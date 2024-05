Bold Pilot – Leggenda di un campione: la vera storia dietro il film

Sono tanti i film dedicati a celebri cavalli da corsa, storie vere o frutto di fantasia che hanno ottenuto grande popolarità proprio grazie al racconto che di esse si è fatto per il grande schermo. Titoli come Oceano di fuoco – Hidalgo, Un anno da ricordare, Il ritorno di Black Stallion o Lean on Pete. A questi si può aggiungere anche Bold Pilot – Leggenda di un campione, film turco basato sul vero vincente rapporto tra un fantino e il suo cavallo da corsa. Scritto e diretto nel 2018 da Ahmet Katıksız, il film è ora visibile grazie anche al successo che sempre più opere provenienti dalla Turchia stanno trovano nel nostro Paese.

Dalle numerose serie turche presenti nei palinsesti televisivi, fino a film come Voglio crederci, Tattiche d’amore 2 e Merve Kült, disponibili su Netflix e affermatisi come tra i più visti in Italia. Anche Bold Pilot – Leggenda di un campione è un titolo da non perdere, capace di regalare grandi emozioni. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà utile approfondire alcune curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e, in particolare, alla storia vera dietro il film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il titolo nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Bold Pilot – Leggenda di un campione

Il film è ambientato negli anni Novanta ed ha per protagonista Halis Karatas, cresciuto in una famiglia dedita all’equitazione in un remoto villaggio dell’Anatolia. Dato questo contesto, Halis sviluppa sin da bambino una sfrenata passione per i cavalli e spera più di ogni altra cosa di diventare un fantino di successo. Deciso a portare a termine i suoi obiettivi il giovane lascia il suo paese e si trasferisce a Istanbul, dove incontra Bold Pilot, un potente stallone difficile da domare ma con grandi potenzialità.

Insieme a lui, Halis conosce Özdemir Atman, il proprietario, e Begüm, sua figlia, di cui si innamora perdutamente. Ma il nuovo percorso che intraprenderà supererà di gran lunga le sue aspettative, trasformando lui e il suo cavallo in delle vere e proprie leggende. In un periodo di forte crisi e instabilità politica, le persone, le cui speranze sembrano essere quasi esaurite, finiscono per legarsi profondamente ad Halis e al suo Bold Pilot grazie alla lezione di vita più importante che potessero trasmettergli: che tutti possono vincere.

Ad interpretare Halis Karatas vi è l’attore turco Ekin Koç, mentre l’amata Begüm è interpretata da Farah Zeynep Abdullah. Fikret Kuşkan è invece l’interprete di Özdemir. Grande protagonista è poi naturalmente il cavallo che interpreta Bold Pilot. Questi si chiama Ganesh e si è scoperto in seguito essere il figlio del vero Bold Pilot. In un’intervista il produttore ha infatti rivelato che nessuno era a conoscenza del legame tra i due cavalli e che questo si è scoperto solo in seguito, quando il chip di Ganesh è stato sottoposto a un controllo. Infine, è da notare che il vero Halis Karatas ha una parte nel film, interpretando un fantino rivale.

La vera storia dietro il film Bold Pilot – Leggenda di un campione

Come anticipato, il film è tratto dalla vera storia del cavallo Bold Pilot e del suo fantino Halis Karatas, che hanno ottenuto insieme incredibili successi negli anni Novanta. Nato nel 1993 e morto nel 2015, il cavallo “thoroughbred” (tecnicamente in italiano si parla di “purosangue inglese“) Bold Pilot ha infatti collezionato una grande quantità di vittorie, decretando il successo assoluto della propria scuderia. Di proprietà di Özdemir Atman, presidente dell’OTJ Club, già a tre anni nel 1996 fece parlare delle sue imprese, vincendo la famosa Gazi Race, una competizione per purosangue che si tiene a Istanbul, con un tempo record di 2.26.22 (rimasto imbattuto fino al 2016).

La corsa, dove gareggiano ventidue esemplari in senso orario per un percorso di 2.4Km sull’erba, fu inaugurata nel 1927 come omaggio al fondatore della Repubblica Turca, Gazi Mustafa Kemal. Al di là di quel record, nel corso 1996 Bold Pilot vinse poi anche altre otto corse su nove, mentre in totale nella sua vita l’animale e l’inseparabile fantino Halis Karatas hanno vinto 16 cors su 22 disputate. Tra queste si annoverano 6 campionati Veterans Run. Nel mentre, Halis trova l’anima gemella in Begum Atman, figlia di Özdemir Atman e il film esiste anche per celebrare la figura di lei, erede del club e deceduta nel 2014.

Dove vedere il film Bold Pilot – Leggenda di un campione in streaming e in TV

È possibile fruire di Bold Pilot – Leggenda di un campione unicamente grazie alla sua presenza nel palinsesto televisivo di domenica 23 luglio alle ore 21:20 su Canale 5 o nel catalogo della piattaforma Infinity+. Per vederlo su quest’ultima, basterà accedere senza il bisogno di effettuare, ritrovando così il film disponibile per la visione.

Fonte: IMDb