Il funzionamento interno del Vaticano, il centro storico e intrigante del cattolicesimo, attira immediatamente lo spettatore nella narrazione di Conclave. Il Conclave racconta l’elezione del nuovo papa, un processo complesso, pieno di segretezza e di rituali sacri. Con grande attenzione ai dettagli e un’eccellente fotografia, il film si addentra nelle antiche tradizioni che circondano la selezione di un nuovo papa, offrendo un’intensa esplorazione della fede, dell’ambizione e degli intrighi ai più alti livelli della Chiesa cattolica.

Tuttavia, il suo richiamo al realismo può risultare un po’ confuso. Conclave offre una narrazione potente e moderatamente veritiera e cattura il pubblico, con colpi di scena che colpiscono più volte. Caratterizzato da un fantastico accumulo e da una resa ancora maggiore, il colpo di scena finale diConclave è particolarmente scioccante. Tuttavia, dopo aver visto l’intricato finale di Conclave, è probabile che molti spettatori rimangano con una domanda scottante in mente: “Conclave è basato su una storia vera?”.

Conclave non è basato su una storia vera

Conclave si ispira alle tradizioni reali e alla grandezza delle elezioni papali, ma la trama e i personaggi sono frutto dell’immaginazione. Il team dietro Conclave ha un talento impeccabile nel mescolare elementi reali e intrighi di fantasia. Il film presenta l’elezione di un nuovo papa dopo la morte del precedente, spingendo i cardinali in un processo drammatico e pieno di suspense che mette a nudo politiche interne, motivazioni nascoste e dilemmi morali.

Il film non pretende di raccontare un’elezione papale storica. Al contrario, i creatori intrecciano pezzi della reale procedura di elezione con i personaggi originali, infondendo la storia con scenari fittizi progettati per aumentare la tensione. Per esempio, mentre un vero Conclave prevede protocolli rigorosi e un’aria di riverenza, la storia di Robert Harris si addentra in lotte di potere tra cardinali, cospirazioni e ambizioni personali: tutti elementi che rendono la narrazione avvincente, anche se non riflettono la vera natura di ogni Conclave.

Conclave è tratto da un libro di Robert Harris

Conclave è un adattamento dell’omonimo romanzo di Robert Harris del 2016 . Harris è acclamato per la sua capacità di creare thriller basati su eventi e ambientazioni reali e, in Conclave, porta le sue abilità ai rituali della Chiesa cattolica. Harris si è ispirato alle elezioni papali reali e alle usanze uniche del Vaticano, ma ha creato una storia di fantasia per esplorare le dimensioni etiche e personali delle persone coinvolte. Ha fatto ricerche sulla storia del papato e consultato fonti per descrivere accuratamente gli aspetti fisici e procedurali del Conclave, ma la storia rimane interamente un’opera di fantasia.

Le recensioni lodano Conclave dramma sconvolgente che coinvolge il film e il romanzo esplorando le affascinanti dinamiche tra i cardinali. L’idea è che ognuno di questi uomini influenti, tutti contendenti al ruolo religioso più potente del mondo, nutra ambizioni e mancanze proprie. Questo ritratto, anche se romanzato, serve come lente coinvolgente attraverso cui esaminare la natura umana in un ambiente in cui segretezza, rituali e moralità si intersecano per un’elezione non troppo diversa dalle elezioni dei giorni nostri.

Come il Conclave si confronta con il Conclave nella realtà

Sebbene il Conclave includa alcuni rituali e processi che sono accurati rispetto alle tradizioni del Vaticano, ci sono differenze notevoli quando si tratta della rappresentazione dei cardinali e dell’elezione stessa. Nella vita reale, il Conclave è un evento altamente strutturato, condotto con profondo rispetto e gravità. I cardinali si riuniscono nella Cappella Sistina, dove si impegnano in turni di preghiera, riflessione e votazione, cercando la guida divina nella scelta del nuovo Papa. Il processo è meticolosamente organizzato per evitare interferenze esterne e mantenere la riservatezza, con votazioni effettuate su schede cartacee che vengono bruciate dopo ogni turno.

Conclave si prende delle libertà con questa ambientazione aggiungendo strati di suspense e rivalità tra cardinali, in contrasto con la natura più spirituale della selezione del Papa nella vita reale.

Conclave si prende delle libertà con questo processo aggiungendo strati di suspense e rivalità intercardinali, in contrasto con la natura più spirituale della selezione del Papa nella vita reale. La narrazione di Harris in Conclave amplifica i conflitti interni e le agende personali, alludendo a dinamiche di potere e alleanze segrete all’interno del processo di elezione. Sebbene questi elementi accrescano il dramma, si discostano dalla solennità e dall’unità che spesso si vedono nei Conclavi reali.

Inoltre, i cardinali rappresentati nel film hanno storie e motivazioni complesse, che mettono in evidenza i temi del potere, della paura e del perdono e che, pur essendo avvincenti, possono esagerare l’intensità di tali dinamiche nella realtà. Sebbene Conclave faccia un ottimo lavoro per dare l’impressione di essere un’opera di non-fiction, è basato su un libro e alcuni dei suoi ritratti sono eccessivamente drammatizzati. In quanto tale, Conclave non è basato su una storia vera.