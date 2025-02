Ocean’s Twelve: la spiegazione del finale del film

L’heist movie è da sempre un sottogenere particolarmente apprezzato al cinema. Attraverso il racconto di spericolate rapine e della loro organizzazione maniacale, si possono infatti dar luogo a racconti particolarmente ricchi di tensione, dove in ogni momento la sfida tra successo e fallimento è quantomai incerta. Questa tipologia di film può però anche essere ricca di humor, proprio come dimostra un esempio celebre quale Ocean’s Eleven, diretto nel 2001 dal regista premio Oscar Steven Soderbergh. Dato il grandissimo successo, nel 2004 è stato realizzato il suo primo sequel, intitolato Ocean’s Twelve, il quale ripropone il concentrato tra i canoni del genere e la comicità data di protagonisti e alcune situazioni.

Mentre Ocean’s Eleven era il remake dell’omonimo film del 1960 e si rifaceva in parte a quel titolo, con il nuovo film Soderbergh e lo sceneggiatore George Nolfi danno invece vita ad una vicenda inedita, che vede riuniti i protagonisti del precedente capitolo con nuove aggiunte nel cast e nuovi obiettivi. Il film si conclude poi con un colpo di scena che spiega le vere motivazioni dei personaggi principali. Anche se sembra che Ocean e la sua squadra siano destinati a fallire, il film ribalta le aspettative, permettendo ai protagonisti di uscirne vincitori anche questa volta.

A causa del gran numero di attori coinvolti nella rapina e dei numerosi colpi di scena, può però essere difficile capire come funziona il finale di questo sequel. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative ad Ocean’s Twelve. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Ocean’s Twelve

A tre anni dalla famosa rapina ai tre casinò di Las Vegas di proprietà di Terry Benedict, gli undici di Danny Ocean si trovano sparsi in giro per il mondo a spendere quanto rubato, pari a 190 milioni di dollari. Terry, ancora furioso per il furto subito, grazie a una soffiata riesce a scoprire le identità dei ladri e la loro posizione, minacciandoli per farsi restituire il denaro rubato entro due settimane. Danny e i suoi amici si trovano così a dover organizzare un colpo per poter racimolare la parte dei soldi che hanno già speso, ovvero circa 97 milioni.

Decidono dunque di rubare un antico reperto d’inestimabile valore della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, che si trova in Europa, precisamente ad Amsterdam. Intanto Night Fox, uno dei più abili ladri del mondo, sfida il gruppo di Ocean, composto ora da dodici membri con l’arrivo di Tess Ocean, la moglie di Danny, a commettere un altro furto colossale. In Europa si trova però anche l’affascinante Isabel Lahiri, agente dell’Europol e vecchia fiamma di Rusty Ryan, che aspetta con ansia i dodici di Ocean per poterli catturare.

Il cast del film

Ad interpretare il carismatico Danny Oceans vi è nuovamente l’attore George Clooney, che proprio grazie a questo ruolo aveva ottenuto rinnovata popolarità internazionale. Brad Pitt a sua volta torna ad interpretare Rusty Ryan. Chi non era certo di tornare nel film era invece Matt Damon, interprete di Linus Caldwell. L’attore, che aveva da poco terminato le riprese di The Bourne Supremacy, voleva infatti che il suo personaggio avesse un ruolo minore, così da poter avere tempo per riposarsi. Soderbergh non fu però d’accordo, ritenendo indispensabile che Linus fosse centrale nella storia.

Tornano poi nel film i personaggi Frank Catton, interpretato da Bernie Mac, Livingston Dell, interpretato da Eddie Jemison e i fratelli Turk e Virgil Malloy, interpretati da Scott Caan e Casey Affleck. Completano il gruppo Don Cheadle nel ruolo di Basher Tarr, Carl Reiner con quello di Saul Bloom e Shaobo Qin nei panni di Yen. La premio Oscar Julia Roberts interpreta Tess Ocean, mentre Terry Benedict è interpretato da Andy Garcia. Entrano poi a far parte del film Catherine Zeta Jones nel ruolo dell’agente Isabel Lihiri e Vincent Cassel nei panni del ladro Night Fox.

La spiegazione del finale del film

In Ocean’s Twelve, l’intera rapina nasce perché Night Fox, che in realtà è un cittadino francese di nome Toulour, vuole impressionare il suo mentore Gaspar LeMarc. È geloso del fatto che quest’ultimo sia così impressionato da Danny Ocean e dalla sua squadra, così inizia a elaborare un piano per mettere in imbarazzo Danny e conquistare il favore del suo maestro. Night Fox incontra quindi Danny nella propria villa sul Lago di Como e gli propone una sfida: rubare l’Uovo dell’incoronazione, appena arrivato a Roma. Gli promette inoltre che, se la sua squadra riuscirà a rubare l’uovo, e quindi a batterlo nella sfida, sarà lui stesso a pagare a Benedict la somma necessaria a coprire il debito.

Il piano di Danny inizia sei giorni prima della rapina al museo di Roma. A Parigi, lui e Rusty Ryan incontrano il misterioso LeMarc, che li informa dei piani di Toulour. Così, per quasi una settimana intera, la banda di Ocean’s è già un passo avanti rispetto alla concorrenza. LeMarc li informa inoltre che il vero uovo sarà trasportato in uno zaino che partirà dalla stazione Gare du Nord alla volta di Roma. La squadra di Ocean’s sale quindi sul treno e crea un diversivo, che permette a Linus Caldwell di rubare l’uovo in mezzo alla confusione e al caos, scambiando gli zaini.

A metà di Ocean’s Twelve, però, Isabel rivela che LeMarc ha rubato l’Uovo dell’Incoronazione nel 1980, un fatto significativo perché circa due dozzine di tentativi erano falliti. Tuttavia, la moglie di LeMarc lo costrinse a restituire il bottino. Nel film, quindi, il vero uovo viene rubato per rimediare a un errore del passato, permettendo a LeMarc di collaborare con Danny, probabilmente il miglior ladro del mondo. Nel frattempo, lo stesso LeMarc stabilisce che Night Fox è il vero bersaglio, un uomo che ha bisogno di controllare il proprio ego.

Perché è stato rubato il falso uovo di Faberge

La squadra di Danny sa che Toulour li sorveglierà costantemente, per cui, su richiesta di LeMarc, si impegna a realizzare “uno spettacolo molto elaborato”. Inoltre, devono confondere Isabel e ostacolare in qualche modo i suoi piani per arrestarli. Inizialmente, quindi, la squadra progetta di utilizzare la replica di un uovo ologramma, e la loro performance artificiosa diventa ancora più assurda quando a Tess viene chiesto di impersonare Julia Roberts. Quando il piano sembra andare storto e Isabel interviene per effettuare il suo grande arresto, si scopre che l’agente dell’FBI al comando è in realtà la madre di Linus, Molly.

Nella villa di Toulour, infine, Night Fox si vanta di aver rubato l’uovo giorni prima della sua esposizione. A quel punto, però, Danny gli rivela che l’uovo che ha rubato era un falso. Lui e Rusty, infatti, avevano contattato LeMarc che gli aveva rivelato il percorso che avrebbe fatto l’Uovo per arrivare a Roma. Così tutti gli Ocean’s Eleven si erano organizzati e avevano rubato il vero uovo quando era ancora in viaggio per Roma. Avendo vinto la sfida, Danny prende i soldi che gli spettano.

Nel finale, LeMarc si rivela essere il padre di Isabel. In precedenza, Danny interroga Rusty sul motivo per cui ha parlato con la donna, una detective, e scopre che suo padre era un ladro. Secondo Rusty, l’uomo è stato “beccato” il giorno prima del nono compleanno della figlia ed è poi morto in prigione. Da adulta, Isabel diventa ironicamente un’esperta di LeMarc, forse perché vuole capire meglio la mentalità del padre che non ha mai conosciuto veramente. Alla fine di Ocean’s Twelve, Isabel scopre la verità dopo aver incontrato faccia a faccia LeMarc, proprio quel padre perduto da tempo.

In Ocean’s Twelve, dunque, Danny Ocean e la sua squadra sconfiggono Night Fox sfruttando il suo comportamento egocentrico. Anche prima dell’incontro nella villa italiana, Danny è già un passo avanti dopo aver ricevuto la soffiata da LeMarc. Da quel momento, la squadra di Ocean deve solo mantenere le apparenze e seguire lo spettacolo. Dall’inizio alla fine, Night Fox lascia che l’orgoglio personale influisca sulle sue decisioni. In collaborazione con la squadra di Danny, LeMarc insegna quindi al suo protetto una proverbiale e preziosa lezione, ricordandogli che l’orgoglio precede la caduta.

