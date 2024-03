I film thriller dove alla fine l’assassino viene catturato e condannato per i suoi crimini sono belli e rincuoranti, ma sfortunatamente nella realtà non sempre le cose vanno così. Molto spesso il killer rimane anonimo, e le sue vittime private di giustizia. Un caso esemplare di questo tipo è il film Zodiac, diretto nel 2007 da David Fincher. Affermatosi come uno dei più importanti registi della sua generazione, questi si è in particolare distinto come maestro del thriller, realizzando film iconici come Seven, Gone Girl, il recente The Killer e la serie Mindhunter. Con il film qui approfondito ha però saputo raggiungere nuovi livelli di tale genere, raccontando una storia estremamente adatta alle sue corde e alla sua poetica.

La sceneggiatura del film, firmata da James Vanderbilt, è tratta dai libri che il vignettista e scrittore Robert Graysmith ha dedicato alla figura del Killer dello Zodiaco. Quando Fincher venne a sapere del progetto dedicato al celebre serial killer se ne interessò subito. Il regista, infatti, aveva dei vaghi ricordi delle gesta di Zodiac, che nella sua immaginazione era diventato l’uomo nero per eccellenza. Ad attrarlo in particolare vi era naturalmente il finale irrisolto, fedele a quanto avviene nella vita reale. Per poter rimanere ulteriormente vicino a questa, Fincher e Vanderbilt iniziarono una lunga ricerca, intervistando testimoni e consultando i rapporti della polizia. Fu proprio grazie al loro film che il caso di Zodiac tornò alla ribaltà.

Zodiac è ancora oggi considerato uno dei più importanti thriller degli ultimi decenni, pur con tutte le sue atipicità. All’interno di una “normale” sfida tra investigatori e serial killer, il regista ha infatti inserito una cornice ricca di eventi che legano il caso di Zodiac al suo periodo storico, rendendo i due pressoché inseparabili. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera dietro il film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Zodiac

Il film ruota intorno alla vicenda del serial killer Zodiac, il quale a partire dal 4 luglio del 1969 inizia ad uccidere una serie di innocenti coppie utilizzando sempre le stesse modalità. Il caso diventa di grande interesse nel momento in cui l’assassino inizia ad inviare una serie di strane lettere in codice ai giornali locali, chiedendo che vengano pubblicate. I primi giornalisti coinvolti sono quelli del San Francisco Chronicle, tra cui l’eccentrico Paul Avery e il fumettista Robert Graysmith, i quali iniziano a condurre una serie di ricerche per conto loro. Allo stesso tempo, il detective David Toschi indaga sul caso alla disperata ricerca di indizi. Mentre il killer continua ad uccidere, la caccia nei suoi confronti si fa sempre più serrata, ma le possibilità di acciuffarlo sembrano sempre più lontane.

Zodiac: il cast del film

Per il personaggio del fumettista Robert Graysmith, Fincher non ha avuto dubbi: l’attore perfetto era Jake Gyllenhaal. Questi venne scelto per la sua capacità di dar vita sia all’ingenuità del personaggio quanto ai suoi aspetti più compromettenti. Dopo aver accettato la parte, per prepararsi a questa Gyllenhaal decise di incontrare il vero Graysmith. Da lui apprese tutto ciò che c’era da sapere sul caso, e lo studiò per assumerne comportamenti e modi di fare. Il giornalista Paul Avery è invece interpretato da Robert Downey Jr.. Il rapporto tra questi e Fincher non fu dei migliori e l’attore lamentò in più occasioni il desiderio del regista di dar vita a numerose ripetizioni della stessa scena. Alla fine, tuttavia, i due riuscirono a trovare un punto d’incontro.

Mark Ruffalo interpreta il detective David Toschi, un ruolo a cui inizialmente non era interessato. Dopo aver parlato con Fincher, però, si è lasciato entusiasmare dal progetto, accettando la parte. Per dar vita a Toschi, l’attore ha letto tutto ciò che ha potuto su di lui e il caso, arrivando anche ad incontrare il vero detective, da cui ha potuto ottenere informazioni preziose. L’attore Anthony Edwards è invece presente nei panni del detective Bill Armstrong, mentre Brian Cox in quelli dell’avvocato Malvin Belli. Chloe Sevigny compare invece nei panni di Melanie, la compagna di Graysmith. Infine, l’attore John Carroll Lynch interpreta Arthur Leigh Allen, principale sospettato di essere il killer Zodiac.

La storia vera dietro il film

Il Killer dello Zodiaco è lo pseudonimo del serial killer mai identificato che operò nella California settentrionale alla fine degli anni Sessanta. La sua vicenda è stata descritta come il più famoso caso di omicidio irrisolto della storia americana ed è diventato un punto fermo della cultura popolare e un punto di riferimento per gli sforzi dei detective dilettanti. Zodiac è noto per aver ucciso cinque vittime conosciute nell’area della baia di San Francisco tra il dicembre 1968 e l’ottobre 1969, operando in ambienti rurali, urbani e suburbani. Prese di mira giovani coppie e un tassista solitario. Gli attacchi noti hanno avuto luogo a Benicia, Vallejo, nella contea di Napa e nella città di San Francisco.

Due delle sue vittime ferite sono però sopravvissute. Oltre loro, Zodiac ha però anche affermato di aver ucciso un totale di trentasette vittime. È infatti stato collegato a numerosi altri casi irrisolti, alcuni dei quali nella California meridionale o al di fuori dello Stato, ma per la maggior parte di questi non è stato possibile verificare la sua effettiva colpevolezza. Per quanto riguarda il suo nome, Zodiac lo ha coniato a partire da una serie di messaggi di scherno inviati a giornali regionali, in cui minacciava omicidi e attentati se non fossero stati stampati. Alcune delle lettere includevano crittogrammi, o cifrari, in cui l’assassino affermava di raccogliere le sue vittime come schiavi per l’aldilà.

Dei quattro cifrari prodotti, due rimangono irrisolti e uno è stato decifrato solo nel 2020. Sebbene siano state avanzate molte teorie sull’identità dell’assassino, l’unico sospettato che le autorità hanno nominato pubblicamente è Arthur Leigh Allen, un ex insegnante di scuola elementare e condannato per reati sessuali, morto però nel 1992. Sebbene lo Zodiaco abbia cessato le comunicazioni scritte intorno al 1974, la natura insolita del caso ha suscitato un interesse internazionale che si è protratto negli anni. Il Dipartimento di Polizia di San Francisco ha dichiarato il caso “inattivo” nell’aprile 2004, ma lo ha riaperto prima del marzo 2007.

Il caso rimane aperto anche nella città di Vallejo e nelle contee di Napa e Solano. Il Dipartimento di Giustizia della California ha mantenuto un fascicolo aperto sugli omicidi di Zodiac dal 1969. L’indagine su Zodiac rimane tuttora in corso anche in altre giurisdizioni, ma la verità sull’identità dell’assassino rimane un mistero. L’11 dicembre 2020, come anticipato, è stata pubblicata la notizia, confermata dall’FBI, che lo statunitense David Oranchak, il programmatore belga Jarl Van Eycke e l’australiano Sam Blake hanno decriptato il testo cifrato di 340 caratteri inviato da Zodiac al San Francisco Chronicle l’8 novembre 1969. Il messaggio, comprensivo di errori, recita:

«SPERO CHE VI STIATE DIVERTENDO MOLTO CERCANDO DI PRENDERMI QUELLO NELLO SHOW TELEVISIVO CHE HA FATTO IL PUNTO SU DI ME NON ERO IO NON HO PAURA DELLA CAMERA A GAS PERCHÉ MI MANDERÀ IN PARADISO PRIMA PERCHÉ ORA HO ABBASTANZA SCHIAVI CHE LAVORANO PER ME DOVE TUTTI GLI ALTRI NON HANNO NIENTE QUANDO ANDRANNO IN PARADISO PERCIÒ LORO SONO SPAVENTATI DALLA MORTE E IO NON SONO SPAVENTATO PERCHÉ SO CHE LA MIA VITA SARÀ UNA VITA FACILE IN MORTE PARADISO»

Il trailer di Zodiac e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Zodiac grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple iTunes, Now, Netflix e Amazon Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 16 marzo alle ore 21:00 sul canale Iris.

Fonte: IMDb, HistoryvsHollywood