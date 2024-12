Ogni generazione ha i propri cartoni animati di riferimento. Titoli con cui è cresciuta e che hanno saputo insegnare importanti valori attraverso un intrattenimento il più universale possibile. Questo tipo di opere, spesso sottovalutate, rimangono però nel cuore degli spettatori, indicando periodi della propria vita in cui bastava guardare qualche puntata del proprio cartone preferito per sentirsi felici. Molti dei protagonisti di questi prodotti sono spesso considerati veri e propri amici, dai quali è sempre bello tornare. Per chi è cresciuto nei primi anni Settanta (ma non solo), ecco allora un elenco dei migliori cartoni animati anni ’70, da recuperare e riscoprire!

I migliori cartoni animati anni ’70 da vedere

Negli anni ’70 i cartoni animati hanno iniziato ad avere sempre più spazio e successo in televisione, permettendo l’arrivo di titoli provenienti da ogni parte del mondo. Se il Giappone è ovviamente stato in prima linea in ciò, offrendo alcuni dei cartoni più iconici e popolari di sempre, anche cartoni provenienti dagli Stati Uniti e dall’Italia hanno avuto il loro successo. Molti dei titoli mandati in onda in questo decennio si sono poi affermati come cartoni animati estremamente popolari ancora a distanza di anni dalla loro distribuzione. Ecco di seguito i titoli da non perdere!

Serie e personaggi a cartoni animati anni ’70

Negli anni ’70 la Disney non aveva ancora dato vita alla propria divisione focalizzata sui cartoni animati per la televisione. A contrapporsi all’invasione di prodotti giapponesi, dunque, dovettero pensarci alcuni prodotti statunitensi divenuti poi particolarmente celebri. In questo decennio, però, si sono affacciate sulla televisione anche alcuni dei primi cartoni animati italiani. Titoli che sono ancora oggi dei gioielli in quanto a concezione e realizzazione. Ecco i titoli da non perdere.

Mio Mao. Mio Mao , è una serie televisiva in animazione stop motion per bambini ideata negli anni settanta da Francesco Misseri. Questa aveva come protagonisti due gattini curiosi, uno rosso e uno bianco, che giocando in giardino incontravano ogni volta animali diversi con i quali fare amicizia. Composta da 26 episodi, fu una delle prime serie animate trasmesse dalla Rai.

Serie, personaggi e sigle dei cartoni animati anni ’70 giapponesi

Il Giappone è noto per le sue opere d’animazione, conosciute con il nome di Anime. Oltre ai tanti lungometraggi, negli anni sono tantissime le serie anime arrivate in Italia, contribuendo a formare intere generazioni di spettatori. Tra titoli estremamente popolari e altri meno noti ma altrettanto validi, ecco un elenco di cartoni da recuperare assolutamente.