Due emisferi: la storia vera dietro il film Netflix

Due emisferi è una storia commovente che racconta i tentativi di una madre di assicurare la vita migliore possibile a suo figlio, nato con una patologia che ne complica l’esistenza. Il figlio maggiore di Bárbara Anderson, Lucca, è infatti nato con una paralisi cerebrale infantile, un disturbo dello sviluppo cerebrale che presto inizia a minacciare la qualità della sua vita. Di conseguenza, quando la madre sente parlare di un trattamento sperimentale in India che promette grandi miglioramenti, decide di far accedere il figlio a questa terapia. Così, nonostante le complicazioni di un viaggio internazionale tanto impegnativo, Bárbara si assume il compito di rendere il Citotrone, apparentemente miracoloso, parte del futuro di suo figlio.

LEGGI ANCHE: Due Emisferi, la spiegazione del finale: Lucca riceve le cure di cui ha bisogno?

Powered by

Diretto da Mariana Chenillo, questo film spagnolo si addentra quindi nella vita di un ragazzino disabile la cui famiglia lo sostiene nella buona e nella cattiva sorte. Un’attenzione particolare è rivolta a sua madre, Bárbara, che è disposta a muovere l’inferno e l’acqua alta per ottenere per suo figlio tutte le opportunità che merita. I temi commoventi della storia, come l’amore familiare, le complicazioni della disabilità cronica e la tenacia della madre, hanno risuonato con il pubblico abbastanza da far diventare Due emisferi il film più visto del momento su Netflix, ma anche suscitare l’interesse per Lucca e per la sua storia vera oltre il film.

Due emisferi è basato sul libro autobiografico di Bárbara Anderson

Il film è un adattamento del libro di Bárbara Anderson I due emisferi di Lucca. Il romanzo spagnolo, pubblicato nel 2019, è la prima incursione della giornalista nella scrittura e rappresenta un resoconto autobiografico della sua esperienza di madre di un bambino disabile. Da quando Lucca è nato e gli è stata diagnosticata una paralisi cerebrale, sua madre si è tenuta diligentemente al corrente delle novità e degli aggiornamenti in campo sanitario per poter cercare alternative che rendessero la vita più facile a suo figlio. Per questo motivo, poco dopo essere entrata in scena, la madre è venuta a conoscenza di Cytotron, un dispositivo a risonanza magnetica che potrebbe potenzialmente aiutare Lucca.

Grazie a un contatto ad Harvard, Anderson è riuscita a contattare il dottor Rajah Kumar, l’inventore del Citotrone. Da lì, lei, suo marito Andres e i loro figli, Lucca e Bruno, hanno deciso di intraprendere un viaggio in India nel 2017 per provare il trattamento sperimentale. Il viaggio è stato finanziariamente impegnativo e ha comportato una serie di complicazioni. Ciononostante, gli Anderson non hanno lasciato che nulla li dissuadesse dal percorso che avevano scelto. Durante questo periodo, la giornalista ha tenuto un diario dettagliato del viaggio, annotando ogni progresso medico nella vita di suo figlio. Queste annotazioni l’hanno aiutata a scrivere il suo romanzo d’esordio e a condividere la storia della sua famiglia con il mondo.

Il trattamento iniziale con Citotrone, durato 28 giorni, ha finito per fare miracoli per Lucca, che è stata una delle prime persone al mondo a testare il dispositivo per quanto riguarda la rigenerazione dei neuroni e la riparazione dei danni neurologici. In effetti, il trattamento lo ha aiutato a sviluppare la capacità di parlare e le sue prime parole sono state il nome dell’inventore, Kumar. Il film di Mariana Chenillo, con la sceneggiatura di Javier Peñalosa, racchiude la meraviglia di questo primo viaggio in India intrapreso dalla famiglia Anderson. Mette in luce le sfumature mediche della storia di Lucca e allo stesso tempo fa luce sulle dinamiche familiari emotivamente crude che hanno reso possibile questo incredibile trattamento per il giovane ragazzo.

Per questo, nonostante l’occasionale allontanamento dalla realtà, Due emisferi rimane una versione autentica e accurata della vera storia della famiglia Anderson. In una conversazione con Netflix, la Anderson ha parlato della sua esperienza con il film. Ha detto: “Guardare se stessi in un film è molto difficile da spiegare; ho pianto quando ho visto che eravamo di nuovo noi. Ascoltando le voci di Bárbara Mori e Juan Pablo Medina, con il mio timbro o con le frasi di Andrés, mio marito, ho visto che eravamo altre persone e il mio corpo si è bloccato. Come si dice spesso che la realtà supera la finzione, questa volta la finzione ha catapultato la nostra vita a un altro livello”.

Il Citotrone è un dispositivo reale che può essere usato nel trattamento del cancro

Sebbene l’attenzione centrale di Due emisferi rimanga indubbiamente sulla famiglia Anderson e sulla sua storia, il film porta alla luce anche l’influenza reale del Citotrone, una macchina innovativa, ideata dal dottor Rajah Vijay Kumar, uno scienziato di Banglore. Kumar ha iniziato le sue ricerche per la creazione della macchina già nel 1987 e ha prodotto il primo prototipo nel 1999. Il medico ha sempre voluto che la macchina fosse utilizzata per il trattamento del cancro. Il suo utilizzo commerciale è iniziato nel 2006 come strumento per l’ingegneria dei tessuti. Nel 2012, il Citotrone è stato approvato per l’uso clinico con il marchio CE (Conformité Européenne).

Inoltre, il trattamento di Lucca Anderson ha avuto un ruolo cruciale nel portare la tecnologia rivoluzionaria in Messico. Dopo il suo caso, l’Hospital Infantil de México Federico Gómez, un centro sanitario infantile di Città del Messico, ha potuto acquistare una delle macchine. Secondo quanto riferito, Barabara Anderson ha dato un notevole contributo alla realizzazione di questa realtà. Oggi il Citotrone continua a essere uno strumento efficace per la diagnosi dei tumori e per il trattamento di tumori e tessuti. Nel 2017, per la sua invenzione innovativa Kumar è stato riconosciuto come uno dei dieci migliori scienziati dell’India.

Lucca Anderson continua a vivere la sua vita al meglio

Dopo il primo trattamento con Citotrone nel 2017, Lucca Anderson si è sottoposto al trattamento altre tre volte durante i suoi viaggi in India. Di conseguenza, è oggi libero dall’epilessia da cinque anni e ha mosso i primi passi per camminare e parlare. Attualmente frequenta la scuola elementare insieme al fratello minore Bruno. Continua a vivere nuove avventure con la sua famiglia, sia che si tratti di festeggiare piccoli traguardi, come compleanni e festività, sia che si tratti di nuove esperienze emozionanti. Recentemente, ha ad esempio vissuto l’esperienza di sfilare sul tappeto rosso con la sua famiglia per la prima del film Due emisferi.