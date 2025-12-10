Donnie Brasco: la storia vera dietro il film con Johnny Depp

Ci sono stati diversi film su anime coraggiose che lavorano sotto copertura per il governo contro la mafia e il crimine organizzato. Il migliore è forse il capolavoro di Martin Scorsese The Departed, con Leonardo DiCaprio e Jack Nicholson. Scorsese ha avuto successo anche con The Irishman nel 2011. Ma il thriller più accurato sugli informatori della mafia potrebbe essere il film del 1997 diretto da Mike Newell intitolato Donnie Brasco, con protagonisti Johnny Depp e Al Pacino.

Ci sono così tante scene mozzafiato in Donnie Brasco in cui l’agente dell’FBI Joe Pistone è a un passo dall’essere ucciso per una sola parola sbagliata. Data l’intensità della storia, abbiamo deciso di approfondire questo fantastico film sulla mafia per vedere quanto della storia è realmente accaduto e quali libertà artistiche si è preso Newell, osservando ciò che l’informatore ha fatto nei decenni successivi alla sua uscita dall’FBI.

Chi è il vero Donnie Brasco?

Donnie Brasco è lo pseudonimo dell’agente dell’FBI Joe Pistone (Depp) che si è infiltrato sotto copertura nei circoli ristretti di due delle famiglie mafiose più pericolose e letali di sempre. Dal 1976 al 1981, Pistone ha assunto questa identità e ha rischiato la vita ogni giorno per ottenere informazioni su centinaia di gangster delle famiglie Bonnano e Colombo. Lavorando principalmente a Brooklyn, New York, Pistone strinse amicizia con un mafioso di basso livello di nome Benjamin “Lefty” Ruggiero (Pacino). Lo utilizzò per avvicinarsi ad alcuni dei criminali organizzati più pericolosi della fine degli anni ’70 e dei primi anni ’80.

Pistone ha dichiarato che l’85% del film è accurato e il 15% è stato romanzato dal regista Mike Newell. Quindi la maggior parte del film è basata su fatti reali. Depp e Pistone hanno trascorso diversi mesi insieme prima dell’inizio delle riprese principali e poi Pistone è stato sul set ogni giorno durante le riprese. Pistone ha detto che Depp ha imparato così bene i suoi manierismi che un giorno, quando la madre di Pistone ha visitato il set, ha sentito la voce di Depp e ha pensato che fosse quella di suo figlio.

Pistone ha spiegato come ha aumentato il suo valore quando lavorava sotto copertura, dicendo: “Avevo un’abilità che pochi di loro possedevano, ovvero quella di scassinare serrature, allarmi antifurto e casseforti. Era un’abilità di cui avevano bisogno e che io avevo acquisito durante i miei anni nei servizi segreti della Marina e seguendo diversi corsi dell’FBI“. Quindi la maggior parte di ciò che il personaggio di Depp fa in Donnie Brasco sono cose che Pistone aveva davvero imparato a fare.

Come ha fatto Donnie Brasco a diventare amico di Lefty Ruggiero?

Nel film, il personaggio di Joe Pistone interpretato da Depp viene presentato come un ladro di gioielli e un piccolo criminale della Florida che “ha dei contatti” a Brooklyn, New York. Pistone ha spiegato perché ha scelto di interpretare Brasco proprio come un ladro di gioielli, dicendo: “Dovevo scegliere una professione che potessi svolgere da solo. La maggior parte dei ladri di gioielli opera da sola. Ho scelto una professione che non fosse troppo violenta. Non potevo commettere crimini violenti”.

“Se dici di essere un ladro d’auto, allora devi rubare un’auto ogni giorno, ogni notte. Ma un ladro di gioielli può fare un colpo al mese e guadagnare un sacco di soldi”, ha aggiunto. Pacino interpreta un membro di basso livello della famiglia mafiosa Bonnano di nome Lefty Ruggiero. Si avvicina a Pistone nei panni di Donnie Brasco perché vuole far valutare un diamante rubato per venderlo. Pistone diventa quasi immediatamente amico di Lefty, che a sua volta garantisce per Donnie presso alcuni dei pezzi grossi dell’organizzazione con sede a Brooklyn, tra cui il capomafia Dominick “Sonny Black” Napolitano (Michael Madsen).

Quello sarebbe stato l’inizio della fine per Ruggiero, che era completamente all’oscuro del fatto che Brasco fosse in realtà Joe Pistone e lavorasse per i buoni dell’FBI. Dopo che Pistone/Brasco fu ritirato dall’incarico nel 1981, dopo cinque anni di lavoro, aveva messo fuori gioco la famiglia Bonanno. Il suo lavoro portò a oltre 200 incriminazioni e più di 100 arresti di alcuni dei principali esponenti della malavita.

Joe Pistone ha lavorato come consulente per Donnie Brasco

Come abbiamo già detto, Pistone ha affermato che l’85% del film è fedele alla realtà, ma ha anche parlato del 15% che è stato leggermente modificato da Newell. La maggior parte delle aggiunte alla storia riguardano il rapporto di Joe con sua moglie Maggie, interpretata da Anne Heche. Sono state prese alcune licenze artistiche riguardo al loro matrimonio e ad alcuni degli eventi descritti, comprese diverse scene chiave. Secondo Pistone, la scena in cui schiaffeggia Maggie non è mai realmente accaduta: “È stata aggiunta dal regista (Newell). Ricordo che quel giorno stavo andando in studio con Johnny e lui non parlava quasi per niente, credo perché sapeva che avrei avuto dei problemi con quella scena”, ha detto Pistone, consulente del film.

“Quando l’ho vista, sono andato su tutte le furie. Ma in questo caso non ho autorità sul regista. Lui è come il capitano, quindi è rimasta così”. Un’altra scena che è stata aggiunta è quella della seduta di consulenza nel film. Pistone sostiene che lui e sua moglie non sono mai andati da un consulente matrimoniale. E forse la differenza più grande tra la storia reale e quella che è finita nel film è stata quando hanno smaltito un cadavere. “Non abbiamo mai fatto la scena di ‘I Soprano’”, dice riferendosi alla scena raccapricciante in cui la banda di Lefty uccide Sonny Red (Robert Milano) e altri due gangster rivali, poi usa un seghetto per smembrare e smaltire i corpi.

Un altro aspetto di Donnie Brasco che viene in qualche modo sorvolato è ciò che è realmente accaduto a Lefty dopo che la mafia ha scoperto che Donnie era una spia dell’FBI. C’è una scena che induce a credere che Lefty stia per essere ucciso per aver portato Brasco nella famiglia. Lo si vede mentre si toglie i gioielli e mette i suoi effetti personali in un piccolo cassetto per sua moglie, e poi esce per incontrare un uomo misterioso che crediamo debba uccidere Lefty.

Quando chiude la porta dietro di sé, si sente uno sparo mentre lo schermo diventa nero e riprende con Joe al poligono di tiro che spiega gli spari. Pistone ha raccontato cosa è realmente successo a Lefty: “Pensavo che Lefty sarebbe stato ucciso… in realtà è morto di cancro. Stava per essere ucciso quando l’FBI lo ha arrestato e gli ha salvato la vita”. Il film fa credere che sia stato ucciso a colpi di pistola, ma in realtà è morto anni dopo per malattia.

Joe Pistone usa ancora nomi falsi quando viaggia

Anche all’età di 84 anni, l’ex agente speciale che ha inferto un colpo mortale a una delle più grandi famiglie della criminalità organizzata degli Stati Uniti deve ancora guardarsi le spalle. Quando viaggia per conferenze e per piacere, deve usare nomi falsi e il suo indirizzo di casa è ancora segreto. I mafiosi hanno la memoria lunga e l’intrepido ex informatore (che è ancora l’unico agente dell’FBI ad essere stato invitato a entrare a far parte dell’organizzazione clandestina) non vuole correre alcun rischio per la sua famiglia e per la vendetta. Pistone si è poi ritirato formalmente dall’FBI nel 1996 e la sua ubicazione rimane segreta.