Civil War: la spiegazione del finale, chi vince quando l’America combatte contro se stessa?

Sebbene il suo lavoro rientri generalmente nella categoria della “fantascienza”, le storie e i temi affrontati dallo scrittore/regista Alex Garland nel corso della sua carriera sono stati molto profetici. Come sceneggiatore, Garland ha affrontato i pericoli di una pandemia globale nel suo film di zombie 28 giorni dopo, ha esaminato la realtà di una crisi climatica con la sua space opera Sunshine e ha affrontato lo stato di brutalità della polizia con il suo film d’azione supereroistico e revisionista, Dredd.

Come regista, Alex Garland ha affrontato la realtà dell’intelligenza artificiale con il thriller fantascientifico Ex Machina e il concetto di realtà alternative nella sua sottovalutata miniserie Devs. Con Civil War, Garland ha creato un’analisi incisiva di un conflitto interno che sembra molto simile ai recenti eventi della storia americana. Sebbene sia una visione scomoda, Civil War termina con una nota dolente che affronta il problema sistemico della disunione americana.

Di cosa parla “Civil War”?

Ambientato in un futuro non troppo lontano, Civil War (la nostra recensione) immagina una versione dell’America in cui gli Stati Uniti sono nel bel mezzo di un enorme conflitto territoriale. Mentre la maggioranza degli Stati del Nord-Est rimane fedele all’Unione e al Presidente degli Stati Uniti (Nick Offerman), l'”Alleanza della Florida” degli Stati del Sud e le “Forze dell’Ovest” del Texas e della California hanno tentato di secedere e dichiararsi indipendenti. Non volendo collaborare con i termini di stallo proposti, il Presidente ha deciso di bombardare obiettivi nazionali e di aumentare la presenza dell’esercito degli Stati Uniti in tutta la nazione.

Anche se sembra che le fazioni ribelli lanceranno un attacco su larga scala alla Casa Bianca a Washington D.C., un gruppo di giornalisti fa un tentativo disperato di intervistare il Presidente prima che sia troppo tardi. La rinomata fotoreporter Lee Smith (Kirsten Dunst) si è guadagnata un riconoscimento nazionale per il suo eccezionale lavoro di cattura delle immagini della nazione devastata dalla guerra.

È accompagnata dal suo collega floridiano Joel (Wagner Moura) e dal veterano reporter del New York Times Sammy (Stephen McKinley Henderson). Durante il breve soggiorno della squadra a New York, Lee viene avvicinata dall’aspirante fotografa Jessie (Cailee Spaeny), che considera Lee uno dei suoi eroi. Sebbene Lee sia restio all’idea di portare con sé una giovane recluta in una missione così pericolosa, Joel decide di farla partecipare al viaggio verso la capitale.

Durante l’avventura del viaggio, i giornalisti sono esposti a scioccanti dimostrazioni di guerra urbana tra diverse unità militari. Anche se vengono raggiunti dai reporter di Hong Kong Tony (Nelson Lee) e Bohai (Evan Lai) in una città di rifugiati sulla strada per Charlottesville, entrambi i loro colleghi vengono violentemente uccisi da un capo militare (Jesse Plemons) che si rifiuta di tollerare chiunque non sia americano.

Sembra che il soldato squilibrato e i suoi seguaci giustizieranno Joel, Lee e Jessie, poiché hanno raccolto le prove che i miliziani hanno seppellito le loro vittime in una fossa comune. Sebbene Sammy riesca a salvarli travolgendo i soldati, viene ferito mortalmente e muore durante il viaggio in auto. Mentre Lee soffre di un estremo disturbo da stress post-traumatico, Jessie inizia a lavorare ancora più duramente per catturare immagini potenti della guerra. Vuole finalmente dimostrare di essere “degna” agli occhi di Lee trovando lo “scatto perfetto”.

Civil War si conclude con una scioccante battaglia alla Casa Bianca

All’indomani della morte di Sammy, Lee, Joel e Jessie arrivano in una base delle forze occidentali a Charlottesville. Apprendono dalla reporter britannica Anya (Sonoya Mizuno) che i ribelli si stanno preparando a prendere d’assalto la capitale e a giustiziare il Presidente fittizio degli Stati Uniti, ritratto come un dittatore non dissimile dal 45° Comandante in Capo americano.

I giornalisti seguono le forze occidentali fino a una violenta battaglia nei pressi della Casa Bianca, dove i soldati ribelli ingaggiano uno scontro a fuoco con i servizi segreti. Sebbene diversi veicoli lascino l’edificio, Lee capisce che si tratta di un’esca per attirare i soldati e decide di entrare alla Casa Bianca.

Mentre i giornalisti entrano alla Casa Bianca, i soldati ribelli rifiutano di accettare i tentativi di resa richiesti dalle guardie del Presidente, dando luogo a un’altra serie di violenti scontri a fuoco. Dopo essere stata quasi bloccata dal fuoco nemico, Jessie viene salvata da Lee, che muore per un colpo di pistola vagante. Jessie riesce a scattare una foto di Lee pochi istanti prima della sua scomparsa, immortalando la morte del suo “eroe” in un dettaglio intimo. Il potente momento di giornalismo viene interrotto quando Joel si unisce ai ribelli per entrare nello Studio Ovale.

Dopo aver circondato il Presidente, i soldati danno a Joel la breve opportunità di interrogarlo per il suo prossimo servizio. Traumatizzato e arrabbiato per la morte di Lee, Joel rifiuta di chiedere un’intervista completa e si limita a chiedere al Presidente una citazione. Mentre implora disperatamente che gli venga risparmiata la vita, il Presidente viene giustiziato a sangue freddo dalle forze occidentali. Il filmato dei soldati in piedi accanto al cadavere del Presidente viene presentato nei titoli di coda, mentre il suono di “Keep Your Dreams” dei Suicide suona in sottofondo per una caduta dell’ago particolarmente inquietante.

Cosa sta dicendo Alex Garland con Civil War?

Valutare le intenzioni di Civil War è difficile, poiché molti dei migliori progetti di Garland finora richiedono più visioni per essere interamente compresi a livello tematico. Sebbene possa essere visto come un avvertimento sulle prospettive di divisione, Civil War è largamente aspecifico nella sua caratterizzazione delle inclinazioni politiche delle diverse fazioni. La nozione di imparzialità rende in qualche modo il film più inquietante, dal momento che include filmati di simboli americani come la Statua della Libertà.

Sebbene Garland abbia ammesso la sua mancanza di entusiasmo per lo stato dell’industria cinematografica, Civil War è un’opera di finzione incendiaria destinata a generare intense discussioni. Può essere facile criticare la natura grafica della storia del film, ma è anche difficile negare l’impatto viscerale della narrazione che Garland presenta.