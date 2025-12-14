HomeCinemaApprofondimenti

Cosa significa davvero il titolo del film Il silenzio degli innocenti

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Jodie Foster e Anthony Hopkins in Il silenzio degli innocenti (1991)
© © 1991 Twentieth Century Fox

L’iconico e venerato film Il silenzio degli innocenti è uscito più di 30 anni fa, ma c’è ancora un dibattito in corso sul vero significato del titolo del film. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Thomas Harris, il film di Jonathan Demme, vincitore dell’Oscar come miglior film nel 1991, lascia ampio spazio all’interpretazione. Il silenzio degli innocenti è ricco di orrori psicologici e fisici, ma la natura del titolo risiede in realtà nelle tranquille conversazioni tra i personaggi principali del film.

Il silenzio degli innocenti rimane uno dei soli sei film horror nominati all’Oscar come miglior film. Oltre alla vittoria nel 1991 nella categoria principale, il film, interpretato da Anthony Hopkins e Jodie Foster, ha vinto i premi per il miglior regista, la miglior attrice, il miglior attore e la miglior sceneggiatura non originale. La continua popolarità di un film così influente e culturalmente rilevante ha portato ad anni di ampi dibattiti sul significato del suo titolo criptico.

Il titolo Il silenzio degli innocenti è una metafora delle vittime innocenti

Il Silenzio degli innocenti Ted Levine Buffalo Bill

Quando incontriamo per la prima volta l’agente Clarice Starling, interpretata da Foster, è una giovane e talentuosa tirocinante dell’accademia comportamentale dell’FBI. Le viene chiesto di aiutare a catturare un sadico serial killer a piede libero: Buffalo Bill. Questo Il silenzio degli innocenti cattivo si ispira a serial killer reali. Uccide le sue vittime e le scuoia, ricavandone pezzi di abbigliamento che potrà indossare in seguito. La Foster finisce per immergersi completamente in questo caso grazie alla sua capacità di entrare in empatia con il dottor Hannibal Lecter, imprigionato, e con le numerose vittime innocenti di Hannibal, Buffalo Bill e innumerevoli altri assassini.

Queste vittime innocenti sono gli “agnelli” per Clarice. Sono animali indifesi, vaganti e bisognosi di guida e protezione. Lei vede il suo ruolo all’FBI come un mezzo per difendere questi agnelli che non possono proteggersi da soli. Entra in empatia con queste vittime e lavora per salvarle, non solo perché è il suo lavoro, ma anche a causa del trauma che ha subito da bambina.

Come il titolo Il silenzio degli innocenti si collega anche a Clarice

Anthony Hopkins in Il silenzio degli innocenti (1991)
© Orion Pictures

Nel secondo incontro faccia a faccia tra il dottor Hannibal Lecter e Clarice, Hannibal cerca di entrare nella mente di Clarice prima di darle consigli su come catturare Buffalo Bill. Clarice racconta una storia straziante sulla sua infanzia in un allevamento di pecore nel Montana. A tarda notte, sentiva gli agnelli gridare di dolore. Dopo settimane passate ad ascoltare questi lamenti, decise di indagare e scoprì che gli agnelli primaverili venivano macellati. Clarice non riusciva a sopportare di vederli soffrire, così ha cercato di scappare con uno di loro. È stata catturata e riportata a casa dallo sceriffo locale prima che potesse farlo. Per la sua trasgressione, è stata mandata a vivere in un orfanotrofio.

Hannibal riconosce immediatamente il disturbo da stress post-traumatico di cui soffre Clarice a causa del massacro degli agnelli e della sua incapacità di salvarne uno. Clarice ammette di avere incubi ricorrenti, durante i quali si sveglia sentendo gli agnelli che gridano. Egli psicoanalizza correttamente Clarice per il proprio contorto divertimento, in modo che lei comprenda le motivazioni personali che la spingono a cercare Buffalo Bill. Lei cerca di salvare quante più vittime indifese possibile nella speranza di mettere a tacere gli agnelli che la perseguitano. Questa rivelazione permette a Il silenzio degli innocenti di progredire verso il suo finale agghiacciante, in cui Clarice trova Buffalo Bill e finalmente salva un agnello innocente.

Approfondimenti sul mondo di Hannibal Lecter:

Articolo precedente
Il silenzio degli innocenti: la spiegazione delle falene di Buffalo Bill
Articolo successivo
Hannibal Lecter: la storia vera da cui trai ispirazione il personaggio de Il Silenzio degli innocenti
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved