose in modo leggermente diverso dalla realtà.

Infatti, Brian May ha rivelato che lui frequentava Austin prima che Freddie la incontrasse nel negozio. Dopo che lei aveva attirato la sua attenzione, Freddie chiese il permesso a May prima di invitarla a uscire, e lei iniziò a seguire gli Smile (che presto sarebbero diventati i Queen) solo in un secondo momento. È altrettanto vero che Freddie le ha chiesto di sposarlo e che sono rimasti vicini durante le loro relazioni con altre persone e per tutta la durata dell’ascesa dei Queen. Nella vita reale, lei è stata persino la sua assistente personale per un certo periodo.

Inoltre, Freddie ha dichiarato che lei era “impossibile da sostituire” e Mary ha espresso sentimenti simili riguardo al cantante dei Queen a Refinery29: “L’abbiamo fatto nella buona e nella cattiva sorte, in ricchezza e in povertà, in salute e in malattia. Non avresti mai potuto lasciare Freddie a meno che non fosse morto, e anche allora sarebbe stato difficile”. Questo legame d’amore duraturo contrasta leggermente con il film di Bryan Singer, che descrive una frattura che si sviluppa dopo l’escalation delle feste di Freddie. Considerando ciò che si sa di questa coppia unica, ci sono poche prove che suggeriscano che fosse così.

La sessualità di Freddie Mercury viene minimizzata

I Queen sono forse conosciuti come leggende per la loro musica, ma Freddie Mercury era anche famoso per le sue feste e il suo notevole appetito sessuale. Eppure Bohemian Rhapsody si rifiuta di mostrare questo aspetto, a parte qualche occasionale accenno alla polvere bianca e qualche strana scena di Freddie in un club. Ciò è dovuto al desiderio del produttore Graham King di mantenere il film il più possibile adatto alle famiglie, in modo da poter vendere più biglietti a un pubblico più ampio.

È una mossa commerciale comprensibile. Tuttavia, per un film sui Queen, è una decisione strana, dato che la sessualità, in particolare l’omosessualità, è così fondamentale per l’essenza della band. Inoltre, questa linea di pensiero ci porta a una delle sequenze più significative di Bohemian Rhapsody: Freddie che fa coming out con Mary. Il Freddie di Malek afferma di pensare di essere bisessuale. Mary risponde affermando che è gay. Da un lato, il film guadagna punti in termini di accuratezza per aver replicato questa scena quasi parola per parola. Dall’altro, però, non riuscendo a rappresentare l’edonismo di Freddie, il film crea altri problemi.

Dopo questa scena, il film mostra Freddie solo con partner dello stesso sesso, come Paul Prenter (Allen Leech) e Jim Hutton (Aaron McCusker). Il film non mette mai in discussione l’affermazione di Mary, sia fittizia che reale, secondo cui lui fosse interessato solo agli uomini. Si tratta di un punto cruciale, perché Freddie ha rifiutato di etichettarsi per tutta la vita. Certamente, anche se ha frequentato molti uomini dopo essersi confidato con Mary, ci sono molte prove che dimostrano che Freddie continuava ad essere interessato anche alle donne.

Infatti, l’attrice tedesca Barbara Valentin era una delle numerose amanti di Mercury. Alcuni potrebbero ritenere che questo non sia un punto così importante da sottolineare. Tuttavia, non distinguendo chiaramente il suo orientamento sessuale, il film rende un disservizio a Freddie. Allo stesso modo, sebbene fosse molto legato ai suoi genitori, Freddie non ha mai fatto coming out con loro, né ha mai rivelato che Jim Hutton era il suo compagno. Quando glielo chiesero, Freddie rispose che Hutton era il suo giardiniere!

Paul Prenter era una “cattiva influenza” (ma i Queen non si sciolsero davvero)

I Queen, il loro management e i loro cari sono per lo più descritti come persone simpatiche e complete in Bohemian Rhapsody. Lo stesso non si può dire di Paul Prenter, tuttavia. Intrigante e manipolatore, Prenter appare inizialmente come loro assistente manager, ma ben presto si infatua di Freddie Mercury. Comincia presto a controllare l’accesso a Freddie e convince il cantante a sciogliere i Queen in modo da poter intraprendere una carriera da solista. Il film lo mostra presto mentre isola Freddie, sempre più malato, a Monaco, dove approfitta della fama e della fortuna del cantante per organizzare feste.

Prenter riceve però presto la sua punizione: quando Freddie scopre che Paul non gli ha detto del Live Aid, lo licenzia. A differenza di molti altri punti della trama di Bohemian Rhapsody, gran parte di questo sembra essere realmente accaduto. I membri sopravvissuti dei Queen hanno affermato di essere stati spesso in disaccordo con le decisioni di Prenter per la band. Tra queste c’era il contenuto influenzato dalla disco music del loro album Hot Space, che è ancora considerato uno dei loro lavori meno riusciti.

A causa del modo in cui controllava sottilmente Freddie Mercury, May e Taylor lo hanno definito una persona sgradevole e una “cattiva influenza”. Tuttavia, Prenter non era l’unico responsabile dei problemi dei Queen. Certamente, è emerso che Freddie non era l’unico membro dei Queen ad aver viaggiato a Monaco. La band accompagnò Freddie in Germania, anche se quello fu un periodo e un luogo altrettanto bui anche per loro. Inoltre, le macchinazioni di Prenter non portarono allo scioglimento dei Queen. In realtà, i Queen non si sciolsero nemmeno.

Decisero amichevolmente di ridurre la loro produzione e di concentrarsi sulle loro carriere soliste. Inoltre, Bohemian Rhapsody cambia i motivi del licenziamento di Prenter. Freddie non lo licenziò fino al 1986, un anno dopo la loro esibizione al Live Aid. E mentre, come mostra il film, Prenter tradisce Freddie in modo molto pubblico, Paul non divulgò i suoi dettagli personali in un’intervista televisiva. Al contrario, fu ricompensato generosamente per aver divulgato informazioni al tabloid britannico The Sun.

Il manager di Mike Myers è inventato

Aiden Gillen è una presenza affidabile in Bohemian Rhapsody. È il manager dei Queen, John Reid, che guida la band verso il successo nei suoi primi anni. Reid successivamente organizza e accompagna la band nel loro tour negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’80. Ma Paul Prenter ha un piano nella manica. Informa John di aver ricevuto una grossa offerta per Freddie per intraprendere la carriera da solista e che dovrebbe essere lui a discuterne con la star. Sapendo bene che Freddie non vorrà tradire i suoi compagni di band, fa cadere John in trappola e il suo piano viene premiato.

Freddie, furioso, caccia John dall’auto e interrompe immediatamente ogni rapporto con lui. Successivamente, Paul inizia rapidamente a riempire il vuoto di potere. La storia differisce in qualche modo dal racconto piuttosto drammatico della loro separazione in Bohemian Rhapsody. John Reid in realtà si separò dai Queen nel 1977, e fu ben lontano dalla rottura alimentata dalla rabbia che vediamo sullo schermo. L’avvocato e manager dei Queen, Jim Beach, ha dichiarato che hanno sempre “avuto un buon rapporto di lavoro con John” e sembra che Reid e i Queen si siano separati in buoni rapporti.

A questo punto del film, tuttavia, John Reid non è il primo a gestire la ribelle rock band. Ray Foster (interpretato da Mike Myers) assume questo ruolo nei primi anni dei Queen. È un dirigente prepotente della casa discografica EMI, che ama le formule ma odia Bohemian Rhapsody. Diversi siti hanno già confermato che Ray Foster non è mai esistito e che il personaggio di Myers è un insieme di vari funzionari che non erano particolarmente entusiasti del capolavoro dei Queen.

Uno di questi era Paul Watts, che in seguito ha ricordato: “Mi aspettavo qualcosa di molto speciale. Quindi, quando mi hanno fatto ascoltare Bohemian Rhapsody, la mia reazione è stata: ‘Che cazzo è questo? Siete pazzi?’” Come il tempo – e il film – hanno dimostrato, gli adolescenti al volante avrebbero infatti ballato al ritmo di questa melodia senza tempo per gli anni a venire.

Il film cambia la cronologia della battaglia di Freddie contro l’HIV

In Bohemian Rhapsody, il Live Aid è un momento estremamente importante nella vita di Freddie. Non solo inizia una relazione con Jim Hutton e fa coming out con i suoi genitori, ma scopre anche di avere l’HIV. Freddie lo rivela presto ai suoi compagni di band, che decidono di dare il massimo nel concerto imminente. Sebbene le voci sulla malattia di Freddie circolassero già sui tabloid di quell’anno, la diagnosi del virus gli fu comunicata solo nel 1987. Inoltre, Freddie non informò immediatamente i Queen della sua condizione.

Sebbene sospettassero che fosse malato, ci vollero almeno due anni prima che Freddie lo dicesse loro, e la notizia fu resa pubblica solo nel novembre 1991. Inoltre, molti spettatori hanno ipotizzato che uno dei successi più intensi dei Queen, “Who Wants To Live Forever”, sia stato scritto in risposta alla malattia di Freddie. Dopotutto, Bryan Singer sceglie di riprodurre questa canzone nei momenti in cui Freddie accetta la malattia mortale.

In realtà, Brian May ha composto la canzone per Highlander, un film cult che descrive la battaglia tra guerrieri immortali. Inoltre, la canzone dei Queen, sincera e malinconica, accompagna il protagonista Connor MacLeod, che sfida la morte, mentre guarda sua moglie soccombere alla vecchiaia. Questo film è uscito solo un anno dopo il Live Aid e un anno prima che a Freddie venisse diagnosticato l’HIV.

I Queen sono stati leggendari al Live Aid, ma non l’hanno salvato

La sezione dedicata al Live Aid in Bohemian Rhapsody è un trionfo scintillante e apprezzato dal pubblico. Con Rami Malek che canalizza l’energia scandalosa dell’amato cantante dei Queen, è un modo potente e viscerale di vivere la loro musica. Certamente, dato come erano progredite le relazioni tra Freddie e la band – almeno nel film – sembra che questo abbia salvato i Queen dal baratro. Gran parte dell’entusiasmo che circonda la performance dei Queen al Live Aid nel film è senza dubbio giustificato. Il loro set è ancora considerato uno dei migliori concerti dal vivo di tutti i tempi.

Poco dopo la loro esibizione, Elton John si lamentò persino che avessero rubato la scena. Tuttavia, non fu proprio l’ultimo tentativo disperato di riunificazione che viene descritto. Certo, i Queen non erano al massimo della loro forma nel periodo precedente al Live Aid. La loro produzione era leggermente rallentata, anche se continuarono a fare tour nel 1984 e nel 1985. A loro volta, subirono un forte contraccolpo per aver infranto il boicottaggio sancito dalle Nazioni Unite e aver suonato in Sudafrica durante l’apartheid. Tuttavia, quando arrivò il Live Aid, erano ancora un gruppo musicale funzionante.

Inoltre, Bohemian Rhapsody mostra scene in cui nessuno dona alla causa fino a quando Freddie Mercury non prende il microfono. Considerando che molte superstar contemporanee (come David Bowie, Elton John, Paul McCartney e molti altri) suonavano all’evento, è altamente improbabile che fosse così. Pertanto, le riprese di Bob Geldof (Dermot Murphy) che guarda con sollievo e gratitudine mentre i soldi si accumulano sono un tocco di esagerata licenza artistica che piuttosto sopravvaluta il momento.

Cosa è successo dopo la fine?

Il film biografico sui Queen si chiude con alcune immagini del Live Aid del 1985. Anche se nella vita reale quella non fu la fine per i Queen. Continuarono a produrre canzoni acclamate dalla critica fino a poche settimane prima della morte di Freddie nel 1991. Durante quei sei anni, Freddie e Jim Hutton rimasero insieme, nonostante anche a Hutton fosse stato diagnosticato l’HIV. Hutton è poi morto nel 2010. Mary Austin vive ancora nella villa di Freddie, che lui le ha lasciato in eredità nel suo testamento. Ma che ne è stato degli altri membri dei Queen? Come rivelato dai titoli di coda, hanno fondato il Mercury Phoenix Trust per combattere l’AIDS in tutto il mondo.

A parte alcuni concerti negli anni ’90, tra cui quello con il Bejart Ballet a Parigi nel 1997, John Deacon si è ritirato completamente dalla musica. Ciò non ha però impedito a Brian May e Roger Taylor di continuare la loro eredità. Da quando Deacon ha lasciato il gruppo, hanno fatto tournée con Paul Rogers come cantante solista tra il 2004 e il 2009. Quando successivamente si sono separati, il cantante americano Adam Lambert è stato reclutato per formare i Queen + Adam Lambert. Il nuovo gruppo è ancora in tournée e ha anticipato che presto potrebbe registrare nuova musica insieme.