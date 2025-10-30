Ender’s Game, la spiegazione del finale

Ender’s Game è uscito nel pieno della moda dei romanzi distopici di fantascienza per giovani adulti, ma ha un finale molto più cupo rispetto ad altri film di fantascienza per lo stesso pubblico. Ambientato in un futuro in cui gli umani si preparano ad affrontare l’attacco di una razza aliena conosciuta come i Formici, il film del 2013 è incentrato sul talentuoso studente dell’accademia militare Andrew “Ender” Wiggins (Asa Butterfield) che viene coinvolto in una grande guerra intergalattica. Ender’s Game, basato sull’omonimo romanzo cult di Orson Scott Card, è anche una storia di formazione che approfondisce l’evoluzione di Ender da bambino dotato a potenziale salvatore del pianeta.

Come il romanzo, Ender’s Game si conclude con un colpo di scena scioccante. Ma per entrare nei dettagli del finale, gli spettatori devono rivisitare la tradizione fantascientifica che Ender’s Game stabilisce all’inizio.

I Formici sono diventati i principali nemici della Terra dopo averla invasa, uccidendo milioni di persone. Tuttavia, quando il capitano Mazer Rackham (Ben Kingsley) si è sacrificato facendo schiantare la sua nave sul pianeta natale dei Formici, la pace è stata ristabilita sulla Terra. Ma anche allora, gli umani si sono preparati per un contrattacco, reclutando giovani cadetti spaziali come Ender.

Come fa Ender a distruggere accidentalmente i Formici?

Durante tutto il film Ender’s Game, Ender non viene quasi mai coinvolto in combattimenti reali. Lui e i suoi giovani compagni vengono invece addestrati a combattere i Formici attraverso programmi di simulazione elaborati e ultra-realistici. Anche se è sottoposto agli stessi esercizi di addestramento degli altri studenti dell’accademia, i suoi superiori vedono in lui un potenziale speciale fin dall’inizio, come si può vedere dal trattamento speciale che riceve dal colonnello Hyrum Graff (Harrison Ford). Graff e altri comandanti della flotta supervisionano quella che Ender crede essere la sua prova finale. Questa richiede che lui conquisti il pianeta natale dei Formici, anche se questi ultimi sono più numerosi delle truppe sotto il suo comando.

Da sempre incline a privilegiare la strategia rispetto alle emozioni, Ender esorta i membri della sua flotta a sacrificarsi pur di far esplodere il dispositivo MD (Molecular Detachment) sul pianeta dei Formici. Alla fine di Ender’s Game, Ender riesce finalmente nella sua missione e riesce a sterminare la razza formica, solo per scoprire che i comandanti lo avevano manipolato facendogli credere che tutto questo fosse una simulazione. Lo sterminio dei formici è avvenuto in realtà in tempo reale. Il tradimento che Ender, sbalordito, deve affrontare segna la perdita dell’innocenza nella sua vita adolescenziale. Per quanto idealista fosse Ender, non aveva mai avuto intenzione di diventare un distruttore di pianeti.

Ender riuscirà a ricostruire la società dei Formici?

Ender’s Game è tra i migliori film di Asa Butterfield, in parte grazie alla gamma di emozioni che l’attore esprime nelle scene finali. Tormentato dal senso di colpa, Ender manifesta chiaramente il suo disappunto nei confronti dei suoi superiori. Quando alla fine viene sedato con dei tranquillanti, Ender riesce a comunicare con la regina formica attraverso un sistema di mente alveare. Infatti, come suggerisce il romanzo originale, i formici hanno invaso la Terra solo perché ritenevano che un pianeta senza una mentalità di mente alveare non avrebbe avuto alcuna specie senziente. Anche se le azioni di Ender uccidono i Formici, la loro regina riesce a comunicare mentalmente con Ender nei suoi ultimi istanti di vita. Sebbene inizialmente intenda ucciderlo, il senso di colpa di Ender le fa cambiare idea.

La regina guida invece Ender verso una struttura formica abbandonata dove si trova un uovo che lei aveva protetto. È da questo momento che Ender scopre le sue nuove responsabilità. Ora che la guerra tra i Formici e gli umani è finita, Ender viene promosso ammiraglio, gli viene assegnata una nuova nave e gli viene data piena libertà di fare ciò che desidera. Ender sfrutta perfettamente la sua libertà per avventurarsi nello spazio profondo con l’intenzione di avviare una nuova colonia Formica che darà essenzialmente il via alla rinascita della specie. In questo senso, il finale di Ender’s Game risulta ironico, ma offre anche al protagonista una sorta di redenzione.

Come finisce il libro Ender’s Game?

Il film Ender’s Game differisce dal libro in molti modi, compreso il modo in cui si svolge il finale. Un cambiamento importante è che la sorella di Ender, Valentine Wiggin (Abigail Breslin), non è così approfondita come nel materiale originale. Nel libro, Ender e Valentine esplorano insieme altri mondi nella speranza di riabilitare l’uovo Formico non ancora nato. Nel film, invece, Ender intraprende questo viaggio da solo. Vale anche la pena notare come il finale del film Ender’s Game sia più affrettato nell’esplorare la disillusione e la rabbia di Ender per essere responsabile del genocidio dei Formici.

Nel romanzo, i coloni spaziali fondano una colonia, di cui Ender diventa governatore. Egli accetta questa posizione di potere con disinteresse, ma è proprio nella colonia che viene guidato dalla regina Formica per impossessarsi dell’ultimo uovo rimasto. Quando la regina comunica con lui, viene fornito un contesto più ampio su come i Formici abbiano attaccato accidentalmente la Terra, poiché prima non erano a conoscenza dell’esistenza di alcuna forma di vita al di fuori dell’alveare. Con queste nuove informazioni, Ender scrive un racconto intitolato The Hive Queen con lo pseudonimo di “Speaker of the Dead”. Suo fratello maggiore Peter alla fine deduce che l’autore è proprio Ender.

Come Valentine, Peter è stato pesantemente tagliato dal film Ender’s Game, ed è per questo che non ha un ruolo principale nemmeno nel finale. Altrimenti, il romanzo presenta Peter come un fratello prepotente che sminuisce costantemente Ender. L’ultimo passo che Ender compie nell’eliminare accidentalmente i Formici lo spaventa ulteriormente perché lo fa sentire come Peter. Quando Peter scopre chi ha scritto “The Hive Queen”, chiede a Ender di scrivere un libro anche su di lui. Ender scrive un’opera dedicata al fratello, intitolandola appropriatamente “The Hegemon”. È a causa di questo rapporto irrisolto tra i due fratelli che Ender e Valentine abbandonano la loro colonia.

Il finale di Ender’s Game avrebbe potuto essere ancora più cupo

Ender è un personaggio cupo nel romanzo Ender’s Game, fino al suo finale. Il bullismo che subisce da Peter e dagli altri, insieme al suo atteggiamento generale di voler conquistare le persone, mette alla prova il suo temperamento all’estremo. All’età di 11 anni, Ender ha già ucciso i bulli Bonzo e Stilson. Questa scioccante perdita di innocenza lo trasforma quasi in un antieroe prima che la battaglia finale porti a un cambiamento nel suo cuore. Ritraendo Ender come un personaggio compassionevole fin dall’inizio, il film Ender’s Game minimizza l’impatto del finale. Ender prova rimorso, ma questo non contrasta con la sua personalità come invece accadeva nel libro.

Il vero significato del finale di Ender’s Game

Per chi ha letto il romanzo del 1985, il finale del film Ender’s Game potrebbe sembrare edulcorato e sterilizzato. Tuttavia, la conclusione è più carica di emozioni e più cupa rispetto ad altri film di fantascienza per adolescenti dell’epoca. Il fatto che l’ultima missione di Ender non fosse una simulazione potrebbe persino scioccare gli spettatori che non conoscono il materiale originale. È interessante notare che questo colpo di scena finale è anticipato nel poster di Ender’s Game, che recita “Questo non è un gioco”. Questo slogan riassume perfettamente l’arco narrativo di Ender nel film, che si era cimentato in giochi simulati solo per affrontare la realtà in modo inaspettato.