E venne il giorno: la spiegazione del finale del film di M. Night Shyamalan

La narrazione visiva è uno strumento così potente che può suscitare risate, sentimenti e sensazioni di terrore nella mente del pubblico. Soprattutto quando si tratta di un film horror o thriller, può immergere un gruppo di spettatori in un’altalena di paura e suspense. M. Night Shyamalan è noto per la sua capacità di giocare con il terrore o la suspense attraverso la sua narrazione. Il sesto senso (1999) o Split (2016) sono alcuni dei film horror più notevoli e brillanti della sua carriera. Tra questi si colloca anche E venne il giorno (qui la recensione), del 2008, con protagonisti Mark Wahlberg e Zooey Deschanel.

La trama di E venne il giorno

La storia si svolge in una soleggiata mattina a Central Park, New York, dove un gruppo di persone viene colpito da un gas tossico rilasciato nell’aria dalle piante. Il gas velenoso influisce sulle capacità cognitive delle persone e le rende confuse e distanti, portandole infine al suicidio. La storia ruota principalmente attorno a un insegnante di scienze, Elliot Moore (interpretato da Mark Wahlberg), sua moglie Alma (Zooey Deschanel) e alcune altre persone che cercano di fuggire da questa situazione disastrosa nella loro città natale, Filadelfia. Tuttavia, la situazione si fa sempre più intensa, rendendo impossibile per loro fuggire così rapidamente.

Qual è la ragione dietro ai suicidi di massa?

Il disastro naturale in E venne il giorno è inquietante e complesso da spiegare perché è invisibile e ambiguo per tutta la durata della storia. Si suppone che le piante siano responsabili di questi eventi catastrofici, poiché emettono una neurotossina nociva che altera le funzioni cerebrali degli esseri umani. La neurotossina influenza direttamente le capacità cognitive delle persone, compromettendo la loro capacità di conservare la memoria. I primi segni o sintomi di questo evento sono confusione e perdita dei ricordi, ma non ci vuole molto tempo perché abbia effetti fatali. Ben presto, le persone colpite perdono le loro capacità cognitive e la loro voglia di vivere, spingendole a togliersi la vita in modo brutale.

Il disastro non viene mai menzionato esplicitamente nel corso del film, anche se emergono molte speculazioni e teorie. Elliot, essendo lui stesso un insegnante di scienze, cerca di trovare una ragione logica e spiega a sua moglie che questa neurotossina colpisce gli esseri umani seguendo una folata di vento. Conclude che questa tossina può danneggiare solo le persone in un grande gruppo, quindi è meglio dividersi in piccoli gruppi per sopravvivere a questa minaccia. Tuttavia, la teoria di Elliot viene successivamente smentita quando la neurotossina uccide una donna anziana che si trova da sola nel suo giardino. Nessuna teoria o logica può dunque definire l’origine, la causa o la soluzione di questa situazione minacciosa nel film.

La spiegazione del finale del film E venne il giorno

Elliot e Alma si uniscono a Julian e sua figlia Jess per lasciare Filadelfia, credendo di aver trovato finalmente qualcuno disposto ad aiutarli e ad accompagnarli fuori dalla città. Tuttavia, Julian non può unirsi a loro perché deve tornare nella città dove si sta recando sua moglie. Chiede quindi a Elliot di prendere Jess e prendersi cura della bambina. L’uomo sa che non c’è alcuna certezza che tornerà vivo, quindi, con la speranza nel cuore, torna indietro per andare a prendere sua moglie. Sfortunatamente, durante il tragitto, viene colpito dalla neurotossina e si uccide pugnalandosi.

Elliot e Alma si prendono intanto cura di Jess come se fosse loro figlia e non la perdono mai di vista. Nel frattempo, Elliot fa amicizia con due ragazzini che stanno fuggendo da questo pericolo per sopravvivere. Con l’aiuto dei ragazzi, individua una casa dove spera di trovare del cibo e un posto dove passare la notte. Sfortunatamente, un gruppo di sopravvissuti eccessivamente sospettosi e armati uccide i ragazzi e spaventa Elliot e Alma, costringendoli ad abbandonare la proprietà. Alla fine, Elliot, Alma e Jess trovano una villa di proprietà di una signora anziana che sembra losca e scortese. La signora offre loro la cena e un posto dove stare, ma è anche vittima della paranoia.

Accusa costantemente Elliot di essere un ladro e un assassino, pensando che possa essere venuto a casa sua per ucciderla. Il giorno seguente, quando Elliot fa del suo meglio per convincerla che è innocuo, la signora non si fida delle sue parole. Tuttavia, mentre esce dalla sua villa, una folata di vento che trasporta la neurotossina la colpisce, causandole una morte orribile. Elliot non può uscire a causa della tossina, ma scopre con orrore che sua moglie Alma e Jess non sono nella villa. Si trovano in una baracca vicina, dove sono bloccate a causa della tossina nociva all’esterno. Elliot chiede loro di rimanere dove sono e continua a comunicare con loro con l’aiuto di un condotto che collega i due luoghi.

Mentre è bloccato nella villa della vecchia signora, Elliot si sente isolato e distaccato dalla sua famiglia. D’altra parte, anche Alma si sente bloccata e ansiosa perché è più preoccupata per quella bambina, Jess, che per se stessa. Tuttavia, Elliot e Alma cercano di evitare tutti i malintesi e di parlarne in questa situazione. Ricordano alcuni dei momenti più felici della loro vita e si rendono conto che si amano ancora come sempre. Rendendosi conto che la morte sta bussando alla loro porta, sia Elliot che Alma accettano il loro destino imminente e decidono di uscire dalla villa per salutarsi per sempre. Ma, sorprendentemente, quando escono, il vento smette improvvisamente di soffiare, rendendo l’ambiente normale come prima.

I temi di E venne il giorno

E venne il giorno tratta dell’assurdità e dell’impenetrabilità della vita, che va oltre la nostra conoscenza e comprensione. Il disastro naturale descritto nel film è un fenomeno inspiegabile che alla fine nessuna logica può definire. La catastrofe inizia all’improvviso e si ferma senza alcun intervento da parte dell’umanità. Tuttavia, questo evento catastrofico può essere visto come un avvertimento naturale all’umanità. Gli esseri umani hanno oppresso gli elementi naturali per secoli. Dalla deforestazione all’estinzione di molte specie, l’equilibrio del nostro ecosistema è stato compromesso.

Questa catastrofe naturale causata dalle piante potrebbe essere un messaggio di avvertimento per gli esseri umani. Il perdono della natura ha incoraggiato le persone a commettere ulteriori atrocità, quindi questa volta agisce contro gli esseri umani, sperando in un cambiamento. Se le persone non smetteranno presto le loro azioni ingiuste contro la natura, potrebbero presto assistere a forme ancora più orribili di calamità naturali. Inoltre, il film tratta anche del legame umano rappresentato dalla relazione tra Elliot e Alma in questo momento di pericolo. Il modo in cui si riconciliano e si riuniscono trasmette la necessità dell’amore e dell’unità anche in mezzo al pericolo.

Come mai tutto torna improvvisamente alla normalità?

Il finale non menziona esplicitamente il motivo per cui il disastro naturale si ferma improvvisamente nella parte nord-orientale degli Stati Uniti. Gli scienziati e gli esperti sono all’oscuro quanto la gente comune. Intanto, Alma ed Elliot adottano Jess, scoprendo poi di aspettare anche un figlio tutto loro. La parte nord-orientale degli Stati Uniti è a questo punto libera da questa minaccia naturale, ma sfortunatamente un evento simile si verifica in Francia. Qui, in una mattina soleggiata, un gruppo di turisti viene improvvisamente colpito da quest’aria velenosa, che li costringe a fermarsi e a uccidersi, segno che l’orrore può riprendere da un momento all’altro.