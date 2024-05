Cartoni anni 2000: i migliori titoli da vedere

Ogni generazione ha i propri cartoni animati di riferimento. Titoli con cui è cresciuta e che hanno saputo insegnare importanti valori attraverso un intrattenimento il più universale possibile. Questo tipo di opere, spesso sottovalutate, rimangono però nel cuore degli spettatori, indicando periodi della propria vita in cui bastava guardare qualche puntata del proprio cartone preferito per sentirsi felici. Molti dei protagonisti di questi prodotti sono spesso considerati veri e propri amici, dai quali è sempre bello tornare. Per chi è cresciuto nei primi anni Duemila, ecco allora un elenco dei migliori cartoni anni 2000, da recuperare e riscoprire!

Cartoni anni 2000: la lista dei migliori titoli da vedere

Negli anni 2000 i cartoni animati in televisione si sono moltiplicati, permettendo l’arrivo di titoli provenienti da ogni parte del mondo. Se il Giappone è ovviamente stato in prima linea in ciò, offrendo alcuni dei cartoni più iconici e popolari di sempre, anche l’Italia non è stata da meno. Proprio in quegli anni hanno infatti preso vita serie animate divenute celebri in tutto il mondo. Infine, naturalmente, anche la Disney ha avuto il suo ruolo nella diffusione di nuovi cartoni animati. Che siano tratti da suoi precedenti lungometraggi o storie inedite, molti di questi si sono affermati come titoli estremamente popolari ancora a distanza di anni dalla loro distribuzione. Ecco di seguito i titoli da non perdere!

Cartoni anni 2000 italiani

L’animazione italiana, specialmente finalizzata per la trasmissione televisiva, è sempre stata particolarmente influente. Ne sono prova alcuni titoli capaci di superare i confini nazionali per affermarsi a livello mondiale. Di seguito si propongono alcuni dei titoli più celebri di quegli anni, spesso tratti da fumetti o giocattoli e capaci di affascinare ampie porzioni di spettatori.

Acqua in bocca. Acqua in bocca è una serie televisiva in animazione 3D, prodotta da Maga Animation Studio e Rai Fiction e composta da 52 episodi. La storia inizia il giorno in cui Pippo l’unico pesciolino di casa Carugati, conosce il nuovo arrivato Palla, messo nell’acquario per fargli compagnia. I due pesci diventano da quel momento amici inseparabili e saranno testimoni di tutto ciò che avviene nella casa dei loro proprietari.

Cinque ragazzine scatenate scoprono di possedere straordinari poteri magici. Il loro compito sarà quello di difendere la Terra dal crudele principe Phobos. Una delle serie animate italiane più popolari di sempre, composta da appena 24 episodi ma che sono bastati a dar vita ad un franchise di culto nei primi anni 2000. Winx Club. Il Winx Club è un gruppo di fate formato da sei ragazze che studiano al college per fate di Alfea nella Dimensione Magica che si troveranno a combattere pericolosi nemici, ma vivranno anche momenti di felicità e tristezza. Winx Club è la più popolare e longeva serie animata italiana. Famosa in tutto il mondo, a partire da questa serie sono nati film e un’ampia gamma di merchandising.

Cartoni anni 2000 giapponesi

Il Giappone è noto per le sue opere d’animazione, conosciute con il nome di Anime. Oltre ai tanti lungometraggi, negli anni sono tantissime le serie anime arrivate in Italia, contribuendo a formare intere generazioni di spettatori. Tra titoli estremamente popolari e altri meno noti ma altrettanto validi, ecco un elenco di titoli da recuperare assolutamente.

Bayblade. Takao è un ragazzo che come tanti ama giocare a beyblade, sebbene non sia una cima. Quando un giorno entra in possesso di un Bit Power: Dragoon, grazie a quest’ultimo finirà per diventare campione nazionale del Giappone. In vista del torneo mondiale di beyblade il presidente Daitenji decide di formare la squadra dei Bladebreakers composta dai primi quattro classificati al torneo nazionale. Il gruppo inizia alloragirano per il mondo sfidando avversari sempre più forti per vincere l’ambito titolo di campioni del mondo. Tratta dall’omonimo manga, questa celebre serie anime è composta da 51 appassionanti episodi.

Cartoni anni 2000 della Disney

In un elenco dedicato ai migliori cartoni animati degli anni 2000 non potevano mancare i titoli della Disney. Da sempre impegnata nell’offrire anche grandi contenuti televisivi, lo studios di produzione ha dato vita proprio in quel primo decennio del nuovo Millennio ad alcuni dei suoi prodotti più amati e iconici, ancora oggi a distanza di tempo ricercati e apprezzati. Ecco di seguito i titoli da non perdere.