The Lost Bus: la storia vera dietro l’eroica evacuazione del Camp Fire del 2018

The Lost Bus di Paul Greengrass racconta una storia vera di straordinario eroismo durante il più devastante incendio boschivo della California. Il Camp Fire del 2018 nella contea di Butte, in California, è stato l’incendio boschivo più mortale e distruttivo nella storia dello Stato. L’incendio ha causato molte tragedie all’interno dello Stato, ma ci sono stati anche momenti di coraggio esemplari, tra cui uno messo in evidenza in questo film.

The Lost Bus è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2025 e ha avuto una distribuzione limitata nelle sale il 19 settembre 2025, prima di essere trasmesso in anteprima su Apple TV+. Basato sul romanzo Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire di Lizzie Johnson, il film è incentrato su Kevin McKay, un autista di autobus che ha portato in salvo bambini e insegnanti durante l’incendio.

Il film vede Matthew McConaughey nel ruolo principale, affiancato da America Ferrera nel ruolo di Mary Ludwig, un’insegnante che assiste McKay durante il viaggio. Ha ricevuto ottime recensioni dalla critica e detiene un punteggio dell’86% su Rotten Tomatoes. The Lost Bus è una storia stimolante, ma racconta solo alcune delle persone la cui vita è stata colpita dal catastrofico incendio.

The Lost Bus è basato sul Camp Fire del 2018 in California

Gli incendi boschivi sono purtroppo un evento comune in California. Gran parte della California meridionale si sta ancora riprendendo dagli incendi che hanno colpito Los Angeles. Nel 2018, la California ha subito il peggior incendio boschivo in termini di morti e danni. Secondo ABC 7, l’incendio Camp Fire del novembre 2018 nella contea di Butte ha causato la distruzione di 18.804 edifici, l’incendio di 153.336 acri e 86 morti.

L’incendio è divampato vicino al Feather River Canyon nella contea di Butte, in California, a nord di Sacramento. Secondo EBSCO, l’incendio è stato alimentato da “cespugli e alberi secchi”, ma si è intensificato a causa dei “venti secchi che si sono abbattuti sui pendii delle montagne della Sierra Nevada a est”. Si è trattato di una tempesta di fuoco che si è propagata rapidamente e che, secondo quanto riferito, ha consumato circa “80 acri al minuto”.

L’incendio ha rapidamente raggiunto Paradise, una comunità di circa 27.000 persone. Ai residenti è stato ordinato di evacuare, ma molti sono rimasti intrappolati nelle loro case. I vigili del fuoco hanno fatto del loro meglio per salvare quante più persone possibile e contenere il più possibile l’incendio, ma il fuoco ha comunque causato danni considerevoli, distruggendo circa 13.696 case.

Sebbene le condizioni di siccità abbiano creato una situazione pericolosa, l’origine dell’incendio è stata ricondotta alla Pacific Gas & Electric. Nel 2019, i vigili del fuoco della California hanno dichiarato che l’incendio è stato causato dalle linee di trasmissione elettrica di proprietà della PG&E. La società si è dichiarata colpevole di 84 capi d’accusa di omicidio colposo e ha raggiunto un accordo per un risarcimento danni del valore di 13,5 miliardi di dollari.

Secondo la CBS News, l’8 novembre McKay ha risposto a una chiamata di emergenza. Si è recato alla Ponderosa Elementary School, ha prelevato 22 studenti e li ha portati via dagli incendi. Era accompagnato da due insegnanti, Mary Ludwig e Abbie Davis. Il loro lungo e stressante viaggio è diventato la storia dietro The Lost Bus.

Come The Lost Bus affronta la storia vera

Sebbene The Lost Bus drammatizzi alcuni eventi della storia, come fanno molti film biografici, Greengrass ha comunque adottato un approccio autentico al materiale del film. Ha parlato con McKay e Ludwig per capire quale fosse stata la loro esperienza, nonché quale fosse la loro situazione di vita al di fuori di questo evento. Anche McConaughey e Ferrera hanno parlato con loro prima di interpretarli.

Tuttavia, ci sono state alcune mosse che Greengrass ha evitato durante le riprese. Parlando con Time, il regista ha detto che hanno scelto di girare il film nel New Mexico, piuttosto che in California. Il team riteneva che sarebbe stato “insensibile” girare in una zona che non assomiglia a Paradise.

“Paradise è una città operaia, non una località ricca della California meridionale: è un mondo diverso”, ha detto Greengrass. “Abbiamo girato a tre ore da Santa Fe, in una città chiamata Ruidoso, che era incredibilmente simile”.

Greengrass voleva anche ritrarre i vigili del fuoco in modo rispettoso e autentico. In un’intervista con Indiewire, ha detto che molti dei vigili del fuoco che si vedono nel film sono gli stessi che hanno fatto parte della squadra che ha combattuto il Camp Fire. Il regista ha detto che è stata un’esperienza reciprocamente vantaggiosa sia per i vigili del fuoco che per gli attori.

“Quello che succede è che chiunque reciti prova un grande senso di sicurezza essendo circondato da veri professionisti, perché allora sa cosa dire, come dirlo, quali sono i segnali di chiamata, tutte quelle cose. Non hanno la sensazione di recitare nel vuoto. D’altra parte, se sei, ad esempio, un gruppo di vigili del fuoco professionisti che si riunisce per ricostruire in un film ciò che hai vissuto, essere circondato da alcuni attori è una fonte immensa di incoraggiamento perché possono insegnarti come recitare. Se sei fortunato, gli attori smettono di recitare e iniziano a diventare come persone reali, e le persone reali iniziano a recitare, e tutti si fondono insieme. Allora si ottiene qualcosa che ha il sapore dell’autenticità, ma che allo stesso tempo fa avanzare la storia.

Cosa cambia e cosa viene tralasciato in The Lost Bus rispetto alla storia vera

Alcune persone coinvolte nell’evento reale sono state modificate o tralasciate dalla storia. Una di queste era Davis, un’insegnante di prima elementare che era sull’autobus. Time ha riferito che lei “non voleva essere coinvolta nel film”. Secondo Biography, durante il viaggio è stata fatta salire a bordo anche un’insegnante di scuola materna, ma anche lei è stata omessa.

Un’altra modifica è stata apportata al capo dei vigili del fuoco, interpretato da Yul Vazquez. Nel film, il suo nome è Ray Martinez, mentre il vero capo dei vigili del fuoco è John Messina, che interpreta se stesso in un piccolo ruolo nel film. Greengrass ha anche rivelato di non aver contattato nessuno dei bambini coinvolti nell’evento, poiché erano ancora minorenni.

“Ovviamente non abbiamo contattato nessuno dei bambini perché erano minorenni”, ha detto Greengrass a Time. “Ma quando si gira un film, si crea una famiglia di persone coinvolte, e io prendo molto sul serio il fatto di portare queste persone fino alla fine con cura, rispetto e consenso”.

Una delle sfide più grandi del film è stata quella di condensare il viaggio in autobus in un lungometraggio. The Lost Bus dura poco più di due ore, ma il viaggio in sé è durato quasi sei ore. Parlando con Creative Screenwriting, il co-sceneggiatore Brad Inglesby ha raccontato che Greengrass gli ha detto: “Dobbiamo far muovere l’autobus”, evitando scene in cui l’autobus era bloccato nel traffico.

“È stato un modo geniale per dare slancio alla storia”, ha detto Inglesby. “Quell’idea ha davvero sbloccato il viaggio del film. Il pubblico si chiede continuamente: ‘Riusciranno a uscire? È un altro vicolo cieco?’ Questo crea un dolore e uno slancio costanti, anche mentre esploriamo il crescente peso emotivo e psicologico sui personaggi”.

Cosa è successo a Kevin McKay, Mary Ludwig e ai 22 bambini nella vita reale

Gli adattamenti di storie vere includono quasi sempre versioni drammatizzate degli eventi, ma McKay e Ludwig sono riusciti a salvare 22 bambini nella vita reale. Secondo il Washington Post, McKay era nuovo nel distretto scolastico, ma non nella zona. Aveva accettato un lavoro come autista di autobus mentre studiava per ottenere una laurea in pedagogia presso il college locale.

Il giorno dell’incendio, si trovava vicino alla scuola elementare e si è offerto di aiutare. McKay ha guidato l’autobus, mentre Ludwig e Davis si sono presi cura dei bambini, consentendo a McKay di concentrarsi sulla fuga dalla zona in sicurezza. McKay ha detto alla CNN che sembrava che stessero “dirigendosi verso Mordor”, riferendosi al regno infuocato del Signore degli Anelli.

L’autobus è rimasto ripetutamente bloccato nel traffico di auto che cercavano di fuggire dalla zona, causando il riempimento dei polmoni dei bambini di fumo. McKay e gli insegnanti hanno improvvisato. Si è tolto la camicia e l’ha strappata in pezzi più piccoli. Hanno bagnato le strisce di stoffa con acqua e le hanno date ai bambini in modo che potessero respirare meglio.

Il Washington Post ha riferito che lo scuolabus è arrivato alla scuola elementare di Biggs, a circa 25 miglia a sud di Paradise. Sono arrivati alle 14:00, quasi sei ore dopo. La scuola elementare Ponderosa è stata gravemente danneggiata durante l’incendio. La casa di McKay è stata distrutta, così come quella di Davis. Tuttavia, i 22 bambini erano al sicuro, insieme a McKay e agli altri passeggeri.

The Lost Bus è una storia vera e stimolante di eroismo e coraggio di fronte a un pericolo imprevedibile, anche se alcuni dettagli sono stati tralasciati. Online sono disponibili molte informazioni sul grande incendio che ha avuto un impatto su così tante vite.