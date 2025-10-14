Conclave spiegato: come viene scelto un nuovo papa

Il film Conclave descrive il processo di elezione di un nuovo papa e arricchisce la sua trama drammatica, interpretata in modo eccellente, con una grande attenzione al processo reale. Ralph Fiennes è il protagonista del cast di Conclave nel ruolo del cardinale Thomas Lawrence, decano del Collegio cardinalizio, che guida il processo di elezione di un nuovo papa. Durante il conclave, vari cardinali come Bellini (Stanley Tucci), Tremblay (John Lithgow), Tedesco (Sergio Castellitto), Adeyemi (Msamati) e Benitez (Carlos Diehz) competono per il papato, e vengono alla luce vari segreti minacciosi su ciascuno di loro.

Nel viaggio emozionante verso il Conclave, con il suo finale a sorpresa, il cardinale Lawrence naviga tra le opinioni disparate dei vari candidati. Tedesco è un tradizionalista severo, Bellini è un liberale progressista e Adeyemi è economicamente liberale ma socialmente conservatore. Questo mette Lawrence in un conflitto di interessi, poiché anche lui potrebbe essere un potenziale candidato, e la sua riluttanza a considerarsi tale potrebbe renderlo l’uomo perfetto per il lavoro.

Ma Lawrence infrange alcune regole nel corso del film, ed è affascinante leggere come si svolgerebbe il vero conclave papale e quali sono le differenze rispetto al film.

Come viene scelto un nuovo papa nella vita reale

I cardinali vengono convocati da tutto il mondo per partecipare al conclave

Con la morte di Papa Francesco e l’elezione di un nuovo papa all’orizzonte, l’interesse per Conclave e il processo che descrive è aumentato notevolmente. Da oltre un millennio, i leader della Chiesa cattolica romana si riuniscono nella Città del Vaticano per elezioni esclusive, note come conclavi papali. Ancora oggi, il conclave papale si tiene nella storica Cappella Sistina, come avviene dal 1878, quando fu eletto Leone XIII.

Il defunto Papa Francesco, nominato nel 2013, è stato eletto attraverso questo processo all’età di 76 anni. Il voto per il nuovo papa è un processo altamente riservato che si svolge a porte chiuse nella Cappella Sistina, che viene ispezionata alla ricerca di microfoni e telecamere prima dell’inizio della procedura.

Durante il sequestro, ai cardinali non è permesso parlare del processo elettorale in corso con nessuno all’esterno, pena la scomunica. A ogni cardinale viene consegnata una scheda elettorale con la scritta “Eligo in Summun Pontificem”, una frase latina che significa “Io eligo come sommo pontefice”. Un dettaglio importante è che ai cardinali non è consentito scrivere il proprio nome. I cardinali, in ordine di anzianità, si recano poi uno alla volta all’altare per depositare le loro schede in un calice, prima che i risultati vengano conteggiati e letti ad alta voce ai presenti.

Se viene eletto un nuovo papa, dal tetto del Vaticano uscirà un fumo bianco, rivelando al mondo che è stata presa una decisione.

Un cardinale deve ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti per diventare il nuovo papa. Se viene eletto un nuovo papa, dal tetto del Vaticano uscirà un fumo bianco, rivelando al mondo che è stata presa una decisione. Tuttavia, se non viene presa alcuna decisione, le schede elettorali verranno bruciate con l’aggiunta di una sostanza chimica che rende il fumo nero. In questo caso, il conclave riprende, con altre due o quattro votazioni al giorno. Se, al quinto giorno, non è stata presa una decisione, i cardinali faranno una pausa per pregare e discutere prima di continuare.

Il conclave papale più lungo della storia si è svolto dal 29 novembre 1268 al 1271, durando 34 mesi. Alla fine, è stato eletto Papa Gregorio X.

Chi vota per il nuovo papa

Il Collegio dei Cardinali vota il nuovo papa

Quando arriva il momento di tenere un conclave papale, tutti i cardinali del mondo di età inferiore agli 80 anni devono recarsi a Roma per partecipare al processo. In generale, si prevede che si presentino circa 120 partecipanti, il che rende la maggioranza dei due terzi pari a circa 80. All’elezione di Papa Francesco nel 2013 hanno partecipato 115 cardinali. Sono presenti anche due maestri di cerimonia, tra i pochi non cardinali ammessi nella cappella durante il processo elettorale. Ad alcuni cardinali vengono anche assegnati ruoli speciali all’interno dell’elezione.

Per quanto riguarda il prossimo conclave per il successore di Papa Francesco, ci sono 135 cardinali che rientrano nel limite di età per poter votare per il papato. Tuttavia, il numero totale dei partecipanti al conclave può variare, e non è probabile che tutti i cardinali aventi diritto si rechino a Roma per partecipare, anche se sarà una grande maggioranza.

Il decano del Collegio cardinalizio è una carica istituita nel XII secolo, con la responsabilità di presiedere il Collegio cardinalizio. Ciò include la convocazione dei cardinali per il conclave e la supervisione del processo. Il decano ha solitamente un vice, nel caso in cui il decano stesso venga eletto papa, in modo che qualcuno sia pronto ad assumere le responsabilità del decano per completare il processo. Nella storia ci sono stati nove casi in cui il decano è stato eletto nuovo papa.

Oltre al decano, nove cardinali vengono scelti a caso per ricoprire vari ruoli nel processo elettorale. Tre sono selezionati come giudici votanti, chiamati “scrutatori”, tre sono selezionati per raccogliere i voti dei cardinali che sono costretti a rimanere nei loro alloggi a causa di malattia e tre sono selezionati per ricontrollare il lavoro degli scrutatori. I non cardinali, compresi i maestri di cerimonia, non possono essere presenti nella cappella mentre i cardinali scrivono le loro schede elettorali.

Solo i cardinali possono diventare papa?

Tecnicamente, qualsiasi uomo cattolico battezzato può essere eletto papa

Dal 1379, ogni papa della Chiesa cattolica romana è stato membro del Collegio dei Cardinali. Tuttavia, non esiste alcuna regola che stabilisca che essi siano gli unici ammessi all’elezione. Tecnicamente, qualsiasi uomo cattolico battezzato può essere eletto, ma un non cardinale non viene eletto dal tempo di papa Urbano VI, che era un arcivescovo. Sebbene sia possibile che venga eletto un non cardinale, è tipico che i cardinali scelgano tra loro, seguendo un processo simile a quello descritto nel film.

Cosa c’è di vero nel film Conclave sul processo di elezione del papa

Conclave coglie gli elementi importanti

Le recensioni di Conclave hanno sottolineato l’attenzione ai dettagli del film in termini di ambientazione e scenografia, ma anche la rappresentazione del conclave papale è piuttosto accurata. Il film è particolarmente accurato per quanto riguarda i rituali di lunga data che fanno parte del processo, che inizia con la morte del papa. La scena iniziale mostra Lawrence e gli altri cardinali che distruggono l’anello del papa dopo aver pregato sul suo corpo, un processo che segna la fine del suo regno.

Anche il processo di voto è descritto in modo accurato, con il film che mostra in dettaglio come vengono espressi i voti secondo le tradizioni storiche. Ciò include la combustione dei voti e il fumo utilizzato per comunicare con i fedeli all’esterno e in tutto il mondo se è stato nominato un nuovo papa. A questo proposito, l’isolamento dei cardinali è una parte importante dei temi del film, e Conclave è accurato nel descrivere quanto questo sia importante per il processo, anche se il film permette più interferenze esterne rispetto alla realtà.

Cosa sbaglia Conclave sul processo di elezione del papa

I dettagli sulla tempistica e sull’isolamento sono errati

Per quanto Conclave sia stato acclamato per la sua rappresentazione autentica del processo, alcuni aspetti sono errati. Ci sono alcune differenze nei dettagli del processo reale che sono state tralasciate nel film, come l’assenza del vice-decano e delle cariche nominate, come quella di “scrutatore”. Alcuni aspetti, come gli incontri di Lawrence con monsignor Raymond O’Malley, probabilmente non sarebbero possibili nella vita reale, poiché nemmeno il decano sarebbe autorizzato a parlare con qualcuno del mondo esterno durante il sequestro.

L’uso di O’Malley per ottenere informazioni dall’esterno aumenta la drammaticità di Conclave e giova al film, ma le regole che Lawrence infrange superano i limiti della finzione. Il ruolo di Isabella Rossellini nei panni di suor Agnes ha probabilmente più autonomia di quanto ne avrebbe nella vita reale, sostenendo i temi femministi del film. Lawrence viene mostrato mentre vota per se stesso verso la fine di Conclave, e si sottintende che altri cardinali abbiano fatto lo stesso durante tutto il film, cosa che tecnicamente non sarebbe consentita.

Conclave mostra il raduno dei cardinali per l’elezione, ma in realtà ci sarebbero settimane tra la morte del papa e l’elezione del nuovo papa.

Anche la cronologia del film è affrettata rispetto a ciò che accadrebbe nella vita reale. Conclave mostra il raduno dei cardinali per l’elezione, ma in realtà ci sarebbero settimane tra la morte del papa e l’elezione del nuovo papa. Con la recente morte di Papa Francesco, ci sarà un periodo di lutto di nove giorni e il funerale si terrà il 26 aprile 2025. Solo al termine del periodo di lutto avrà inizio il processo del conclave.

Tuttavia, uno degli errori più evidenti del film riguarda il personaggio del cardinale Benitez, il cardinale che alla fine viene nominato nuovo papa.

David Gibson, direttore del Centro per la religione e la cultura della Fordham University, ha commentato il personaggio e, pur ammettendo che il colpo di scena con l’elezione di Benitez fosse possibile, ha sottolineato che Conclave presenta un’evidente inesattezza riguardo al cardinale segreto:

Esiste una vera e propria usanza secondo la quale un papa può nominare un cardinale “in pectore”, che in latino significa “nel suo cuore” o “nel suo petto”. Il nome è solitamente noto solo al papa, perché il vescovo andrebbe incontro a persecuzioni se la sua identità fosse resa nota. Questo non viene mai spiegato nel film, sicuramente per ragioni di tempo. Un problema tecnico è che, non appena un papa muore, se non ha rivelato questo nome, quel cardinale segreto non sarebbe un cardinale e non potrebbe partecipare al conclave nemmeno con un permesso, come fa il cardinale Benitez.

Sebbene la rivelazione di Benitez che si presenta al conclave senza che nessuno sappia della sua esistenza sia un momento drammatico, il fatto che ciò lo avrebbe reso ineleggibile per partecipare al conclave, figuriamoci per essere nominato papa, è un errore sostanziale di Conclave.