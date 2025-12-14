Il silenzio degli innocenti: la spiegazione delle falene di Buffalo Bill

La falena teschio è un simbolo famoso del film Il silenzio degli innocenti, ma l’insetto preferito da Buffalo Bill è molto più di una semplice coincidenza. Questo cupo thriller psicologico del 1991 segue le vicende dell’agente dell’FBI Clarice Starling (Jodie Foster) mentre dà la caccia a Buffalo Bill (Ted Levine), un serial killer che uccide e scuoia le donne. Poiché la serie di omicidi di Bill ha lasciato perplessi anche agenti dell’FBI e profiler esperti, Clarice chiede aiuto al cannibale e assassino Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) per comprendere la psiche di Bill e poterlo catturare. Nonostante la presenza piuttosto opprimente di Hannibal nel corso del film, il personaggio appare sullo schermo solo per circa sedici minuti.

Uno dei modus operandi di Buffalo Bill in Il silenzio degli innocenti è quello di lasciare uno strano graffetta nella gola delle sue vittime: una falena teschio. Questo viene scoperto per la prima volta durante una scena di autopsia inquietante, e il simbolismo dietro la falena diventa una parte fondamentale per comprendere le motivazioni di Bill. Come lo stesso Lecter rivela in seguito a Clarice, il significato della falena è il cambiamento. “Da bruco a crisalide, o pupa, e da lì alla bellezza.” Lecter si riferisce al processo di metamorfosi, e questo concetto è presente anche nel percorso di Clarice.

Naturalmente, in relazione a questo, c’è la rappresentazione problematica dell’apparente disforia di genere di Bill e di come la affronta. In Il silenzio degli innocenti, Bill desidera cambiare sesso e assumere un’identità di genere che corrisponda al suo vero io interiore. Purtroppo, sebbene il simbolismo della metamorfosi abbia un senso logico, ridurre un personaggio tridimensionale a uno stereotipo dannoso non solo è ingiusto, ma si è anche rivelato doloroso per la comunità trans. In un’epoca in cui le persone LGBTQ+ non erano molto rappresentate, dipingere un uomo che desidera cambiare sesso come un brutale assassino che invidia con odio le donne e ne colleziona le pelli era dolorosamente dannoso. La scarsa attenzione riservata dal film al tema trans e la complessa eredità di Buffalo Bill sono affrontate nella serie sequel della CBS Clarice, recentemente trasmessa in anteprima.

Il simbolismo della falena si estende anche alla storia di Clarice, con Il silenzio degli innocenti che si apre con lei ancora in addestramento all’accademia dell’FBI, prima che subisca la sua trasformazione e venga battezzata in un mondo di oscurità. Mentre Clarice inizia la narrazione come un’agente inesperta che ha bisogno di aiuto per comprendere la psicologia degli assassini, il film si conclude con lei e Lecter che sono le due persone che comprendono meglio Bill. Ogni parvenza di innocenza è stata erosa e, sotto la guida di Lecter, lei è cresciuta sia a livello personale che professionale.

C’è anche un simbolismo evidente dietro la falena testa di morto stessa, al di là della metamorfosi. La falena deriva il suo nome inquietante dal fatto che ha un disegno che ricorda un teschio umano sulla parte superiore del corpo. Anche dopo aver finito con le sue vittime, Bill lascia un simbolo di morte dentro di loro; molto probabilmente lasciato nelle loro gole perché queste falene possono squittire, deridendo così le urla spaventate delle anime sfortunate. Proprio come Buffalo Bill e Il silenzio degli innocenti nel suo insieme, il tema della falena è stratificato in un sottotesto inquietante.