Chaos Walking: le differenze tra il libro e il film con Tom Holland

Il film di fantascienza distopica Chaos Walking, interpretato da Tom Holland di Spider-Man e Daisy Ridley di Star Wars, è basato su La fuga, il primo romanzo di una trilogia di romanzi di Patrick Ness. Tuttavia, per l’adattamento cinematografico sono state apportate importanti modifiche alla storia che rendono praticamente impossibile il proseguimento di essa in altri film. In particolare, il film conclude in modo affrettato il conflitto tra i protagonisti Todd e Viola e il loro nemico, il sindaco Prentiss.

Tuttavia, questa non è l’unica differenza tra il libro e il film, e molti di questi cambiamenti hanno portato alle numerose lacune che hanno reso Chaos Walking più confuso di quanto avrebbe dovuto essere, impedendogli di ottenere un successo simile a quello di adattamenti letterari di genere distopico come Hunger Games, Maze Runner o Divergent. In questo articolo, dunque, approfondiamo alcune delle differenze più degne di nota che il film ha apportato al libro.

LEGGI ANCHE: Chaos Walking, la spiegazione del finale: ci sarà un sequel?

L’età e il possibile destino di Todd

Uno dei cambiamenti più importanti è che il film rende Todd più vecchio di quanto non sia nei libri. In questi, Todd sta per compiere 13 anni, un’età in cui tutti i ragazzi di Prentisstown devono sottoporsi a un rituale specifico per diventare uomini che prevede l’uccisione di qualcuno. I padri adottivi di Todd vogliono però salvarlo da questo destino e dunque lo mandano via.

Nel film Chaos Walking, invece, Todd è più grande, anche se è ancora considerato giovane rispetto al resto degli abitanti di Prentisstown. Anche il sindaco Prentiss fa capire di avere dei piani speciali per lui, ma non rivela mai quali siano, limitandosi a dire che vede qualcosa di speciale nel giovane. Inoltre, non è l’evitare un rituale a far scappare Todd, ma il trovare Viola e aiutarla a fuggire dal sindaco Prentiss, cosa che non accade all’inizio del primo romanzo, La fuga. Questa modifica cambia dunque radicamente l’evento scatenante della storia.

La causa della morte delle donne

Uno dei principali colpi di scena di Chaos Walking riguarda la sorte delle donne sul pianeta appena colonizzato. Nel film, Todd viene educato a credere che tutte le donne siano morte quando la specie nativa del pianeta, gli Spackle, le ha uccise in seguito a una guerra tra Prentisstown e gli Spackle. Tuttavia, in seguito si scopre che gli uomini di Prentisstown hanno ucciso tutte le donne perché non riuscivano a vedere e sentire i loro pensieri, mentre le donne potevano invece vedere e sentire i loro grazie a un fenomeno chiamato “Rumore”.

Nei libri, la spiegazione della mancanza di donne a Prentisstown è però diversa: gli uomini di Prentisstown sostengono che un germe diffuso dallo Spackle abbia ucciso tutte le donne e abbia infettato gli uomini con il Rumore. Questo fa sì che gli uomini inizino una guerra con lo Spackle per fermare la diffusione del germe mortale e porta Todd a credere di essere portatore della malattia. Alla fine, però, il grande colpo di scena della storia è lo stesso: gli uomini di Prentisstown hanno ucciso le donne.

Animali e Rumore

In Chaos Walking, tutti gli uomini hanno il Rumore. Come già detto, i libri attribuiscono il Rumore a un germe diffuso dalle specie indigene del pianeta. Inoltre, tutti i maschi, indipendentemente dalla specie, possiedono il Rumore. Di conseguenza, nei libri è possibile vedere e sentire i pensieri del cane di Todd, Manchee, e degli altri animali che incontrano nei boschi. Il Rumore si estende anche agli Spackle, che lo usano per comunicare tra loro. Nel film, invece, tutti gli uomini umani, ma non le altre specie, sono afflitti dal Rumore nel momento in cui attraversano l’atmosfera del pianeta, rendendo il pianeta stesso responsabile della cosa.

Il ruolo degli Spackle nella storia

Il trattamento che il film riserva agli Spackle è molto diverso da quello dei libri. Nel romanzo, il germe che causa il Rumore provoca una guerra tra i coloni umani e gli Spackle, che porta gli umani, guidati dal sindaco Prentiss, a catturare molti Spackle e a usarli come schiavi. D’altra parte, gli Spackle non sono altro che informazioni di sfondo nel film. Solo un membro della specie appare sullo schermo e non viene schiavizzato. Di conseguenza, l’importanza degli Spackle per la storia è stata pressocché ridotta al minimo.

L’incontro tra Todd e Viola

Il film e il libro di Chaos Walking descrivono l’ingresso di Viola nella storia in modo diverso. Nel film, Viola fa parte di una navetta di esplorazione inviata sul pianeta per preparare l’arrivo del prossimo gruppo di coloni. Dopo essere stata l’unica sopravvissuta a un atterraggio di fortuna e aver capito che gli uomini di Prentisstown sono pericolosi, si dà alla fuga, con l’aiuto di Todd.

Nel libro, Todd è invece già in fuga quando incontra Viola nel bosco. Nel frattempo, anche se Viola si schianta sul pianeta, in questo caso era su una navetta con i suoi genitori che muoiono nell’incidente. Nel film, tuttavia, i genitori di Viola muoiono sull’astronave durante il viaggio per raggiungere il pianeta, un evento che non ha dunque nulla a che fare con la sua missione di esplorazione.

Lo scontro finale

In Chaos Walking, Todd e Viola vengono inviati nella città di Farbranch per trovare aiuto. Anche nel libro si recano a Farbranch, ma poi questo e il film prendono direzioni completamente diverse. Nel film il sindaco di Farbranch li manda in una terza comunità chiamata Haven. Quando Prentiss si presenta a Farbranch, continua a inseguire Todd e Viola finché non arrivano tutti alla prima grande astronave che ha portato i coloni umani sul pianeta. È qui che si svolge il combattimento finale del film e Viola e Todd non riescono mai a raggiungere Haven.

Questo non è ciò che accade nel primo libro, né in nessuno dei successi in realtà. Todd e Viola non si fermano mai su una nave per entrare in contatto con la gente della ragazza nello spazio. Invece, continuano a correre e alla fine arrivano ad Haven. Il colpo di scena è che Prentiss li batte sul posto, si dichiara presidente di New World e cattura sia Todd che Viola. Il film arriva invece più rapidamente alla resa dei conti finale con Prentiss, eliminando gran parte dell’azione dei libri.