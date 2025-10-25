Elevation: la spiegazione del finale dall’action con Anthony Mackie

Il finale di Elevation presenta diversi elementi tematici e di world-building da analizzare. Il film sui mostri del 2024 è ambientato nella regione delle Montagne Rocciose degli Stati Uniti, il che consente un espediente unico. I mostri hanno invaso la Terra e ucciso senza pietà una parte significativa della popolazione, ma non si avventurano oltre i 2.400 metri di altitudine. Questo mette Will (Anthony Mackie) in difficoltà quando deve viaggiare per salvare la vita di suo figlio. Le recensioni di Elevation lodano le dinamiche dei personaggi e la drammaticità del film, che costituiscono il nucleo della narrazione tra elementi di azione e thriller.

Elevation è diretto da George Nolfi, che in precedenza ha scritto The Bourne Ultimatum, Ocean’s Twelve e diretto The Adjustment Bureau. Il cast di Elevation è guidato da due star del Marvel Cinematic Universe: Anthony Mackie e Morena Baccarin. Alla fine del film i loro personaggi scoprono un metodo per uccidere finalmente un Reaper, dando nuova speranza alle comunità umane che vivevano nelle Montagne Rocciose. Alzano una bandiera pirata, unendo gli umani della zona per andare a caccia di Reaper, uccidendone diversi prima che scorrano i titoli di coda.

Come Nina uccide il Mietitore nel finale di Elevation

I proiettili rivestiti di cobalto di Nina causano l’autodistruzione dei Mietitori

Prima dell’apocalisse in Elevation, Nina era una scienziata che lavorava in un laboratorio a Boulder, in Colorado. Il suo obiettivo nel film è raggiungere il suo laboratorio, dove potrebbe usare una sostanza chimica per potenziare i proiettili per uccidere i Mietitori innescando una carica elettrica. Lo fa esercitandosi su un pezzo di armatura indurita dei Mietitori che recupera all’inizio del film. Quando si esercita in laboratorio, i suoi primi tentativi falliscono prima che decida di applicare il cobalto alla miscela. Questo le permette di uccidere il primo Mietitore che la attacca.

L’idea di Nina di applicare il cobalto deriva dalla sua storia personale. Spiega a Will che, il giorno in cui i Reaper sono arrivati, stava lavorando con la sua azienda per utilizzare il cobalto per potenziare la potenza delle batterie. Capisce che l’applicazione del cobalto potrebbe potenziare la carica di cui ha bisogno dai Reaper e, così facendo, li fa implodere al momento dell’impatto con i suoi proiettili. Questo metodo si rivela efficace su più Reaper, consentendole di issare la bandiera pirata nella loro comunità.

Cosa significa issare la bandiera pirata per il futuro dell’umanità

La bandiera pirata fa sapere alle comunità umane che un Reaper è stato ucciso

La bandiera pirata in Elevation è essenzialmente un simbolo di segnalazione visibile alle altre comunità, che indica che hanno trovato un modo per uccidere un Reaper. All’inizio del film viene stabilito che queste comunità umane utilizzano le radio per tenersi in contatto, ma che hanno smesso di usarle per risparmiare elettricità. Quando la bandiera viene issata, le comunità riprendono i contatti, quindi inviano una squadra di umani con proiettili rivestiti di cobalto per iniziare a combattere i Reaper.

Per la prima volta dopo anni, gli umani non solo hanno un modo per difendersi dai Reaper, ma hanno anche il sopravvento. Il metodo di Nina si rivela facilmente efficace, poiché basta un solo colpo per colpire i bersagli massicci e distruggerli. Sicuramente ci vorrà del tempo per sconfiggere i Reaper, poiché dovrebbe essercene ancora un numero significativo sulla Terra. L’importante è che ora hanno gli strumenti per farlo.

Come è morta la moglie di Will e cosa significa

L’arco narrativo del personaggio di Will in Elevation riguarda il suo confronto con la morte della moglie. Lei era la madre di suo figlio e lui l’aveva incoraggiata a non sostenere Nina nella sua missione per raggiungere il suo laboratorio a Boulder. Ma lei, credendo nella missione di Nina, decise di accompagnarla nonostante le suppliche di Will e non tornò mai più dal viaggio. Will rimase solo a prendersi cura di loro figlio e provò risentimento verso Nina per aver portato sua moglie nella missione.

Alla fine, Will finisce per portare a termine la missione da cui sua moglie non è mai tornata. Piuttosto che limitarsi a procurarsi le bombole di ossigeno per suo figlio, aiuta Nina a raggiungere il suo laboratorio, dando finalmente all’umanità un senso di speranza per la prima volta dopo anni. Will era concentrato sulla protezione di suo figlio e della sua famiglia, ma la sua crescita nel corso del film lo ha portato a capire che l’unico modo per proteggere davvero le persone che amava era quello di opporsi alla minaccia più grande.

Cosa è successo alla famiglia di Nina prima dell’Elevazione?

Will e Katie (Maddie Hasson) trascorrono la maggior parte del film credendo che Nina sia disposta a rischiare tutto perché non ha alcun legame personale. Uno dei colpi di scena più grandi del film è che Nina aveva una famiglia, ma l’ha persa durante l’apocalisse iniziale. Non è chiaro cosa sia successo esattamente, ma Nina si rammarica di aver lavorato invece di passare del tempo con loro quando sono morti. Al momento di Elevation, ha incanalato i suoi sentimenti nella rabbia e nel desiderio di vendetta contro i Mietitori.

Come la scena post-crediti di Elevation prepara il terreno per un sequel

Dopo la vittoria nel finale del film, la scena post-crediti di Elevation suggerisce che le cose potrebbero non rimanere così positive. La breve scena mostra Will e Nina che guardano il cielo mentre le meteore si dirigono verso la Terra, presumibilmente preparando una minaccia futura. Un aspetto importante dei Reapers è che sono macchine, ma il film non spiega mai chi li ha inventati o perché non possono salire oltre gli 8.000 piedi, quindi ci sono già delle domande a cui un sequel dovrà rispondere.

La scena post-crediti in particolare sembra suggerire una nuova minaccia dei Reapers. I primi Reapers provenivano dal sottosuolo, e ora che sono stati sconfitti, una nuova ondata arriverà dal cielo. È pura speculazione, ma un sequel potrebbe vedere l’umanità costretta sottoterra, in spazi come le miniere mostrate nel primo film, con i nuovi Reaper che hanno un effetto inverso rispetto agli originali, in quanto non possono scendere al di sotto di un certo livello di altitudine. Ciò potrebbe significare che le macchine sono una sorta di test per le capacità di sopravvivenza dell’umanità e la sua capacità di adattarsi all’ambiente circostante.

Il vero significato del finale di Elevation spiegato

Elevation è un film abbastanza lineare con idee sull’esperienza interiore di una situazione apocalittica. Sebbene gli esseri umani possano sopravvivere e adattarsi a circostanze diverse, ci sarà sempre un desiderio umano fondamentale di espandersi e prosperare che non può essere contenuto in uno spazio fisico o metaforico. Gli esseri umani delle comunità di Elevation sono fisicamente vivi, ma non realizzano il loro scopo semplicemente esistendo.

Will ha concentrato la sua attenzione esclusivamente sulla sopravvivenza di suo figlio e non si è reso conto che, limitandosi a sopravvivere, suo figlio non potrà mai vivere veramente.

Nel corso del film, ogni personaggio è costretto a fare i conti con ciò che lo rende umano. Nina si è isolata e si è concentrata esclusivamente sulla rabbia e sulla vendetta, e Will la aiuta a ricordare la sua umanità mostrandole la famiglia che un tempo amava. Will ha concentrato la sua attenzione esclusivamente sulla sopravvivenza di suo figlio e non si è reso conto che, limitandosi a sopravvivere, suo figlio non potrà mai vivere veramente. Così, questi personaggi concludono gli eventi di Elevation con una migliore comprensione del loro scopo individuale.

Come è stato accolto il finale di Elevation

Elevation ha avuto un’accoglienza mista ma interessante. Non solo il film di fantascienza del 2024 con Anthony Mackie ha diviso le opinioni dei critici più o meno a metà, ma è anche un esempio di film che evidenzia come le aspettative e i desideri dei critici cinematografici professionisti non corrispondano a quelli del pubblico generale. Ciò è dimostrato dai punteggi di Rotten Tomatoes del film del regista George Nolfi, che ha ottenuto un punteggio Tomatometer (punteggio della critica) del 56%, ma un punteggio Popcornmeter (punteggio del pubblico) dell’80%.

Coloro che hanno apprezzato la solida esecuzione di Elevation di una storia convenzionale hanno apprezzato i momenti finali, mentre coloro che non l’hanno apprezzato l’hanno visto come un ultimo sbadiglio prima che i titoli di coda scorrissero fortunatamente.

Tuttavia, il finale di Elevation non è responsabile dei risultati contrastanti. Per la maggior parte, le risposte negative a Elevation sono state dovute a un unico difetto: l’eccessiva familiarità. Ci sono dozzine di film di fantascienza sui mostri in circolazione, e molti critici hanno semplicemente ritenuto che il film non mostrasse nulla che non avessero già visto prima. Anche molte recensioni positive di Elevation hanno sottolineato questo aspetto. Ad esempio, il critico Zachary Lee di Roger Ebert ha apprezzato il film, ma ha riconosciuto che non fa nulla di innovativo:

Sebbene “Elevation” non riesca mai a superare i limiti del suo genere o a sfuggire all’ombra delle sue influenze, non scende mai così in basso da diventare banale e insulso. Con una durata di soli novanta minuti, è un film di evasione di altissimo livello, che offre pericoli a una distanza di sicurezza dallo schermo.

Il finale di Elevation non è citato come punto di forza o di debolezza in nessuna delle recensioni positive o negative del film. È stata una conclusione perfettamente adatta al film, anche se incredibilmente simile a quella di molti altri thriller d’azione post-apocalittici in cui l’umanità viene quasi spazzata via da esseri mostruosi. Ciò significa che coloro che hanno apprezzato la solida realizzazione di Elevation di una storia convenzionale hanno apprezzato i momenti finali, mentre coloro che non l’hanno apprezzata l’hanno vista come un ultimo sbadiglio prima che i titoli di coda scorrissero fortunatamente.