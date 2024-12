Stanley Tucci: 10 cose che forse non sai sull’attore

Uno tra i volti più ricorrenti nel panorama hollywoodiano è quello di Stanley Tucci, attore che nella sua carriera ha dimostrato di poter passare con abilità da un ruolo comico a personaggi complessi, cupi, talvolta mostruosi. Nel corso degli anni ha partecipato ad alcuni tra i più celebri film del panorama statunitense, ottenendo di volta in volta le lodi di critica e pubblico.

Ecco 10 cose che forse non sai di Stanley Tucci.

I film e i programmi TV di Stanley Tucci

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore debutta al cinema con il film L’onore dei Prizzi (1985), con Jack Nicholson. Raggiunge poi una prima notorietà con Il bacio della morte (1995), per poi acquistare sempre più fama con film come Harry a pezzi (1997), Era mio padre (2002), The Terminal (2004), con Tom Hanks, Slevin – Patto criminale (2006), Il diavolo veste Prada (2006), con Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt. In seguito, recita in pellicole come Julie & Julia (2009), Amabili resti (2009), con cui si consacra, Easy Girl (2010), Captain America – Il primo vendicatore (2011), Hunger Games (2012) e i suoi sequel, con Jennifer Lawrence, Il caso Spotlight (2015), La bella e la bestia (2017), A Private War (2018), The King’s Man – Le origini (2020), Whitney – Una voce diventata leggenda (2022) e Conclave (2024), con Ralph Fiennes.

I film su Netflix di Stanley Tucci

Alcuni dei film in cui ha recitato Tucci si possono ritrovare su Netflix, come Whitney – Una voce diventata leggenda, The Silence, Transformers 4 – L’era dell’estinzione e Transformers – L’ultimo cavaliere, ma anche la miniserie Inside Man.

2. Ha preso parte a produzioni televisive. Nel corso della sua carriera Tucci non ha mancato di recitare anche per il piccolo schermo, comparendo in alcuni episodi di serie come Oltre la legge – L’informatore (1988-1989), Murder One (1995-1996), 3 libbre (2006), E.R. – Medici in prima linea (2007-2008) e Fortitude (2015). Nel 2017 si è invece fatto apprezzare per il ruolo di Jack Warner nella miniserie Feud, mentre nel 2019 è stato invece tra i protagonisti di Limetown. Ha poi recitato in La fortuna (2021), Inside Man (2022) e Citadel (2023).

3. È anche regista e sceneggiatore. Negli anni Tucci ha dimostrato di non essere interessato soltanto alla recitazione, compiendo infatti il grande passo dietro la macchina da presa. Nel 1996 esordisce così alla regia del film Big Night, da lui anche scritto. Successivamente dirige Gli imbroglioni (1998), Il segreto di Joe Gould (2000), Blind Date (2007) e il recente Final Portrait – L’arte di essere amici (2017), dove dirige l’attore Armie Hammer.

Stanley Tucci in Hunger Games

4. Ha accettato il ruolo senza esitazioni. L’attore è presente in tutti e quattro i film di Hunger Games, ricoprendo il ruolo di Caesar Flickerman, il presentatore dei tributi e delle notizie sui giochi che danno il titolo ai film. Stanley Tucci aveva già lavorato in precedenza con il regista Gary Ross e ha accettato subito la sua offerta di interpretare tale ambiguo personaggio, senza nemmeno sapere di cosa parlasse il film.

Stanley Tucci in Amabili resti

5. Si è trasformato il più possibile. Dovendo interpretare il ruolo di un pedofilo nel film Amabili resti, l’attore decise di camuffarsi il più possibile poiché si sentiva a disagio all’idea di essere associato a tale personaggio. Per questo motivo ha infatti indossato dei denti finti, delle lenti a contatto azzurre, dei baffi finti, delle imbottiture per apparire più corpulento e degli occhiali da vista.

6. È stato nominato all’Oscar. L’attore è risultato particolarmente credibile e spaventoso nel suo ruolo, tanto da conquistare immediatamente le lodi della critica, che ha indicato la sua come una delle performance migliori dell’anno. Tucci ricevette infatti numerose nomination a importanti premi nel corso della stagione, arrivando poi a guadagnare la sua prima candidatura come miglior attore non protagonista ai premi Oscar.

Stanley Tucci, sua moglie e i figli

7. Si è sposato due volte. Nel 1995 l’attore ha sposato Kathryn Louise Spath, da cui ebbe due gemelli nati nel 2000, e una figlia nata nel 2002. La coppia, tuttavia, annuncia la separazione nel 2003. Decidono però di riconciliarsi, tornando insieme nel 2005, e rimanendo uniti fino al 2009, anno in cui la donna viene a mancare per via di un tumore. Nel 2011 l’attore annuncia il fidanzamento con Felicity Blunt, agente letterario e nota per essere la sorella dell’attrice Emily Blunt. I due si sposano l’anno successivo, dando poi alla luce due figli, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2018.

Stanley Tucci ha rivelato di aver avuto una malattia

8. Ha avuto un particolare tumore. In una recente intervista rilasciata al quotidiano britannico The Guardian, Stanley Tucci ha raccontato di aver scoperto nel 2019 di avere un tumore alla lingua. L’attore ha poi spiegato nel dettaglio cosa ha dovuto passare a causa di questo localizzato in bocca: “Avevo fame, ma il sapore in bocca era orribile“. Tucci è ancora interessato dalla difficoltà a deglutire, che spiega essere un effetto collaterale delle radiazioni, che fanno parte della terapia della cura a cui si è poi sottoposto.

Stanley Tucci parla italiano

9. Ha origini italiane. Figlio di Stanley Tucci Sr. e Joan Tropiano, l’attore vanta origini italiane da parte dei nonni. Quelli paterni, Stanislao Tucci e Teresa Pisani, erano infatti originari rispettivamente di Marzi, in provincia di Cosenza, e di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. I nonni materni, invece, provengono da Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Proprio per onorare queste origini, Tucci ha realizzato la serie Stanley Tucci: Searching for Italy, un programma di viaggi e cucina, durante la quale ha dimostrato di parlare anche un poco di italiano.

L’età e L’altezza di Stanley Tucci

10. Stanley Tucci è nato a Peekskill, New York, Stati Uniti, l’11 novembre 1960. L’attore è alto complessivamente 1,72 metri.

